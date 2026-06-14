Tres vidas en tránsito hacia la dignidad

Hay vidas que no avanzan en línea recta, sino a través de cambios, paradas, huidas y comienzos incompletos. Vidas obligadas a adaptarse a cada golpe, a cada frontera y a cada ausencia. De esa idea nace "Tránsito", la exposición fotográfica que Casal de la Pau presenta en la Plaza de la Reina dentro de Valencia Photo y que lleva al centro de València tres historias habitualmente relegadas a los márgenes.

«Al acompañar el proceso de estas personas veíamos que sus vidas no paran, que tienen muchos cambios, que tienen que adaptarse a muchas situaciones y que a veces no tienen un sitio al que llegar», explica Juan Molpeceres, presidente de Casal de la Pau y uno de los autores de la muestra junto a Jairo Muñoz. Ambos forman parte de La Grieta Colectivo y miran desde un lugar al que no llegan como observadores externos, sino desde años de acompañamiento, relación y confianza.

La exposición reúne quince imágenes, cinco por cada protagonista. Son Hawa, Jaouad y Miguel. Una mujer y dos hombres con biografías distintas, pero atravesadas por la idea de tránsito entre la invisibilidad y la posibilidad de ser mirados de otra manera. Hawa es una mujer africana, musulmana y madre de tres hijos albinos. Vive en València y ha fundado Bella África, una asociación orientada a mantener y transmitir las costumbres africanas. Jaouad llegó a España desde Marruecos con 17 años, escondido en la rueda de repuesto de un camión. Con la ayuda del fundador de Casal de la Pau, José Antonio Bargues, logró regularizar su situación y dedicarse al transporte. Miguel pasó 14 años en prisión, tuvo problemas de adicción a las drogas y, tras su salida, fue acogido por Casal de la Pau. Hoy vive al margen de la delincuencia, aunque su día a día sigue marcado por la precariedad.

Exposición fotográfica "Tránsito" en la Plaza de la Reina. / Miguel Ángel Montesinos

Ni golpe bajo ni compasión

La muestra no plantea esas historias desde el golpe bajo ni desde la compasión fácil. Su estructura es deliberada. La primera fotografía de cada serie es un retrato: «Representa al viajero del tránsito», señala Molpeceres. La segunda muestra el quehacer diario. La tercera, la única en color, recoge lo más importante en sus vidas: los autores les preguntaron qué sostenía su existencia y lo fotografiaron. La cuarta, titulada Intemperie, aborda preocupaciones, ausencias y obstáculos. La quinta sitúa a cada protagonista en su entorno.

Esa manera de ordenar las imágenes permite que el espectador no se quede solo en la etiqueta. No se trata de ver a «un inmigrante», «una persona sin hogar» o «un expresidiario», sino a Hawa, Jaouad y Miguel. «Si me haces elegir, desde luego opto por la dignidad», resume Molpeceres. «Nuestro propósito era sobre todo que se viera a la persona, más que un estereotipo». Esa idea aparece condensada en una frase incluida en la propia muestra: Hawa, Miguel y Jaouad «no son ni personajes, ni héroes, ni estereotipos, son personas».

La ubicación tampoco es casual. Tránsito se ha instalado en la Plaza de la Reina, en pleno paso urbano, para que cualquiera pueda encontrarse con esas vidas en mitad de su rutina. «Nuestro propósito es cambiar la mirada de quien los observa», afirma Molpeceres. Por eso era importante que estuviera en la calle, al alcance no solo de quien acude a un museo o a una galería, sino de «cualquier ciudadano».

Exposición fotográfica "Tránsito" en la Plaza de la Reina. / Miguel Ángel Montesinos

"Se han sentido muy protagonistas"

La fotografía funciona aquí como una interrupción. En medio del ruido del centro, obliga a detenerse ante rostros y trayectorias que normalmente no entran en el relato visible de la ciudad. Pero ese gesto también ha tenido un efecto en los propios protagonistas. «Ellos se han sentido los tres muy protagonistas en positivo y muy respetados y muy dignificados con las fotografías», explica. No han sido objetos de una mirada ajena, sino parte de un relato construido desde una relación previa. «No es vamos, hacemos la foto y nos marchamos», insiste. «Hay un vínculo y una relación que nos permite acceder a unas esferas a las que, si no, no hubiéramos podido acceder».

Ese vínculo es clave para evitar el morbo. «Desde la cercanía, desde el no juzgar y desde la confianza», explica Molpeceres. Y también desde el respeto a lo que cada persona permite mostrar: «Transmitir lo que vemos y lo que ellos nos permiten ver». La cámara no entra a arrebatar intimidad, sino a acompañar una forma de presencia.

El vínculo con Casal de la Pau atraviesa toda la muestra. La entidad trabaja desde hace décadas con personas en situación de exclusión, en procesos de reinserción, migrantes con dificultades o personas que han perdido redes de apoyo. Tránsito recoge esa experiencia sin convertirla en un informe social. La traduce en rostros, espacios, gestos y silencios. Detrás de cada imagen está la pregunta por qué ocurre cuando alguien sale de prisión sin un lugar al que volver o cuando la pobreza rompe los vínculos que sostienen una vida.

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Por eso, cuando se le pregunta qué le gustaría que se planteara alguien que pase por la Plaza de la Reina y se encuentre con la exposición, Molpeceres responde sin rodeos: «¿Qué puedo hacer yo?». La pregunta no busca solo empatía, sino implicación. Casal de la Pau y entidades como Bella África, recuerda, ofrecen muchas formas de colaboración: no solo económica, también mediante acompañamiento, visitas a centros penitenciarios o apoyo en pisos de emancipación.