L'Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual organitza es torna a trobar després de la Dana
Riba-Roja Del Turia acollirà a professionals, empreses i entitats vinculades a l'audiovisual per a parlar de les problemes del sector
L'Academia Valenciana de l'Audiovisual (AVAV) es prepara per a la primera gran trobada professional després de la Dana. El 2 de juliol, més d'any i mig després, es celebrarà la Jornada de Reactivació, Reforç i Prevenció de l'Audiovisual valencià. L'Espai d'Art Contemporani El Castell de Riba-roja de Túria acollirà als professionals, empreses, instituciones, investigadors i entitats vinculades a l'audiovisual en un espall fet per a la col·laboració del treball col·lectiu i la formació especialitzada.
La trobada, concebuda per a compartir aprenentatges, identificar necessitats i construir propostes que contribuïsquen a enfortir el sector, es realitzarà amb el suport del Ministeri de Cultura a través de l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA).
De taula en taula
La jornada arrancarà amb una xarrada inaugural dedicada a la preservació de la memòria audiovisual en temps de crisi climàtica, que comptarà amb la participació d’Inmaculada Trull Ortiz, cap de Recuperació de la Filmoteca Valenciana, i María Calimano, responsable de l’arxiu de la Filmoteca Canària, sota la moderació de Chus Piqueras, tècnica de l’arxiu fílmic de la Filmoteca Valenciana. Després, l’Àrea d’Investigació en Economia de la Cultura i Turisme de la UV, dirigida per Pau Rausell, presentarà la metodologia de l’estudi sobre l’impacte de la DANA en el sector.
El nucli del programa el formaran quatre taules de treball simultànies. La primera abordarà la necessitat de desenvolupar protocols d’actuació davant de situacions de crisi: José Jaime Linares, d’APPA, i Armando Romero, de la Valencia Film Office, s’asseuran junt amb Sara González (Cinevent) i Nayra Petrini, especialista en prevenció en rodatge, amb Amparo Oliver com a moderadora.
La segona taula analitzarà l’impacte econòmic sobre empreses i professionals i les ferramentes disponibles per a la recuperació del teixit productiu. Pau Rausell, Alfred Costa, un representant de l’ICAA, Ana Camacho, Luis Gosálbez i Patricia Motilla seran els encarregats de dur a terme l'analisi.
La tercera taula posarà el focus en la salut mental, la precarietat i l’acompanyament als professionals afectats, amb convidats com Yessica Díaz i Elba Torres, que compartiran taula amb Pilar del Pueblo López, del Col·legi Oficial de Psicologia, i amb Sylvia Georgieva. L'última taula es centrarà en la conservació de la memòria i el patrimoni audiovisual: l'historiador Esteve Riambau participarà junt amb Yuri Aguilar, especialista en preservació audiovisual, Ester Alba, professora d’Història de l’Art de la Universitat de València; Concha Soler Monreal documentalista de RTVV i Inmaculada Trull Ortiz, cap de Recuperació de la Filmoteca Valenciana.
Les conclusions de les taules s’incorporaran a l’estudi encarregat a la UV i serviran de base per a un document estratègic amb propostes orientades a reforçar la capacitat de resposta del sector
Música a la vesprada
Per la vesprada, es farà una sessió formativa especialitzada sobre conservació, memòria i patrimoni audiovisual i un bloc de testimonis d’empreses i professionals afectats per la Dana.
La jornada conclourà a les 20.30 hores a l’Auditori de Torrent amb el concert Ecos de Llum, organitzat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Torrent i interpretat per la Universal Symphony Orchestra sota la direcció de José Martínez Colomina. El recital posarà en valor el talent musical que sosté l’audiovisual valencià. ‘Capitán Trueno y el Santo Grial’, ‘Pujant al 47’ o ‘¡Vaya vacaciones!' seran algunes de les cançons representades.
L’assistència a la jornada és gratuïta, encara que les places per a les taules de treball estan limitades a quinze participants per sessió. La inscripció, obligatòria, es pot realitzar a través del formulari habilitat en la web.
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