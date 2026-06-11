À Punt saca pecho de su apuesta por los toros

À Punt ha celebrado este jueves en el Centro de Producción de Programas de Burjassot el acto «Un año de toros por la puerta grande en À Punt», un encuentro para hacer balance de la contribución de la radiotelevisión pública valenciana a la difusión de la cultura taurina durante los últimos doce meses.

La cita ha contado con la participación del director general de À Punt, Paco Aura, y de los periodistas taurinos Jorge Casals, Germà Estela y Marta García, encargados de conducir la presentación. Al acto han asistido destacadas personalidades del mundo del toro, entre ellas los matadores Román, Luis Francisco Esplá, Samuel Navalón, Vicente Ruiz «El Soro» y Vicente Barrera, además de empresarios, ganaderos, profesionales vinculados a los festejos populares, alcaldes de municipios taurinos y alumnos del Circuito Valenciano de Novilladas.

Más de un millón

También han estado presentes miembros del Consejo de Administración de CACVSA, encabezados por su presidente, Román Ceballos, así como la presidenta de Les Corts Valencianes, Llanos Massó, y el director general de Interior, Vicent Huet.

Durante el encuentro se han presentado las principales cifras de audiencia de la programación taurina de À Punt. En el último año, 1.400.000 valencianos han conectado con alguna de las más de cien emisiones ofrecidas por la cadena, entre corridas de toros con cobertura previa y posterior, los programas especializados La plaça en televisión y Terra de Bous en radio, retransmisiones de festejos populares y la emisión de las Entradas de Toros y Caballos de Segorbe y Cheste.

Un momento del acto en Burjassot / Levante EMV

Las corridas del pasado fin de semana marcaron un nuevo hito para la televisión pública valenciana. El sábado 6 de junio, la retransmisión alcanzó un 10% de cuota de pantalla y 161.000 espectadores únicos. Ese día, en el que Román cortó dos orejas, À Punt fue la primera opción televisiva en la Comunitat Valenciana durante buena parte de la tarde, con picos del 13,5%, por delante de La 1, que emitía la programación especial con motivo de la visita del papa León XIV a España. La corrida del domingo 7 de junio registró un 8,3% de cuota y 210.000 espectadores únicos.

Con estos datos, los toros se han consolidado en 2026 como la tercera opción de entretenimiento para los espectadores de À Punt, solo por detrás de las Mascletaes y las Fallas.

Próximos festejos

Las cifras podrían mejorar con las próximas retransmisiones, entre ellas la corrida de este domingo 14 de junio, que contará con el regreso de Roca Rey y la participación de Talavante y Víctor Hernández en la Corrida de Beneficencia de Las Ventas.

El director general de À Punt, Paco Aura, ha defendido que la cadena consolida “un modelo de servicio público que conecta con la ciudadanía y apuesta por reflejar la identidad y la pluralidad de toda la sociedad valenciana”.

Aura ha añadido que “estas cifras de audiencia marcan el camino hacia el futuro” y ha avanzado que la apuesta taurina se reforzará con más retransmisiones, entre ellas la Feria de Hogueras, San Fermín y la Feria de Julio de Valencia.

La jornada también ha puesto de manifiesto la voluntad de À Punt de ofrecer una cobertura plural de las distintas expresiones de la cultura taurina valenciana, tanto en el ámbito profesional como en las celebraciones populares. Para ello, se han celebrado dos mesas de debate con la participación de toreros, empresarios y ganaderos.

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El encuentro ha subrayado la importancia cultural, social e identitaria de los toros en la Comunitat Valenciana y ha reconocido la labor de las personas, colectivos y profesionales que mantienen viva esta tradición en el territorio valenciano.