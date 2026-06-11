Avacu presenta sus primeras reclamaciones para exigir la devolución íntegra de Les Arts y los gastos asumidos por los asistentes

La Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu) ha presentado ya las primeras reclamaciones en nombre de asociados afectados por la suspensión parcial del Festival de Les Arts 2026 para exigir el reembolso íntegro de las entradas y abonos adquiridos, así como de los gastos que tuvieron que asumir para acudir al evento. Avacu considera insuficiente la devolución anunciada por la promotora, The Music Republic, que ha comenzado a reintegrar el importe correspondiente a la jornada del sábado y el 50 % de los abonos de dos días.

La entidad valenciana reconoce que la organización haya iniciado los reembolsos “con rapidez y celeridad”, pero insiste en que la devolución no debería limitarse a la parte de la jornada suspendida. A juicio de Avacu, los asistentes “no pudieron disfrutar del evento el viernes en unas condiciones adecuadas y con un mínimo de calidad y claridad”, por lo que entiende que se produjo un “manifiesto incumplimiento contractual” por parte de la promotora.

Por ello, la asociación ha formalizado ya reclamaciones en nombre de consumidores afectados en las que solicita el reintegro del 100 % de las cantidades desembolsadas por entradas y abonos. Además, reclama que se compensen también los gastos asociados al desplazamiento al festival, como transporte, alojamiento u otros costes asumidos por personas que acudieron a València para asistir al evento.

Un festival marcado

El Festival de Les Arts quedó marcado este fin de semana por las restricciones acústicas derivadas de la sentencia judicial que obliga a cumplir la ordenanza municipal de ruido en el entorno de la Ciutat de les Arts i les Ciències. Durante la primera jornada, celebrada el viernes, la limitación de sonido a 85 decibelios en horario diurno y 80 en horario nocturno provocó quejas del público por el bajo volumen de algunas actuaciones. La situación derivó en malestar entre asistentes y artistas, hasta el punto de que algunos conciertos llegaron a detenerse o desarrollarse en condiciones cuestionadas por parte del público.

Finalmente, la organización decidió sobrepasar los límites de volumen fijados, lo que llevó al Ayuntamiento de València a abrir un expediente que desembocó en la cancelación de la segunda jornada, prevista para el sábado. Ese mismo día, The Music Republic anunció que devolvería el importe de las entradas del sábado, el 50 % del precio de los abonos para los dos días y el saldo pendiente de las pulseras cashless utilizadas para comprar comida y bebida dentro del recinto.

Más reclamaciones

Avacu se suma así a las exigencias planteadas en los últimos días por otras asociaciones de consumidores. La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana y Facua también han reclamado la devolución íntegra del importe de las entradas y abonos al entender que los asistentes no pudieron disfrutar del festival en las condiciones contratadas. Ambas entidades sostienen que la compensación anunciada por la promotora no cubre los perjuicios sufridos por el público.

Facua ha llegado a acusar a la organización de actuar “de mala fe” por mantener el festival en la Ciutat de les Arts pese a conocer las limitaciones acústicas aplicables al recinto. La Unión de Consumidores, por su parte, considera que las personas que compraron sus entradas “no son responsables” de la cancelación y no deben asumir las consecuencias de una situación que, a su juicio, era previsible y debía haberse afrontado con alternativas organizativas más eficaces.

En esa misma línea, Avacu anima al resto de afectados a presentar reclamaciones de manera oficial para exigir una solución satisfactoria. Las asociaciones recomiendan hacerlo por escrito, preferentemente mediante correo electrónico, y conservar toda la documentación relacionada con la compra de entradas, los abonos, reservas de alojamiento, billetes de transporte y cualquier otro gasto vinculado a la asistencia al festival.

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Ese correo electrónico de reclamación resulta clave para poder acudir posteriormente a los organismos de consumo, a las asociaciones de consumidores o a las oficinas municipales de información al consumidor, desde donde podrán tramitarse las reclamaciones oficiales contra la promotora para exigir la devolución del dinero.