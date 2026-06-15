Comienza el montaje del festival Bigsound en el Parc Central de Torrent.

Cuenta atrás para la primera edición del Festival Bigsound fuera de València. Esta mañana han comenzado a llegar los primeros elementos para el montaje de la infraestructura que ocupará más de 40.000 metros cuadrados. El primer paso ha sido vallar el perímetro que recae sobre la autovía de Torrent, la rotonda de la plaza de la Concordia y la pasarela que sortea el túnel del polideportivo, donde se ubicarán los seis escenarios previstos en el despliegue. Además, ya se han instalado cámaras de seguridad para vigilar el recinto.

El festival Bigsound se celebrará en Torrent los días 26 y 27 de junio, para lo que quedan apenas dos semanas y los preparativos ya se han iniciado. La cita se traslada a Torrent después de la sentencia judicial en favor del vecindario de la Ciutat de les Arts i les Ciències, que limitaba el sonido emitido desde el festival, haciendo imposible su celebración. De ahí que el traslado a Torrent implique mover una infraestructura durante semanas, y dentro del recinto ya se han visto las vallas metálicas de división de espacios, además de haberse instalado una garita de seguridad en la entrada de camiones por donde descargarán todos los materiales.

El acceso oficial del público se realizará por la avenida Juan Carlos I, frente a un conocido restaurante de pizzerías y en línea recta desde la para de metro de Torrent Avinguda. El acceso se encuentra en la zona de parque y jardín frente al polideportivo, que también usará el festival para el resto de servicios más allá de la música, como son los puestos de comida de la zona gastronómica o los stands de marcas patrocinadoras y colaboradoras.

Vallado perimetral sobre una de las áreas donde se montará el festival Bigsound de Torrent. / L-EMV

En la pastilla central de terreno donde se instalarán los seis escenarios no se ha llevado a cabo el asfaltado, por lo que todo indica que se desplegarán las lonas habituales que cubren los suelos de otros emplazamientos, como se hace en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde se celebraba hasta este año el festival.

Los escenarios

El cambio de ubicación permitirá al festival rediseñar por completo su distribución. La organización plantea un recinto más abierto, con más zonas verdes, más áreas de sombra, más puntos de agua, más baños y mejores accesos. Bigsound busca así convertir el traslado a Torrent en una oportunidad para crecer y reforzar algunos de los aspectos que más condicionan la experiencia de los asistentes en los grandes eventos: movilidad, restauración, accesibilidad, descanso y descongestión de flujos.

Una de las principales novedades será la ampliación de los espacios musicales. El festival pasará de tres a seis escenarios y zonas experienciales repartidas por todo el recinto: Turia Stage, Imagin Stage, Ploom Stage, Turia Bubble Room, OCB Stage y La Casita de Lo Perreo.

Nuevo recinto del festival Bigsound en Torrent. / L-EMV

El Turia Stage continuará siendo el escenario principal, reservado para los grandes conciertos del fin de semana. Junto a él, el Imagin Stage crecerá como segundo gran espacio musical del recinto, con naming partner propio y una programación orientada a conectar música, nuevas generaciones y cultura digital.

Otra de las incorporaciones será el Ploom Stage, situado junto a la zona gastronómica. Este nuevo espacio acogerá sesiones de DJ entre conciertos, artistas sorpresa y actuaciones especiales en un formato más cercano. Por allí pasarán propuestas vinculadas a la cultura DJ como Metrika DJ Set o Selecta, además de invitados que se anunciarán durante el festival. La marca desarrollará también una activación inspirada en Ibiza, con dinámicas interactivas y una terraza exclusiva.

La propuesta se completará con la renovada Turia Bubble Room, que contará con programación diferenciada por jornadas. MTTA y Mar Electronic protagonizarán uno de los días con una apuesta por la electrónica y las sesiones B2B, mientras que PLAY tomará el relevo en la segunda jornada. Además, el recinto incorporará La Casita de Lo Perreo, un espacio inspirado en el imaginario visual y cultural del reguetón, con programación continua durante toda la jornada. OCB también contará con un espacio propio coronado por una cabina elevada con DJ.

Puntos de llegada para el Bigsound. / L-EMV

Gastronomía

El apartado gastronómico será otro de los puntos fuertes del nuevo recinto. Bigsound instalará una gran zona de restauración bajo una pérgola gigante de sombra, rodeada de mesas de picnic y zonas verdes. La principal novedad será un hub gastronómico centralizado de 22 metros lineales, con una oferta multiproducto pensada para reducir tiempos de espera y facilitar que los asistentes puedan acceder desde un mismo punto a distintas opciones de comida.

La oferta incluirá opciones veganas, vegetarianas y sin gluten, además de marcas conocidas que dispondrán de espacios propios con zonas de descanso, mesas y sombra.

El recinto reforzará asimismo las activaciones de marca y los microespacios pensados para el entretenimientol, como un estudio de grabación itinerante; puntos de encuentro, con cócteles, premios, zonas chill out y mensajes de consumo responsable; espacios de maquillaje y retoque; onas de entretenimiento y photo opportunity; karaoke, premios y captación de talento; y puntos con productos de higiene y cuidado personal.