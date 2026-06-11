València abrirá una nueva oficina de turismo

Una nueva oficina de turismo abrirá a partir de octubre en el Palau de les Arts Reina Sofía. La fundación 'Visit València' y Les Arts han llegado a un acuerdo para la cesión de un espacio en la zona de taquillas del edificio diseñado por Santiago Calatrava durante cuatro años, con la opción de alargarlo cuatro años más. La fundación instalará una nueva oficina turística que formará parte de la red municipal de atención al visitante y también contará con un módulo de atención accesible para personas con discapacidad.

La oficina ofrecerá información sobre la oferta turística de la ciudad, la programación y la actividad de Les Arts, además del itinerario de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. La nueva apertura de la oficina supone un paso más hacia el desarrollo igualitario y sin fronteras al que pretende llegar la ciudad.

Además de la puesta en marcha de la nueva oficina, el acuerdo contempla una amplia batería de acciones de promoción y visibilidad para Les Arts. La Fundación potenciará la presencia del coliseo en sus canales de comunicación y acciones promocionales, con el objetivo de consolidar la proyección internacional del recinto y reforzar su papel como uno de los principales iconos culturales de la ciudad.

Declaraciones de la concejala y la secretaria autonómica

La concejala de Turismo, Paula Llobet, y la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, han presidido la firma de este acuerdo entre el director gerente de la Fundación Visit València, Tono Franco y el director general de Les Arts, Jorge Culla. “La nueva infraestructura dotará de atención al visitante en uno de los espacios más emblemáticos y visitados de la ciudad, al tiempo que contribuirá a una mejor distribución de los flujos turísticos más allá del centro histórico y en la propia Ciudad de las Artes y las Ciencias”, ha anunciado la concejala, que resaltó la importancia de la apertura de esta oficina.

También añadió que “la apertura de este nuevo punto de información turística supone un paso más en nuestra estrategia para acercar los servicios al visitante y a los propios ciudadanos" y la intención de mejorar la experiencia para los turistas, dando valor a las zonas de interés principales.

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De izquierda a derecha: Jorge Culla, Marta Alonso, Paula Llobet y Tono Franco / Visit València

Por su parte, la secretaria autonómica de Cultura ha destacado la importancia de establecer sinergias entre administraciones e instituciones que contribuyan a fortalecer la excelencia turística y cultural de la Comunitat Valenciana. “Les Arts y la Fundación Visit València sellan una alianza estratégica que permitirá aumentar la visibilidad y proyección de ambas entidades, reforzando el posicionamiento de València como destino cultural de primer nivel”, ha afirmado.