David Hockney deja una huella imborrable en València con su obra en el Centro de Arte Hortensia Herrero

La muerte de David Hockney, uno de los artistas británicos más influyentes del siglo XX, pone el foco sobre la huella que su obra ha dejado también en València. El principal punto de encuentro con Hockney en la capital valenciana es hoy el Centro de Arte Hortensia Herrero, donde varias obras del artista forman parte de la colección permanente.

Hockney fue uno de los nombres clave de la revolución artística que tuvo lugar en Londres en los años sesenta. En sus primeros años comenzó a pintar bajo la influencia del expresionismo abstracto, pero pronto orientó su trabajo hacia la figuración, hacia el cuerpo, la identidad, la política y el deseo. En enero de 1961 participó en la exposición “Young Contemporaries”, una muestra que se convertiría en una de las señales de cambio de la pintura británica. Su serie “Love” recibió entonces la atención de la crítica y del público, y Hockney empezó a perfilar un lenguaje propio, en el que la imagen podía convivir con frases, signos y mensajes incorporados a la superficie del cuadro.

Su primer viaje a Estados Unidos terminó de transformar su mirada. En el verano de 1961 llegó a Nueva York, donde descubrió una sociedad más abierta y una comunidad homosexual más visible y organizada que la británica. Poco después, se instaló en Los Ángeles, ciudad que quedaría asociada para siempre a su imaginario artístico. Las autopistas, la arquitectura doméstica, la luz, el estilo de vida californiano y, sobre todo, las piscinas se convirtieron en parte esencial de una obra que supo convertir escenas aparentemente cotidianas en iconos de la modernidad.

(Foto de ARCHIVO) FILED - 03 June 2004, United Kingdom, London: British artist David Hockney standing in front of his own paintings from a new series set in Andalucia at the Royal Academy's Summer Exhibition in Piccadilly, London, which he co-curated with Allen Jones. The celebrated artist has died aged 88, his publicist said on Friday, June 12, 2026. Photo: Fiona Hanson/PA Wire/dpa 03/06/2004 ONLY FOR USE IN SPAIN / 68

36 vídeos sincronizados

Esa capacidad para mirar el paisaje, la luz y el paso del tiempo desde una posición siempre renovada es precisamente una de las claves de las obras de Hockney que conserva la colección Hortensia Herrero. La más espectacular es “The Four Seasons, Woldgate Woods” (Spring 2011, Summer 2010, Autumn 2010, Winter 2010), una videocreación compuesta por 36 vídeos sincronizados que se presentan en 36 monitores. La pieza muestra el mismo recorrido por un bosque del este de Yorkshire filmado en cuatro momentos distintos del año. Para realizarla, Hockney utilizó un coche equipado con nueve cámaras, de manera que cada estación se despliega en nueve pantallas y el espectador puede contemplar al mismo tiempo cómo cambia el paisaje.

La obra resume varias obsesiones del artista: el movimiento, la percepción, la simultaneidad y el deseo de representar el tiempo dentro de la imagen. No se trata solo de mirar un bosque, sino de ver cómo ese bosque se transforma. La primavera, el verano, el otoño y el invierno aparecen como cuatro versiones de un mismo lugar, como si Hockney invitara al visitante a detenerse ante aquello que cambia sin dejar de ser reconocible. La pieza, además, conecta con una parte fundamental de su producción tardía, la de su regreso a los paisajes de Yorkshire y su interés por las posibilidades de la imagen digital.

0326 The Arrival of Spring in Woldgate 2 June, de David Hockney / C. A. Hortensia Herrero

El arte del iPad

La llegada de la primavera a Woldgate, en el este de Yorkshire, también aparece en otras dos obras de la colección Hortensia Herrero: “The Arrival of Spring in Woldgate, East Yorkshire in 2011 (Twenty Eleven) – 25 April” y “The Arrival of Spring in Woldgate, East Yorkshire in 2011 (Twenty Eleven) – 2 June”. Ambas fueron realizadas con iPad e impresas sobre papel, una técnica que Hockney incorporó con entusiasmo en los últimos años de su carrera. Lejos de entender la tecnología como una ruptura con la tradición pictórica, el artista la convirtió en una herramienta para seguir observando la naturaleza, el color y la luz con la misma intensidad de siempre.

En estas obras, Hockney demuestra que el soporte digital no le aleja del dibujo, sino que amplía sus posibilidades. El iPad le permitió trabajar con rapidez, capturar variaciones de luz y color, y desarrollar una serie de imágenes que mantienen la frescura de un apunte directo. La primavera, uno de sus grandes temas, aparece como una experiencia visual, pero también vital: la promesa de que el mundo vuelve a empezar.

0258 Autour de la maison Ete, de David Hockney. / C. A. Hortensia Herrero

El Centro de Arte Hortensia Herrero conserva además “Autour de la maison, Été” y “Autour de la maison, Hiver”, dos piezas de 2019 en las que Hockney vuelve a observar las diferencias de un mismo paisaje a través de las estaciones. En este caso, el escenario son los alrededores de su casa en Normandía, donde el artista pasó el confinamiento durante la pandemia. El verano y el invierno se reconocen por la temperatura cromática de la imagen, por la vegetación y por la atmósfera. En estas obras no aparece el cielo, que Hockney consideraba demasiado cambiante, pero la diferencia entre una estación y otra resulta evidente a través del color.

Tanto en “The Four Seasons” como en las obras de Woldgate y Normandía, la figura del narrador ocupa un lugar central aunque no aparezca representada. No vemos al artista, pero sentimos su presencia: alguien mira, recorre, vuelve al mismo lugar y compara. Esa insistencia en observar de nuevo lo aparentemente conocido es una de las grandes lecciones de Hockney y uno de los motivos por los que su obra sigue dialogando con públicos muy distintos.

Ahora en el Centre del Carme

La presencia de Hockney en València no se limita, sin embargo, al Centro de Arte Hortensia Herrero. En 2021, Fundación Bancaja presentó la exposición "London Calling. Arte británico hoy. De David Hockney a Idris Khan", una muestra que pudo visitarse del 17 de junio al 17 de octubre y que reunía medio centenar de obras de una veintena de artistas británicos de distintas generaciones. El título situaba a Hockney como punto de partida de un recorrido por la creación contemporánea británica, junto a nombres como Michael Craig-Martin, Phyllida Barlow, Sean Scully, Tony Cragg, Antony Gormley, Anish Kapoor, Cornelia Parker, Julian Opie, Grayson Perry, Damien Hirst, Mat Collishaw o Idris Khan.

Aquella exposición permitía entender a Hockney como el gran veterano de una escena artística que, desde Londres, transformó la plástica contemporánea en la segunda mitad del siglo XX. Su inclusión en la muestra no era solo cronológica: servía para señalar el origen de una forma de entender el arte británico abierta al pop, a la cultura visual, a la experimentación técnica y a la representación de la vida moderna.

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Y actualmente, el Centre del Carme ha incluido obra de Hockney en “Breve historia de una pasión. Colección Avelino Marín”, una exposición abierta del 4 de junio al 27 de septiembre de 2026 en la Sala Carlos Pérez. La muestra reúne alrededor de un centenar de piezas de una colección mucho más amplia y plantea un recorrido por distintos ambientes domésticos. Hockney aparece en el ámbito dedicado al estudio, junto a nombres como Rembrandt, Manet, Matisse, Paula Rego, R. B. Kitaj o Antonio López, en una sección centrada en el dibujo, el grabado y la obra seriada.