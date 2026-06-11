Visita Leon XIV
Enrique Subiela, el valenciano que ha participado 'artísticamente' en la bendición del papa: "Es algo que te marca la vida"
Junto al artista audiovisual Igor Cortadellas, se ha encargado durante el último año de preparar la parte creativa y la producción del momento en el que el pontífice "da relieve a la bendición de la cruz", un fragmento del acto de diez minutos marcado por los drones o la pirotécnica de Vulcano
"Ha sido más de un año de trabajo de grandes equipos, de mucha gente, y estar metido en esto ha sido un momento que te marca la vida". Son las palabras que pronuncia Enrique Subiela, uno de esos valencianos que ha sido parte participante en el desarrollo artístico de los actos religiosos que el papa Leon XIV llevó a cabo ayer en la Sagrada Familia de Barcelona. De la mano del artista audiovisual Igor Cortadellas, del que es mánager y al que ayuda dentro de una pequeña productora boutique -Igor Studio- que fue la contratada para estas celebraciones eclesiásticas, Subiela ha sido el encargado de coproducir "un momento único, que es el de la bendición y el post, en el que se la da relieve a la bendición de la cruz", destaca. Un fragmento del acto que ha quedado en el recuerdo del público por imágenes como la de numerosos drones -de la empresa Flock- formando la cara de Antoni Gaudí.
El concepto
Sobre ello, especificamente, Subiela explica que Cortadellas "habla mucho de los estorninos, de estos bloques enormes de pajaritos que van en una dirección y de repente, en una décima de segundo, todos giran". "Ese es el concepto que hemos intentando desarrollar", afirma sobre un trabajo conjunto que ha ido más allá.
Porque se ha centrado en llevar a cabo "la producción integral" tanto de la parte creativa de los diez minutos posteriores a la bendición del papa -en la que ha participado también una pirotécnia valenciana como Vulcano- como los trabajos vinculados en ese momento a toda la plaza en la que se ubica la basílica. "Ha sido un año bastante intenso", añade sobre un acontecimiento en el que considera que se ha conseguido "aunar espiritualidad, belleza y emocionalidad, poniendo en valor ese momento concreto de una manera muy sensible". Y los asistentes parece que le dan la razón.
Un poco en 'shock'
"Ha tenido un éxito increible, es lo que percibimos", insiste Subiela, que reconoce que todavía "estamos un poco en shock por esta historia". Eso no impide, eso sí, que se quede con la sensación "de que has hecho la labor que te correspondía, ese sentimiento del trabajo bien hecho". "Es un momento muy especial porque hemos vivido una realidad única. Somos afortunados de poder decir que en 100 años de vida, este momento lo hemos viviso nosotros en primera persona". "Al final, me quedo con la experiencia vivida", concluye.
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