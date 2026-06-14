La sala Auditorio Roig Arena celebra el legado de la célebre sala Arena Auditorium

La sala Auditorio Roig Arena ha acogido esta tarde un emotivo homenaje musical a la mítica sala valenciana Arena Auditorium, con las actuaciones de Immaculate Fools, Comité Cisne, Glamour, Los Inhumanos y Neon Collective, además de las sesiones de los DJ Luis Bonías, José Coll y Karl Sound. El evento, de más de seis horas de duración, ha reunido a más de mil personas de distintas generaciones para celebrar el legado de un espacio que convirtió a Valencia en una parada imprescindible de las grandes giras nacionales e internacionales durante las décadas de los 80 y 90.

El concierto ha arrancado alrededor de las seis de la tarde, con el concierto especial “30 Hombres Solos” de Los Inhumanos. A continuación, han tomado el relevo los históricos grupos valencianos Comité Cisne y Glamour, referentes de la escena local. Posteriormente ha sido el turno de los británicos Immaculate Fools, banda de pop-rock ochentero que gozó de gran popularidad en España a finales de los años 80 y principios de los 90.

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A lo largo de la jornada, las actuaciones en directo se han ido alternando con las sesiones de los DJ Luis Bonías, José Coll y Karl Sound, aportando continuidad y dinamismo a la velada. El broche final lo ha puesto el concierto de los valencianos Neon Collective, que han cerrado una cita marcada por la nostalgia.