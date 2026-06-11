La casa-taller del escultor Miquel Navarro abrirá el 25 de junio en Mislata

Hay nueva fecha para la inauguración de la casa-taller del escultor Miquel Navarro en su ciudad natal, Mislata, y parece que esta es la definitiva. Salvo sorpresa, el 25 de junio es el día marcado en el calendario por el artista y el ayuntamiento para la puesta de largo de un proyecto cultural que se prevé emblemático en la comarca de l’Horta.

Han sido varios los aplazamientos desde hace un año, cuando la importante intervención en el inmueble ya había entrado en su fase final, y desde el pasado mes de diciembre se contemplaba su apertura.

La inauguración a finales de este mes será la estación final de un largo camino que comenzó en julio de 2020, cuando se constituyó la Fundación Miquel Navarro como entidad privada sin ánimo de lucro, partiendo de la voluntad del creador de conservar gran parte de su legado en su ciudad natal, donde vive y trabaja.

Su trayectoria le ha llevado a situar sus obras en algunos de los museos más importantes del mundo (Guggenheim de Nueva York y de Bilbao, la Fundación Lambert de Bruselas, el Nacional Centro de Arte Georges Pompidou de París, el Mie Prefectural Art Museum en Japón, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona o el IVAM), así como esculturas públicas en más de medio centenar de ciudades.

Ahora, parte de su obra y su proceso creativo se podrá contemplar en los 2.000 metros cuadrados de la antigua fábrica rehabilitada donde se expondrán 400 de las obras del autor de el ‘parotet’ o la ‘pantera rosa’; un proyecto que trasciende el ámbito municipal y que se puede convertir en un museo de referencia sin necesidad de estar en la ciudad de València, tanto por el espacio como por el valor del contenido.

El proyecto, en el que han colaborado todas las administraciones valencianas el último lustro, no ha estado exento de polémica. La última, esta misma semana, cuando la Diputación de Valencia ha congelado una subvención de 75.000 euros que había previsto para la fundación. Todo se enmarca en la batalla política que en este momento libran el equipo de gobierno (PP y Ens Uneix) con el portavoz socialista, Carlos Fernández Bielsa, que también es alcalde de Mislata, a cuenta de la aprobación de los presupuestos provinciales.

La fundación y el proyecto de casa-taller han recibido apoyo institucional los últimos años, con cerca de 700.000 euros de la corporación provincial para la rehabilitación del inmueble. En 2025 recibió 75.000 euros del PP y Ens Uneix, en el marco del apoyo del PSPV a los presupuestos. Es la misma subvención que ha decaído este año en el actual contexto de bronca política. Tampoco sentó bien en la diputación que el patrono que representaba a la institución fuera apartado hace un año, cuando no fueron renovados todos los patronos institucionales. Con la Generalitat la relación también se ha complicado. Desde la salida del Botànic la fundación también ha dejado de recibir fondos.

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200.000 euros de Mislata

La fundación había solicitado hace unos meses por carta colaboración de las tres administraciones: Ministerio, Generalitat y Diputación. Solo el ministerio ha respondido por ahora. Así las cosas, para el arranque del proyecto el Ayuntamiento de Mislata ha incluido una partida de 200.000 euros. Existen otras iniciativas al margen del propio proyecto museístico, como la rehabilitación de un refugio de la guerra civil en el inmueble. El contexto no parece propio para pedir subvenciones.