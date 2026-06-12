La exposición monográfica de Gustavo Torner de la Fundación Bancaja ya coge forma en València

La Fundación Bancaja ha iniciado ya el montaje en València de la exposición 'Gustavo Torner. La armonía secreta del pensamiento' tras la llegada de las obras procedentes de Cuenca, Madrid, Valladolid, Barcelona y Zaragoza. La muestra monográfica de Torner, artista referente del arte contemporáneo español y que contribuyó de modo decisivo a la consolidación de la abstracción en España, reunirá más de 40 piezas realizadas por el artista conquense datadas entre 1955 y 2004 y en las que están representadas diferentes formas de expresión plástica utilizadas a lo largo de su carrera como como la pintura, el dibujo, el collage, la obra gráfica, la fotografía, el diseño gráfico, la escenografía y figurines o las vidrieras realizadas para la Catedral de Cuenca.

Un referente del arte contemporáneo español

La exposición, con obras de más de una decena de colecciones institucionales y particulares, abrirá sus puertas al público el 19 de junio -y estará hasta mediados de septiembre- y brindará "la oportunidad de revisar la trayectoria de un artista referente del arte contemporáneo español y que contribuyó de modo decisivo a la consolidación de la abstracción en España", subraya la organización.

La muestra, comisariada por la doctora en Historia del Arte, Alicia Vallina, permite un recorrido monográfico por la obra del artista conquense realizada durante seis décadas y en la que se aprecia su evolución desde la figuración inicial para saltar pronto al terreno de la abstracción, con una producción más tardía caracterizada por una simplificación extrema.

Exposiciones y bienales

Torner, que se inscribe en el denominado grupo de Cuenca -surgido en los años cincuenta y próximo a artistas del grupo El Paso- presentó en 1955 su primera exposición individual en la Sala Aguirre en Cuenca con pinturas de carácter figurativo, y un año después expuso en la Galería Alfil en Madrid con sus primeras obras abstractas. Desde entonces, ha protagonizado alrededor de medio centenar de exposiciones, entre las que se incluye la emblemática retrospectiva en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid en 1991. También participó en bienales internacionales como las de Sao Paulo (1961) y Venecia (1962). Junto a su amigo Fernando Zóbel, participó en la creación del Museo de Arte Abstracto Español, que abrió sus puertas en Cuenca en 1966.

Mención aparte merece su amplia experiencia en el campo de la museografía, arquitectura y ordenación de espacios. Dentro de su faceta de museógrafo, colaboró en 1980 con el equipo de arquitectos del Museo del Prado en la reestructuración de las nuevas salas sobre pintura flamenca del siglo XVII, faceta que también desarrolló para la Fundación Juan March como asesor artístico. En 1982 participó en la creación de la nueva imagen de Loewe y diseñó su tienda en la Trump Tower de Nueva York, encargándose también del diseño de las tiendas de Las Palmas, Barcelona, Zaragoza, Madrid, Granada, Valencia, París y Bilbao.

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Reconocimientos

A lo largo de su trayectoria Torner recibió reconocimientos como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (1987), la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica (2001), el Premio Nacional de Arte Gráfico (2016), o la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio (2017), entre otros. Además, en 2002 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Castilla-La Mancha.