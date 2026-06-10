El Festival de Les Arts comienza a devolver el dinero de las entradas y abonos
La organización realiza ya los pagos a los compradores que adquirieron el bono completo para las dos jornadas o las entradas para el sábado, día en que el festival fue cancelado
El Festival de Les Arts ha comenzado a devolver el dinero de las entradas y abonos correspondientes al sábado, el día en que el festival fue clausurado tras haber sobrepasado los límites acústicos el día anterior, viernes, incumpliendo así con la normativa acústica municipal que debía acatar tras la sentencia judicial impulsada por la denuncia del vecindario. Tal como el festival anunció el mismo sábado, se devolvería el dinero a todos los usuarios a la máxima brevedad.
Apenas tres días después, la compañía Enterticket, encargada de la gestión de la compraventa de entradas, ha comenzado a efectuar los pagos, tal como ha podido comprobar este diario de usuarios que han recibido el correo electrónico donde se les avisa que se les ha devuelto el importe de la compra efectuada para el festival.
Así, en función de la entrada o abono adquirido, las cuantías varían, también dependiendo de cuándo se adquirió, ya que el festival comenzaba vendiendo abonos y entradas a precios bajos antes de anunciar el cartel y a medida que pasan lo meses, el precio va aumentando. Así, para un abono de los primeros que salieron de 75 euros, se devuelven en estos momentos unos 35,5 euros, correspondientes al sábado, la jornada no disfrutada.
Si los abonos se adquirieron por 150, se devuelven 75 euros, y si la entrada se adquirió solo para el sábado, se efectúa la devolución íntegra del coste de compra.
Los consumidores piden devolver íntegramente la entrada
Esta modalidad no ha gustado a las asociaciones de consumidores. En concreto, Facua y Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana emitieron sendos comunicados el lunes reclamando a la organización que la devolución de la entrada fuera íntegra, ya que las limitaciones acústicas del viernes impidieron disfrutar de la experiencia como corresponde. La organización de Les Arts no reaccionó ante esta propuesta y ha procedido a devolver las cuantías únicamente del sábado.
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