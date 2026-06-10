Seguridad Social se mira en Gardel para aprender a quererse

Seguridad Social ha decidido celebrar sus 45 años de historia con un gesto que resume muy bien el carácter de la banda: mirar de frente a un clásico, quitarle solemnidad sin perderle el respeto y devolverlo transformado en algo propio. El restaurante Poble Nou del Roig Arena ha acogido este miércoles la presentación de “El día que me quieras”, segundo adelanto del próximo disco de la banda de José Manuel Casañ, "Voy a Marte". No es una canción cualquiera ni una versión más. Es una relectura rockera del tango inmortalizado por Carlos Gardel, pero también el centro de una pequeña constelación creativa formada por un cortometraje, un vino de edición limitada y una imagen firmada por Paco Roca.

“La música tiene cultura, tiene mensaje y también tiene un punto de diversión tremenda. Y no hay cosa más divertida que descuartizar un clásico”, ha explicado el músico valenciano tras la presentación. Seguridad Social, cuya música ha transitado por el punk, el rock, el reggae, los ritmos latinos o el mestizaje, nunca había abordado un tango, y menos de este calibre. El propio Casañ reconocía hoy que el reto imponía respeto. Por eso, no se trataba de reproducir a Gardel, sino de preguntarse qué podía hacer Seguridad Social con ese material casi sagrado.

Valencia. VLC. Presentacion de la cancion y cortometraje de Seguridad Social "El dia que me quieras" en el Roig Arena / Germán Caballero

Una invitada especial

La respuesta llega con un arranque de aire reggae, una pulsación rockera y unos arreglos de Alberto Tarín, guitarrista fundamental en una de las etapas más expansivas del grupo. Su nombre conecta directamente este nuevo lanzamiento con la eclosión de Seguridad Social en los años 90, cuando la banda ensanchó su sonido, latinizaron su lenguaje y llegaron canciones como “Chiquilla” o “Quiero tener tu presencia”.

Esa conexión histórica no es casual. “El día que me quieras” no funciona como un ejercicio nostálgico, sino como una pieza que reúne varias capas de la memoria de Seguridad Social. Está Gardel, está Tarín, y está el cineasta Tono Herrando, viejo cómplice visual de Seguridad Social y responsable de varios videoclips históricos del grupo. Cuando Casañ le pidió a Herrando que se encargara también de dirigir el vídeo de “El día que me quieras”, solo le dio una instrucción: quería salir vestido de mujer. “Entendí que, más que un golpe visual, ahí había la posibilidad de hablar de la dualidad, de lo masculino y lo femenino, de la identidad y de la aceptación de uno mismo”. “En vídeo era difícil de contar”, ha explicado el director, así que la idea derivó hacia un corto con una dimensión más emocional.

Ahí aparece Pilar, la madre de Casañ, convertida en la invitada más especial del proyecto. Tiene 86 años, hace poco se apuntó al grupo de teatro amateur de su pueblo, Benetússer, y en el corto que Herrando ha dirigido para la nueva canción recita sin pestañear un monólogo de varios minutos de duración. Pero su presencia va mucho más allá del cameo familiar. Pilar aporta ternura, verdad, comedia y una raíz íntima a una canción que, en esta versión, desplaza el foco del amor romántico hacia el aprendizaje de quererse. Ella misma lo ha resumido durante la presentación con sencillez: estaba “encantada” de acompañar a su hijo y emocionada por formar parte de la aventura.

Vídeo de "El día que me quieras" en los marcadores del Roig Arena. / Germán Caballero

El día que lo bebas

En el vídeo resuena una frase que conecta con la biografía musical de Casañ: “He aprendido a quererme, a querer a todos mis yoyos”. La referencia dialoga con aquel “Controla tus yoyos” de los Seguridad Social más punkarras, pero ahora desde otro lugar. Ya no es solo el impulso nihilista juvenil, el juego o la explosión vital; es la mirada de quien ha vivido lo suficiente como para aceptar sus contradicciones. De, como apunta Herrando, reconocerse entero, con “lo bueno, lo malo y lo regular”.

La presentación de “El día que me quieras” ha añadido una tercera pata al lanzamiento: un vino de edición limitada creado para acompañar la campaña por parte de Rodolfo Valiente, bodeguero y CEO de Bodegas Alfaro. La etiqueta, como la imagen del single y el cartel del concierto de 45 aniversario, es obra de Paco Roca, Premio Nacional del Cómic y colaborador habitual de Casañ. Su trazo amplía el universo visual de este nuevo capítulo de Seguridad Social, en el que también aparece la complicidad de MacDiego, diseñador del libro del libro de relatos, letras y poemas que acompaña a "Voy a Marte".

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A la espera de la publicación del nuevo disco de Seguridad Social, el acto de presentación de su segundo adelanto en el Roig Arena ha servido además para mirar hacia el gran hito que viene: el concierto del 45 aniversario de la banda, previsto para el 1 de mayo de 2027 en el propio recinto valenciano. Casañ anunció el primer invitado confirmado, Carlos Goñi, líder de Revólver, y avanzó que habrá más colaboraciones. También Paco Roca tendrá un papel singular, ya que ilustrará en directo varias canciones del repertorio, dejando que el público vea cómo nace una imagen en apenas unos minutos.