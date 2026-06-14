El circo contemporáneo del festival Contorsions levanta el telón en València

La novena edición del festival internacional de circo contemporáneo Contorsions levantará el próximo jueves su telón en València. El Tinglado 2 de La Marina, el Teatre El Musical (TEM) , La Mutant y la plaza de la Virgen son los escenarios escogidos para que entre el 18 y el 21 de junio este arte florezca, mezclando la belleza visual, las acrobacias y la experimentación escénica. Todo ello a través de espectáculos con la firma de las compañías valencianas, pero también procedentes de otros enclaves tanto nacionales como internacionales, de Galicia o Cataluña a Francia.

Organizado por Yapadú Produccions y el Ayuntamiento de València, la programación -con acceso libre hasta completar aforo- dará comienzo en la céntrica plaza valenciana con la actuación 'Tenet' de Eunoia Koletkiva, un espectáculo -plagado de malabares, acrobacias o equilibrios- 'mano a mano' que llamará la atención tanto por su técnica como por su dramaturgia y que tendrá ocho personas en escena de seis nacionalidades diferentes.

La escuela CREAT impulsa 'Temblors'. / Juan Catalán

De 'Domte' a 'Temblors o '3D'

Ya dentro de espacios cerrados, a las 21.30 horas, será La Mutant el que acogerá 'Domte', de la compañía catalana Nacho Flores. Esta pieza de circo contemporáneo, concebida originalmente para calle y adaptada al espacio escénico, "propone un viaje poético y visual inspirado en imaginarios mitológicos". "Con música en directo y una cuidada puesta en escena, el espectáculo contrapone dominación y colaboración. La propuesta, de 50 minutos de duración, está dirigida a todos los públicos", destacan desde la organización.

Por su parte, el TEM será el enclave en el que el viernes tendrá lugar 'Temblor(s)', una creación de la escuela de circo de València, CREAT, con la dirección de Jorge Albuerne. "La pieza plantea una reflexión física y emocional sobre los encuentros que transforman nuestras vidas y configuran quiénes somos. A través del lenguaje del circo contemporáneo, el montaje explora preguntas sobre la identidad, el cambio y el futuro".

La programación de sala culminará el sábado en La Mutant con dos pases —a las 18.00 y a las 21.30 horas— de '3D', de la compañía francesa HMG. Entre el circo coreográfico, la música electroacústica y el teatro gestual, la pieza gira en torno a "una singular estructura de madera y metal que se convierte en extensión del cuerpo y elemento central del juego acrobático. El espectáculo investiga las posibilidades poéticas del movimiento, el sonido y la materia en una experiencia inmersiva y profundamente visual", añaden.

Noticias relacionadas

'3D', el espectáculo de la compañía francesa HMG. / David Konecny

Espectáculos al aire libre

Más allá de los espectáculos de sala, también habrá espectáculos al aire libre durante las distintas jornadas que forman el certamen. Sin ir más lejos, el viernes 19 el Tinglado 2 contará con las actuaciones 'Caída Libre' de Bragacadavra y 'Sublunar' de Botproject, dos espectáculos que apostarán por la "inclusión" gracias a que se probará en ellos un dispositivo de accesibilidad para personas con diversidad visual y/o auditiva. Un día después, ese mismo espacio acogerá el 'Karma letal' de Gonzalo Santamaría y Gibertástico o las técnicas de caída a través de un clown de Totapedra y su 'Pifia'.