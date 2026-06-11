Venga Monjas, 20 años de guasa vistos a través de sus colaboradores: "Al principio, solo ves a dos idiotas; después a dos deportistas de élite en la primera división del absurdo"

Empecemos con un par de comentarios que explican bien lo que es Venga Monjas. "Un día me preguntaron si quería hacer de Bart Simpson en una serie [la parodia de Los Simpson 'Da Suisa', uno de sus trabajos] en la que el bebé, Maggie, era interpretado por una señora de 70 años. Les dije que sí". El que habla, el que no vio nada raro en la propuesta, es Carles Gras, uno de los miembros del cosmos de humor disparatado creado hace 20 años (con 'sketches' en Youtube, entonces un solar deshabitado) por el dúo cómico formado por Xavi Daura y Esteban Navarro. Ahí va el segundo, ya sin rodeos, escupido por el veterano actor Josep Seguí (sin duda una de las estrellas de Venga Monjas, ahora en el cine gracias a 'Pizza Movies'): "Necesitaban a alguien que estuviese tan zumbado como ellos, y contactaron conmigo".

Josep Seguí y Xavi Daura en 'El Parque', vídeo (y canción) legendaria de Venga Monjas. / Venga Monjas

Dos décadas de guasa y fantástica chaladura cumplen ya la pareja Daura-Navarro, barceloneses que se conocieron en un colegio de curas (de ahí el grito de ánimo a las monjas de su nombre) y que el 18 de junio de 2006, aburridos, decidieron grabar un vídeo breve y subirlo a Youtube. Con Venga Monjas ha trabajado una constelación de cómicos, un buen puñado de ellos convertidos en personajes de culto 'internetero'.

Muchos de ellos estarán presentes en un espectáculo-fiesta de cumpleaños que celebran este jueves en Apolo (repiten en la sala el 18 de junio y en Madrid, el 21 en La Riviera). La primera actuación de Barcelona se vendió rapidísimo, síntoma de que, aunque el proyecto esté vivo básicamente gracias a su videoteca, el público que creció con ellos sigue ahí. O, como apunta Gras a su manera: "Puede indicar que los reventas ya no perdonan ni 'shows' así, de nicho".

Carles Gras, en un vídeo de Venga Monjas. / Venga Monjas

"Cosas muy alocadas"

Josep Seguí, que ya había hablado un lenguaje similar con los Pioneros del siglo XXI (Carlo Padial y Carlos de Diego), recuerda cómo cuajó con aquellos chavales. "Empezamos a hacer cosas muy alocadas, prácticamente sin guion, y conectamos", rememora el intérprete, quien dice que "entonces ya era el mayor" de la 'troupe'. Por Venga Monjas han pasado ilustres veteranos, pero junto a Seguí destaca esa bebé Maggie de "70 años" llamada en la vida real Marga, cuyo rostro ilustra hoy el perfil en las redes del dúo cómico. "El espíritu del inicio de los Venga Monjas se podría resumir con una frase que Dordal [Esteban] gritó un día: 'El poder de los júniors'. Más adelante apareció, entre otros, 'Da Suisa'. Violencia, abrazos, lágrimas, olores extraños. Fue mi servicio militar. Aznar no lo pudo erradicar del todo: quedaba 'Da Suisa'", sentencia Gras.

Por ese 'servicio militar' tronchante pasó Carlos de Diego, a quien la pareja Daura-Navarro mandó a filas. De Diego no se pudo resistir. "Recuerdo esas grabaciones como unos de los momentos más divertidos que me han sucedido nunca. Era un disparate: gritos, disfraces absurdos y risas, muchas risas", comenta el realizador e intérprete de múltiples personajes en el universo Venga Monjas, proyecto que llevó a sus creadores a trabajar luego como guionistas, publicistas y un largo etcétera. ¿Youtube? "Da para un buen vermú al mes", decían a este diario 10 años atrás.

Carlos de Diego como 'chef de techo', en un vídeo de Venga Monjas. / Venga Monjas

También Miguel Noguera ha protagonizado algunos de los capítulos más hilarantes de esta historia (ahí queda 'Corte Forte', canción dedicada a, sí, la cafetería de El Corte Inglés) desde que llegó a ellos a través de un enlace en un blog ya desaparecido que tenía Nacho Vigalondo en 'El País'. "Me llamó mucho la atención, no había visto nada similar y me hizo mucha gracia. Me atraían las palabras inventadas que utilizaban y lo impredecible de las tramas", apunta el autor de 'Noguera 100', 'Ultraviolencia' y muchos otros libros llenos de ideas brillantes.

Miguel Noguera, protagonista del mejor hilo musical que ha tenido nunca El Corte Inglés. / Venga Monjas

Noguera reconoce el impacto que han tenido en su carrera. Así ha sido también entre su parroquia porque, como aporta De Diego, "son creadores de lenguaje, de frases y gestos que se hacían virales". El entonces seguidor Lluís Margarit, ahora Irieix, cantautor galáctico y "vuestro jorobado de confianza", recuerda "el rechazo" que sintió la primera vez que le llegó un vídeo de Venga Monjas y cómo "rápidamente ese rechazo se convirtió en una especie de adicción". "Me ha influido a la hora de producir y escribir canciones, me ha hecho cogerle el gustito a la sonoridad más pedorra, y perderle el miedo a las letras más absurdas", comenta el artista, que ha trabajado con Navarro en su papel de músico (ahora presente en Rigoberta Bandini, en otros tiempos en grupos como Cheetos Magazine).

El error, la confusión

De Diego rebobina hasta esos días de 'sketches' alocados. "Un humor que te golpeaba de lleno, un poco cafre, pero también muy ingenuo, siempre brillante", apunta el realizador, que pone en valor el cuándo. "Unos auténticos -zanja De Diego- pioneros de internet". Fueron, según Seguí, "innovadores, visionarios" a través de un humor absurdo de los que conectas... o no. Sí que lo hizo, evidente, De Diego. "Son maestros del humor, sin adjetivos", resuelve el realizador y guionista, que explica cómo le sorprendió "el poco respeto que tenían por la parte técnica". Coincide Noguera: "Prefieren que sea el detalle inesperado, el error o la confusión lo que marque sus contenidos".

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Algo que Irieix resume divinamente así: "Al principio, solo ves a dos idiotas, pero poco a poco vas entendiendo que estos dos idiotas son más bien dos deportistas de élite federados en la primera división del absurdo. Son dos peces propulsados por la amistad que se mueven rapidísimo en el idioma de la broma y que no parecen sentir ni vergüenza ni miedo. Son personas maravillosas que deberían ser protegidos como Patrimonio de la Humanidad".