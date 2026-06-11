El Premio Planeta se viste de gala

El Grupo Planeta celebra el 75 aniversario del premio de literatura más importante de las letras hispanas, el Premio Planeta. Desde su fundación en 1952, el galardón se ha convertido en un reconocimiento social y económico que otorga al ganador un millón de euros, siendo la mayor dotación monetaria que un premio de literatura ofrece junto al premio Aena. Su creación supuso una revolución total dentro del mundo literario español. En una época de posguerra, donde la censura se encontraba en su punto más álgido, Jose Manuel Lara impulsó la creación del premio con la intención de fomentar la escritura española, consiguiendo 247 obras presentadas durante su primera edición. Es el premio más prestigioso de la literatura a nivel nacional, tanto por la dotación económica, como por el reconocimiento social que supone el ganarlo.

El ganador, además del dinero, se lleva la garantía de una promoción y visibilidad masiva. Cientos de manuscritos se presentan cada año con la intención de ganar el premio, muchos de ellos bajo un seudónimo para favorecer el trato imparcial a todas las novelas. Cualquier autor anhela ganar el premio planeta, que supone que su carrera despegue rápidamente. La editorial asegura para el ganador una tirada inicial masiva y una distribución inmediata en librerías de toda España y Latinoamérica, que suele convertir al libro en uno de los más vendidos del año, una gira promocional llena de cobertura mediática y la unión a un 'club' de ganadores, con autores como Camilo José Cela o Mario Vargas Llosa, que aumenta el prestigio del autor. El premio no solo es uno de los premios más grandes de la literatura, sino que supone ganar un galardón lleno de reconocimiento que está al alcance de muy pocas personas.

Finalistas y ganadores valencianos

Durante los 75 premios que se han otorgado, la Comunitat Valenciana ha coronado en 6 ocasiones. Concha Alós; en 1962 con 'Los enanos' -premio que posteriormente le retiraron- y en 1964 con 'Las hogueras', Lucía Etxebarría; en 2004 con 'Un milagro en equilibrio', Juan José Millas; en 2007 con 'El Mundo', y Santiago Posteguillo; en 2018 con 'Yo, Julia' son los escritores nacidos en València que ganaron el premio. A ellos se suman Ferran Torrent y Carmen Amoraga, que fueron finalistas en 2004 con 'La vida en el abismo' y en 2010 con 'El tiempo mientras tanto' respectivamente.

Santiago Posteguillo, ganador del Premio Planeta 2018 / EFE

En Alicante se encuentra Cristobal Zaragoza. Al ganador del premio en 1981 con la obra 'Y Dios en la última playa' se le uniría en 2021 Jorge Días, escritor alicantino que junto a Agustín Martínez y Antonio Mercero escribe bajo el pseudónimo de Carmen Mola. El grupo de escritores recibió el premio en 2021 por la obra 'La Bestia', siendo el único premio que se ha otorgado a una novela grupal. Elisa Brufal fue finalista en 1957 con 'Siete Puertas', ella tiene el 'honor' de ser la primera nacida en la Comunitat Valencia en llegar a la final del certamen.

El premio ha aumentado considerablemente desde que comenzó el premio. Las 40 mil pesetas que se entregaban en los inicios se quedan en nada en comparación al premio actual, pero el salto no fue directo. En 1953 pasó a cien mil pesetas. Una cuantía que fue aumentando hasta los cien millones de pesetas para celebrar el 50 aniversario del premio. Un año después, el premio se fijó en 601 mil euros para el ganador, cantidad que se mantuvo hasta 2021, cuando ascendió hasta el millón de euros actual. Al millón de euros que se entrega al primer premio se le suma también los 200 mil euros que se lleva el finalista.

El acto de inaugración ha sido en el Palacio de Cibeles en Madrid / Levante EMV

Desde sus inicios, el galardón ha sido otorgado a figuras de renombre como Camilo José Cela, Mario Vargas Llosa, Ana María Matute o Eduardo Mendoza, siendo Juan Del Val el último en ganarlo con la novela 'Vera, una historia de amor', que fue presentada bajo el pseudónimo de Elva Torres. El 15 de octubre se sabrá el ganador del premio de este año, pocos días antes, se presentará el listado de los diez finalistas.

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El acto de inaugración ha sido en el Palacio de Cibeles en Madrid, una gala que ha contado con una destacada representación institucional, encabezada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; los presidentes del Congreso y del Senado; y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.