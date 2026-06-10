'Don Giovanni' llega al Palau de la Música

'Don Giovanni', una de las óperas más reconocidas de la historia del género, se interpretará el viernes 12 de junio a las 19 horas y el domingo 14 de junio a las 18.30 horas en el Palau de la Música. Así lo han anunciado el director Gerente del Palau, Vicente Llimerá; la subdirectora de Música, Nieves Pascual; el director Francesco Corti y las voces líricas, la soprano Francesca Pia Vitale, la mezzosoprano Arianna Vendittelli y el bajo barítono Thomas Chenhall, en versión semiescenificada.

La obra de Wolfgang Amadeus Mozart se podrá ver en la Sala Iturbi en concierto extraordinario. La Orquesta de València se une a un maravilloso reparto vocal del Coro de Madrid para realizar la obra. Será el propio Francesco Corti quien se pondrá al frente durante la representación de la obra. Al director se le sumará también Benoît De Leersnyder para dirigir la escenografía. La edición de 'Bärenreiter', estándar académico y profesional más respetado, ha sido la elegida para ser representada.

'Don Giovanni' siendo representada en el Palau de les Arts / Palau de les arts

El argumento de la obra

Don Giovanni está considerada como una de las óperas más grandes de todos los tiempos, siendo estrenada en 1787 en Praga. Ideada por el genio salzburgués como un dramma giocoso, cuenta con una colaboración entre Mozart y el libretista Lorenzo Da Ponte de muchos quilates, logrando una combinación ideal entre lo trágico y lo cómico. Los personajes presentan, desde la intensidad expresiva de Donna Anna hasta la ambivalencia emocional de Donna Elvira, pasando por la dimensión popular de Zerlina y Masetto o el contrapunto irónico de Leporello.En el centro se sitúa Don Giovanni, figura cuya conducta desborda cualquier categoría moral.

El argumento adaptado por Mozart y su libretista Lorenzo Da Ponte ya tenía siglos de antigüedad en 1786; sus elementos -una estatua fantasmal y un libertino- eran aún más antiguos. La ópera está animada por la tensión dramática entre comedia y tragedia: donde se oponen, donde se superponen y donde es imposible distinguirlas.

'Don Giovanni' siendo representada en el Palau de les Arts / Palau de les arts

Especialmente referida es la figura del Comendador, que a menudo se relaciona con una encarnación de la figura de su padre Leopold Mozart. Por ello, a este personaje se le relaciona con la autoridad moral, la ley y el peso de una figura paterna severa y omnipresente, representando el fuerte vínculo de múltiples contrastes en la vida del compositor.

En voces líricas

La mezzosoprano, Arianna Vendittelli, afirma que “esta producción ofrece la libertad de una producción semi escenificada" y Francesca Pia Vitale, Donna Anna, apunta a “la dificultad que requiere este tipo de interpretación semiescenificada, ya que, al carecer de escenografía y vestuario para el papel, es necesario poner más de nuestra parte en la expresión corporal exterior e interior para dotar de riqueza al personaje”.

Thomas Chenhall, en el papel de Don Giovanni, ha asegurado que “estoy muy contento de dotar de mi propio sabor a este personaje que no había interpretado hasta ahora, y que, al darle una personalidad propia, hace que se encuentre mucho más desnudo”. Para él “es todo un reto afrontar la interpretación de un personaje muy interesante, que se caracteriza por una conducta cambiante y una psicología muy interesante y compleja. La producción ha sido muy intensa”.

Corti ha explicado que “hemos decidido presentar Don Giovanni entre el concierto y la escena completa, ya que sus personajes se pueden ver de formas muy distintas, y por eso hemos elegido darle una forma suficientemente escénica para que la historia sea muy clara para el público y que se visualice bien todo lo que da Ponte ha puesto en el libreto que es absolutamente extraordinario y está lleno de cosas dramáticas, muchos chistes, ironía e incluso vulgaridad”. Ha añadido también que “hemos decidido presentar musicalmente todo el material de Mozart, por lo que va a ser una versión de extra lujo interpretando toda la música concertada de Mozart. Lo podemos hacer porque no tenemos el problema de una escenografía y por ello se puede presentar todo”.

Roda Don Giovanni Palau de la Música / Palau de la Música

Nieves Pascual considera que “Don Giovanni es quizás la ópera más española de Mozart, o la más valenciana incluso, porque en ella aparece citado nuestro querido Vicente Martín y Soler”.

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Vicente Llimerá ha destacado que Don Giovanni “es un antes y un después en la historia de la ópera y estoy seguro que no va a dejar indiferente a nadie”. Llimerá ha mostrado su satisfacción por “poder contar con el maestro Francisco Corti, y este gran elenco de cantantes”, y ha destacado que “para el Palau de la Música y la Orquesta de València es la primera vez que se aborda por completo esta ópera, lo que constituye una gran ocasión para ver el excelente estado de nuestra orquesta, que ha ido evolucionando con el paso del tiempo”.