Ausiàs Parejo homenajea Manuel de Falla con un concierto en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos

El joven guitarrista valenciano Ausiàs Parejo ofrecerá un concierto con el programa 'El amor brujo, homenaje a Manuel de Falla' en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos mañana 16 de junio a las 18 horas. Ganador de premios en concursos nacionales e internacionales y considerado como uno de los intérpretes más brillantes y prometedores de su generación, el joven de 20 años actuará en València tras realizar recientemente una gira de ocho recitales en Japón, debutar en Bulgaria con la Orquesta Sinfónica de Plovdiv y en Rusia con la Orquesta Filarmónica de San Petersburgo, interpretar con la Orquesta Sinfónica RTVE el Concierto de Aranjuez de Rodrigo y ser nominado en los Latin Grammy 2025.

El programa incluye las obras 'Homenaje a Debussy' de Falla, 'Invocación y danza' de Joaquín Rodrigo, 'Suite Homenajes', 'Nenia' de Antonio Ruiz-Pipó, 'Tres apuntes' de Leo Brouwer, y finalizará con 'El amor brujo' de Falla, en una transcripción original de Parejo que traslada a la guitarra "la fuerza expresiva y el carácter evocador de una de sus piezas más emblemáticas en la que fusiona folclore andaluz, gitano y música popular, y con la que rinde homenaje al músico andaluz en el 150 aniversario del nacimiento de uno de los principales exponentes de la música española del siglo XX".

La versión, eje del programa que se podrá disfrutar con entrada libre hasta completar aforo, es especialmente natural, ya que "la gestualidad del instrumento conecta con el carácter rítmico, percutivo y expresivo de la obra". "El trabajo destaca por su sensibilidad y rigor musical y respeta la esencia dramática y sonora de la partitura, explorando con inteligencia las posibilidades tímbricas y técnicas del instrumento. El resultado es una lectura coherente y expresiva que permite redescubrir esta reconocida obra desde una perspectiva íntima y renovada".

Los conciertos de Parejo proponen una lectura original del legado de Falla a través de la guitarra, instrumento emblemático de la cultura española, incluyendo obras que rinden homenaje al compositor o que dialogan estéticamente con su universo sonoro. La propuesta combina la difusión del patrimonio musical español, una interpretación musical de alto nivel y la creación contemporánea, brindando al público una experiencia artística de gran valor cultural.

Nominado en los Latin Grammy

El disco 'Brouwer, Erena and Others: Guitar Works' de Parejo fue nominado en la categoría de Mejor Álbum de Música Clásica de los Latin Grammy. Publicado por el sello discográfico Naxos dentro de su Laureate Guitar Series y con la producción y dirección artística de José Luis Ruiz del Puerto y la Fundación Alhambra Guitarras, fue grabado tras ganar, dos años antes, el Concurso Internacional de Guitarra Alhambra, convirtiéndose en el primer intérprete que lo conseguía con sólo 16 años.

La crítica ha elogiado el disco del guitarrista que califica de “grabación magistral, tanto musical como técnicamente”, con un programa “excelente”, ejecutado por “uno de los guitarristas clásicos más importantes del siglo” y al que hay que “agradecerle su extraordinario trabajo”. En este sentido, el reconocido compositor Lorenzo Palomo, que presidió el jurado del XV Concurso Internacional de Guitarra Alhambra, remarcaba que “el primer premio se lo ha llevado un joven que ha fascinado al jurado y al público por su técnica y su madurez interpretativa. Una nueva estrella acaba de nacer en el fascinante mundo de la guitarra”.

Este es el segundo trabajo de Parejo y su primera grabación en solitario tras el álbum 'Con tanta tenerezza' (Classical World Guitar 2018) a dúo con el guitarrista Rubén Parejo, su padre, y junto al reconocido vibrafonista de jazz latino y exdirector de Berklee College of Music de Valencia, Víctor Mendoza, y el guitarrista Ximo Tébar, una de las grandes figuras del jazz.

Ausiàs Parejo, con la Orquesta de Valencia en Les Arts, en una imagen de archivo. / Live Music Valencia

Gran sensibilidad artística

Ausiàs Parejo (Castelló de Rugat, 2006) ha ganado el Concurso Internacional de Guitarra Alhambra (2022), el Tokyo International Guitar Competition (2024) y el Concorso Internazionale di Chitarra Classica Michele Pittaluga (2025). También ha recibido el primer premio del Concurso Juventudes Musicales de España, el Certamen de Jóvenes Solistas de la Generalitat Valenciana y el Spain Guitar Music Competition de Japón. Ha obtenido el segundo premio en el prestigioso Certamen Internacional de Guitarra Francisco Tárrega de Benicàssim (2025) y en el Certamen Internacional de Guitarra Andrés Segovia (2022).

Su formación rigurosa, combinada con una gran sensibilidad artística, le permite abordar un extenso repertorio, que le ha llevado a ofrecer conciertos en Estados Unidos, Japón, China, México, Bulgaria, Rusia y numerosos países de Europa. Ha actuado en relevantes salas y auditorios como el Palau de la Música de València, Palau de Les Arts, el Ongakudo de Ishikawa (Japón), el Auditori de Castelló, el United Palace de Nueva York o el Shanghai Concert Hall (China).

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El intérprete ha sido invitado en festivales y concursos de guitarra como concertista, jurado y para impartir masterclass. Como solista ha colaborado con agrupaciones como la Orquestra de València, Orquesta Sinfónica Radiotelevisión Española (RTVE), Orchestra Ensemble Kanazawa, solistas NHK Symphony Orchestra de Tokio, Orquesta Sinfónica de Plovdiv (Bulgaria), Orquesta Filarmónica de San Petersburgo, la Filarmónica de Málaga o la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana... bajo la batuta de Alexander Liebreich, Cristóbal Soler, Pablo Marqués, Henrik Schaefer, Jaume Santonja, Salvador Vázquez o Pablo Rus.