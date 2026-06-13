Un mes esperando al nuevo director del MuVIM

David Gimilio fue elegido hace casi un mes para dirigir el MuVIM. El conservador del Museo de Bellas Artes de València, doctor en Historia del Arte y técnico de la Generalitat, era el nombre escogido para abrir una nueva etapa en uno de los espacios culturales más importantes de la Diputación de Valencia.

Sin embargo, semanas después de aquella decisión, su nombramiento sigue sin hacerse oficial, en concreto desde el día 20 de mayo en que se firmó el ‘informe de idoneidad’ que le señalaba como escogido. Va para un mes.

La situación resulta llamativa no solo por el silencio administrativo que rodea el futuro inmediato del museo, sino por el contraste con lo ocurrido en la otra gran institución cultural provincial. Miquel Nadal, exdirector general de Cultura de la Generalitat, recibió el 28 de mayo el informe que le señala como escogido para ponerse al frente de la Institució Alfons el Magnànim y su designación fue difundida pocos días después por la Diputación de Valencia. Desde el 5 de junio, el nombramiento es oficial y Nadal ya desempeña sus funciones.

Con Gimilio, en cambio, no ha ocurrido lo mismo. La corporación provincial no emitió ninguna nota de prensa para anunciar su elección como director del MuVIM, pese a tratarse de una decisión de primer nivel en la reorganización cultural emprendida por el gobierno provincial de PP y Ens Uneix. La institución sí confirmó su elección cuando fue consultada, pero no la publicitó como sí hizo después en el caso del Magnànim. Desde entonces, la pregunta sigue flotando en el aire del Palau de la Batlia: ¿Dónde está el nuevo director del MuVIM?

"Cuestión de procedimiento"

La diputación resta importancia al desajuste y lo sitúa en una cuestión de procedimiento. Hay un recurso contra el informe de idoneidad que señaló a Gimilio como el perfil más indicado, y aún no se ha resuelto. En concreto, es el del catedrático de Historia del Arte de la UV, Rafael Gil Salinas, que partía como el nombre mejor situado en las quinielas para ocupar el puesto, una figura de consenso entre PP y Ens Uneix, los dos socios del equipo de gobierno.

En cuanto se subsane la impugnación se hará oficial el nombramiento, por respeto al proceso, apuntan desde la institución. Además, insisten en que se trata de un puesto de libre designación y, según jurisprudencia del Tribunal Supremo, los nombramientos discrecionales no exigen una comparación de méritos, “sino una motivación suficiente que despeje la irrazonabilidad y la arbitrariedad”. En el caso de Gimilio, un informe avala su nombramiento, añaden.

El catedrático Rafael Gil Salinas dirigirá el 'nuevo' MuVIM / Levante-EMV

Gil presentó un recurso de alzada en el que cuestiona el informe de idoneidad que propuso a Gimilio y denuncia falta de motivación suficiente, ausencia de criterios objetivos y una valoración curricular que considera asimétrica.

El argumento, sin embargo, abre otra incógnita. En el caso de Nadal, la Diputación de Valencia no esperó a comprobar si había recursos para comunicar públicamente su elección. El Magnànim también se cubre mediante un procedimiento de libre designación en comisión de servicios y también hubo otros aspirantes, entre ellos Vicent Flor, anterior director de la institución y también candidato al MuVIM. Flor ha anunciado que presentará un recurso también frente al proceso del Magnànim. Tiene de plazo hasta el 28 de junio.

Encrucijada en el museo

La elección de Gimilio se produjo en un momento especialmente delicado para el museo. La salida de Rafa Company en febrero cerró una etapa marcada por tensiones internas, jubilaciones y cambios en la estructura de Cultura. La diputación buscaba con el nuevo director estabilizar el centro y relanzarlo bajo una nueva marca -el MuVIM-Museu d’Art de la Diputació- bajo la que la corporación provincial quiere convertir el museo en el gran escaparate de su patrimonio artístico, una colección de más de 4.000 obras conservadas en buena parte en un almacén de Bétera.

El informe de idoneidad que propuso a Gimilio destacaba precisamente su perfil técnico, su experiencia en instituciones museísticas, su trayectoria investigadora y su participación en proyectos expositivos y colecciones artísticas. Frente a otros candidatos con carreras académicas o de gestión cultural más extensas, la diputación valoró su adecuación concreta a las funciones que quiere reforzar en esta nueva etapa: definición museológica y museográfica, conservación, catalogación, divulgación del patrimonio y dirección científica de proyectos expositivos.

¿Batalla política?

Pero esa decisión no contentó a todos. Ni al ‘derrotado’ ni a Ens Uneix, socio del equipo de gobierno y que veía con mejores ojos la candidatura de Rafael Gil. El catedrático de Historia del Arte aparecía como favorito en muchas quinielas y algunas fuentes sostienen que existía incluso un cierto consenso político inicial en torno a su perfil. Entre que se planteó la candidatura de Gil y se ha resuelto el proceso, hubo un cambio sustancial en la gestión cultural de la diputación: la llegada de la exsecretaria autonómica de Cultura Pilar Tébar para reforzar el área como coordinadora cultural desde la Presidencia.

El proceso de selección del MuVIM, pilotado desde el Recursos Humanos que dirige la vicepresidenta segunda, Reme Mazzolari, y no desde una comisión de expertos culturales (como reclama Ens Uneix), provocó sorpresa dentro del propio gobierno provincial ya que una decisión de esa trascendencia, señalan las fuentes consultadas, debería haber contado con una evaluación cultural específica, con criterios técnicos claros y con un órgano de valoración especializado.

Valencia. VLC. Inauguracion de la Feria del Libro con la asistencia, entre otros, de la consellera de cultura y educacion Maria del Carmen Orti. Miquel Nadal / Germán Caballero / LEV

En el caso del Magnànim, el informe también fue firmado por la jefa de Personal, María Escamilla, y también se enmarcó en la libre designación. La Diputación defiende que en estos casos no está obligada a realizar una comparación reglada de méritos, sino a motivar suficientemente la idoneidad del candidato escogido. Los recurrentes, por el contrario, sostienen que esa motivación no basta y que la valoración no permite entender por qué Gimilio fue preferido frente a perfiles como el de Rafael Gil.

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La paradoja es que Gimilio fue elegido para cerrar una crisis y, de momento, su elección parece haber abierto otra. El equipo del museo trabaja ya en futuras exposiciones temporales a partir de los fondos propios de la Diputación, con la idea de que esas muestras puedan verse primero en València y después girar por las comarcas. Pero el proyecto político y museístico que debe redefinir el centro sigue esperando a la persona llamada a liderarlo.