Isidoro Valcárcel Medina presenta en el IVAM la recopilación de su obra gráfica reciente

Isidoro Valcárcel Medina, Premio Nacional de Artes Plásticas 2007 y Premio Velázquez de Artes Plásticas 2015, será el protagonista de la mesa redonda que el IVAM realizará el martes 16 de junio a las 19 h. Un evento que servirá como presentación de la recopilación de su obra gráfica a lo largo de su carrera reciente y que actualiza el catálogo razonado de uno de los pioneros del arte conceptual español.

Junto a él, también tomarán parte de la mesa redonda José Díaz Cuyás, comisario de la exposición ‘El movimiento de la idea’, que el museo acogió del 12 de junio al 14 de septiembre de 2025, y coordinador del catálogo; Blanca Peirats, editora y documentalista técnica del volumen; y David Pérez, profesor de la Universitat Politècnica de València y especialista en la obra del autor, pionero del arte conceptual en España.

El contenido del libro

La publicación se estructura en dos volúmenes. El primero reúne todos los dibujos que formaron parte de 'El movimiento de la idea', la exposición que pudo verse en el IVAM que recopilaba una serie inédita de obra gráfica formada por cuarenta hojas de papel dibujadas a tinta por ambas caras y tenía como principal leitmotiv la simetría.

El segundo volumen da continuidad al trabajo iniciado en 2002 por la Fundació Antoni Tàpies, la Sala Verónicas y el Centro José Guerrero con motivo de la exposición ‘Ir y venir de Valcárcel Medina’. Aquel proyecto permitió la catalogación razonada de la obra realizada por el artista hasta ese momento. Ahora, la edición del IVAM retoma esa línea de investigación, la integra y la amplía hasta la actualidad, configurando un nuevo catálogo razonado de la producción de Valcárcel Medina.

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Exposición de Valcárcel Media en el IVAM / Juan García

Junto a la catalogación de la obra de Valcárcel Medina, la publicación incluye textos de revisión crítica, una selección de obras y textos del artista, y aportaciones de autores como Blanca de la Torre, José Díaz Cuyás, Pierre Bal-Blanc, Sandra Santana y Nuria Enguita. El artista, que se ha convertido en un revolucionario del arte conceptual, toma el arte como un punto de encuentro con la vida.