La voz eterna de Camilo Sesto ya resuena en su museo en Alcoi

La voz de Camilo Sesto resuena ya por los 300 metros cuadrados con los que cuenta su espectacular e innovador museo. Un complejo que cuenta con espacios interactivos y una vitrina holográfica inédita a Europa.

Toda una delicia para su legión de fans, que pueden recorrer una instalación que incluye un escenario para conciertos y karaoke, un estudio de grabación, una gramola interactiva y una sección sobre "Jesucristo Superstar".

El Ayuntamiento de Alcoi ha inaugurado este jueves el Museo Camilo Sesto, un espacio con el que la ciudad salda una deuda con su artista más universal, al que dedica un inmueble emblemático para poner en valor su gigantesco legado.

El emotivo acto ha contado con la presencia de Lourdes Ornelas, madre de Camilo Blanes, conocido ahora como Sheila Devil y único hijo del cantante. Y tanto algunos invitados como fans se han acercado al nuevo templo del artista por chapas o fotos del artista para mostrar su amor eterno a Camilo Sesto. Y muchos calificaban este día como "sueño hecho realidad".

Los asistentes a la inauguración institucional han recorrido las instalaciones, en las que se ha invertido un millón de euros, financiados en parte con fondos europeos. Y han podido descubrir un espacio que conjuga el respeto por la obra del artista con la innovación, de forma que la visita se convierte en una experiencia inmersiva a través de la vida y la música de Camilo.

Ornelas, tras recorrer las instalaciones, ha manifestado su agradecimiento por la puesta en valor de la obra del artista. Así, ha explicado que "yo represento una parte pequeña de la familia de Camilo. Soy la mamá de su hijo. Primero le quiero agradecer a mi hijo la confianza que ha tenido en mí para delegar. Y sobre todo agradecer al Ayuntamiento que hemos estado trabajando muy pegados, al alcalde y a todos".

Y ha destacado que "algo muy importante para mí, porque yo he sido fan y soy fan de Camilo Sesto. Agradecer a las fans del mundo, no solamente de las que vinieron aquí, por todo el amor y el cariño que Camilo sabía que le tenían. Y yo, en representación de ellas y de la familia, aquí estoy aportando lo que puedo".

El museo está estructurado en dos plantas para separar la trayectoria profesional y la dimensión personal e íntima del cantante. Eso sí, todavía no está operativo el ascensor para hacer plenamente accesible el inmueble.

Distribución

La planta entresuelo está dedicada al "Camilo Artista". Este nivel se centra exclusivamente en su trayectoria musical y su éxito internacional.

Así, se pueden ver sus primeros pasos de su carrera artística y un estudio de grabación con recursos escenográficos que recrean fielmente su proceso creativo y musical. También destaca un escenario y karaoke, un área concebida como un elemento totalmente interactivo donde los visitantes pueden experimentar cantando su música, y donde a través de la IA se puede ver a Camilo Sesto dando la bienvenida a los visitantes.

Hay un área para el "Camilo internacional", donde se detalla la enorme proyección del cantante tanto en España como en Latinoamérica, y otra con los discos y premios, a través de una exposición interactiva e infográfica que muestra sus galardones, discos y reconocimientos más destacados. Entre ellos la medalla que recibió del Congreso de los EE UU.

Y el sótano aborda el "Camilo Personal", es decir la dimensión más íntima, privada y biográfica del alcoyano. En ella se puede ver una completa línea del tiempo vital apoyada por material audiovisual histórico, una exposición de sus objetos personales y materiales privados, tratados siempre desde el máximo respeto a su intimidad, y un apartado donde se pone en valor la profunda relación del artista con su ciudad natal.

También hay una sección para los fans y fama, repasando su intensa y duradera relación que mantuvo con sus seguidores. Y su producción Jesucristo Superstar tiene un aparado especial, ya que marcó un hito en su carrera.

Innovación

El proyecto huye del museo clásico para ofrecer una experiencia inmersiva y de vanguardia. Se utilizan sistemas de IA para lograr recrear la presencia escénica y la forma de comunicar del artista, conectando de forma directa con las nuevas generaciones.

También hay una vitrina holográfica con una tecnología pionera en Europa para exhibir de forma espectacular los elementos originales de la ópera rock Jesucristo Superstar.

Y el diseño expositivo utiliza fondos oscuros e iluminación muy dirigida para resaltar las piezas originales y crear un clima envolvente inspirado en los años setenta.

Del mismo modo la interactividad táctil y sonora es también clave, por lo que el espacio está equipado con pantallas interactivas, sistemas de alta definición y una gramola donde el público puede seleccionar y reproducir una docena de sus éxitos.

También se dispone de una audioguía inmersiva a través del móvil que incluye narraciones y recursos sonoros extra para ampliar la información de cada sala durante el recorrido.

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