El Museo de Bellas Artes pone orden en sus salas

El Museo de Bellas Artes ha puesto orden en sus instalaciones. El contenido estaba perfectamente estructurado, pero el continente necesitaba de una actualización y adaptación a las necesidades reales del público que les visita. Desde los 5 hasta los 90 años, la dirección del museo ha tomado buena nota de las necesidades que les expresaban y, tras varios años de crecimiento exponencial en los asistentes, ha diseñado recorridos y ha instalado numeraciones para que la visita sea más intuitiva y clara.

Hasta ahora, si uno quería ver las obras de Goya o Velázquez, los profesionales de sala o de recepción tenían que ingeniárselas para explicar dónde encontrarlas: al fondo a la derecha, subiendo las escaleras, a la izquierda, al fondo, detrás de los retablos y una sucesión de referencias que creaban aún más caos a un edificio que, como la mayoría de museos históricos, es ya una amalgama de salones. El edificio clásico convive con anexos que se fueron construyendo después, dando como resultado unos pabellones que no tienen un recorrido claro de entrada y salida como buena parte de los museos de arte contemporáneo diseñados exlusivamente para albergar una colección museística.

De ahí que el director del Museo de Bellas Artes, Pablo González Tornel, celebre este diseño para la orientación del visitante. Se han implementado cuatro iniciativas: un mapa físico, señalética en las paredes, un mapa interactivo para planificar la visita y audioguías online, desde el móvil, para entender mejor cada sala.

"La nueva planimetría del museo se ha diseñado por parte del Estudio Martes Martes, que se han encargado de la reducción gráfica de las instalaciones para que cualquier persona sea capaz de entender la distribución y pueda moverse por el museo", ha dicho González Tornel, quien ha celebrado que la señalética de las salas permitirá indicar correctamente dónde está cada cosa: "Si alguien pregunta por un Sorolla, ya le podemos decir que está en la sala 19".

Pablo González Tornel, director del Museo de Bellas Artes de València, durante la presentación de los nuevos recursos para el visitante. / Germán Caballero

El mismo estudio ha sido el encargado de crear esos elementos instalados dentro de la sala que permiten recorrerlas y saber dónde está todo ubicado. También se ha implementado ese mapa virtual que permite diseñar, antes de ir al museo, la ruta que se quiere hacer a través de un PDF interactivo que permite navegar por dentro de cada sala.

La última gran novedad son las audioguías, que funcionan de forma online, huyendo de los tradicionales aparatos y apostando por la sostenibilidad de que cada visitante pueda acceder a ellas a través de su dispositivo móvil. "Siguiendo los criterios de sostenibilidad aplicada a los museos, no queríamos que fueran objetos caducos o de obsolescencia programada, ni tener que repartirlo", ha dicho el director.

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Para los menos duchos o experimentados en tecnología, tanto el personal de recepción como el de sala podrán ayudar a acceder a los contenidos a través de los códigos QR repartidos por todo el museo. En total se han grabado 57 piezas que pueden activarse o desactivarse si la obra a la que se refiere está cedida a otro museo, si se cambia de sala o si se actualiza la exposición. Todo, además, es gratuito.