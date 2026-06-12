Cómo llegar al festival Bigsound 2026 en Torrent: metro, lanzaderas, parking gratuito y taxis

La Generalitat, el Ayuntamiento de Torrent y Bigsound 2026 han preparado un plan especial de transporte y aparcamiento para facilitar la llegada y salida del festival, que se celebrará los días 26 y 27 de junio en Parc Central de Torrent. El dispositivo está pensado para absorber el desplazamiento de decenas de miles de asistentes e incluye metro reforzado, Metrobús, lanzaderas, taxis, VTC y parkings gratuitos vigilados.

Además, la Generalitat ha activado un servicio de transporte especial de Metrovalencia y Metrobús que permitirá ampliar su oferta de servicio hasta las 45.000 plazas para facilitar el acceso y regreso al festival. También se habilitarán 4.000 plazas de parking público gratuito, vigilado e iluminado, distribuidas en cinco áreas próximas al recinto.

Metrovalencia: la forma más cómoda para llegar al BIGSOUND

La estación más cercana al recinto es Torrent Avinguda, situada a unos 300 metros de Parc Central. Será el principal punto de acceso al festival y contará con un refuerzo especial durante las dos jornadas.

Para la llegada al Bigsound, Metrovalencia ofrecerá frecuencias de entre 7 y 10 minutos. Al terminar los conciertos, se activará un servicio nocturno especial con trenes cada 5 o 10 minutos y circulación hasta las 4.15 horas.

Los trenes permitirán conectar Torrent con distintos puntos de València y del área metropolitana, como Paterna, Burjassot, Godella, Picassent, Montcada, Alboraia, Seminari, Alameda o Aeroport, en algunos casos mediante transbordo en estaciones como Àngel Guimerà o Colón.

Además de Torrent Avinguda, también estará habilitada la estación de Torrent para facilitar la salida de los asistentes. El Ayuntamiento de Torrent y la seguridad privada del evento desplegarán un dispositivo especial para ordenar los accesos y evitar aglomeraciones.

Autobuses lanzadera desde València hasta el recinto

El plan de movilidad del BIGSOUND también incluye autobuses lanzadera entre València y Torrent. Para la ida, las salidas partirán desde Plaza España, en la parada de MetroBus número 170 situada en la Gran Vía Ramón y Cajal. El servicio funcionará cada 15 minutos entre las 11.00 y las 00.00 horas.

Para la vuelta, las lanzaderas saldrán desde la Plaza Unión Musical de Torrent, a unos 300 metros del recinto, entre las 00.00 y las 03.30 horas, con destino directo a la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

La línea ordinaria 170 de Metrobús también reforzará su servicio entre Torrent y València, con frecuencias cada cuarto de hora hasta la medianoche. A partir de las 00.00 horas, una decena de autobuses lanzadera cubrirá el regreso hacia València hasta más allá de las 3.00 horas.

¿Cuánto cuesta ir al BIGSOUND en transporte público?

Los asistentes podrán utilizar los títulos habituales del sistema metropolitano tanto en Metrovalencia como en los servicios de autobuses lanzadera. La organización recomienda llevar el título cargado con antelación para evitar colas y agilizar los accesos.

Con la tarjeta SUMA10, el trayecto tendrá un coste de 0,75 euros, mientras que el billete sencillo costará 2,50 euros.

Dónde aparcar gratis en el Bigsound 2026

Quienes prefieran acudir en coche dispondrán de más de 4.000 plazas de aparcamiento público gratuito, vigilado e iluminado, repartidas en cinco zonas próximas al recinto.

Los parkings habilitados serán:

Cementerio

Pichoncito A

Pichoncito B

Pichoncito C

Atenes

Estas zonas de estacionamiento están pensadas para absorber la llegada de asistentes tanto de la provincia de Valencia como de otros puntos de España.

Taxis, VTC y descuento con FREENOW

El dispositivo de movilidad se completará con una parada oficial de taxis junto al recinto, en la avenida Rey Juan Carlos I de Torrent. También se habilitará una zona especial para vehículos VTC.

Además, los asistentes podrán beneficiarse de un descuento de 10 euros en FREENOW utilizando el código promocional BIGSOUND entre los días 25 y 28 de junio.

Autobuses oficiales desde otros municipios

Como novedad, BIGSOUND activará también un servicio especial de autobuses oficiales con trayectos de regreso desde Torrent hacia distintos municipios del área metropolitana y de la provincia.

Entre las localidades conectadas figuran Alaquàs, Aldaia, Alfafar, Burjassot, Cheste, Chiva, Cullera, La Eliana, La Pobla de Vallbona, Llíria, Manises, Mislata, Paiporta, Paterna, Picassent, Quart de Poblet, Sueca, Valencia y Xirivella.

Este servicio deberá reservarse previamente a través de los canales oficiales del festival.

Recomendaciones para ir al Bigsound en Torrent

La Generalitat, el Ayuntamiento de Torrent y la organización recomiendan planificar el desplazamiento con antelación, priorizar el transporte público siempre que sea posible y llevar cargado el título de transporte antes de llegar a la estación.

También se aconseja consultar los horarios definitivos en la web de Metrovalencia cuando estén publicados, especialmente para organizar el regreso de madrugada tras los conciertos.

Un dispositivo especial para la edición más ambiciosa del festival

Bigsound 2026 celebrará los días 26 y 27 de junio su primera edición en Torrent, en un recinto de más de 40.000 metros cuadrados en Parc Central. El festival reunirá a más de medio centenar de artistas en seis escenarios, con actuaciones de David Bisbal, Lola Índigo, Rels B, Nathy Peluso, Ana Mena, Rigoberta Bandini, Juan Magán, Rusowsky, Lia Kali, Barry B o Maldita Nerea, entre otros.

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Con este dispositivo especial de transporte y aparcamiento, las administraciones y la organización buscan garantizar una llegada y salida cómoda, segura y ordenada para todos los asistentes al Bigsound 2026.