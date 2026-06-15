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Joan Borja, Victòria Cremades, Joan Deusa i Joan Nave es sumen a la quinta edició de Lletres Compartides
La proposta renova el catàleg d’autors i continua consolidant un espai literari comú en la mateixa llengua. La Comunitat Valenciana rebrà la visita de Joan-Francesc Castex-Ey, Laia Malo i Joan Rotger Julià
Lletres Compartides inicia la quinta edició amb la incorporació de trenta-tres nous autors i autores que participaran en activitats literàries per tot el domini lingüístic. L’objectiu del programa és donar la màxima projecció pública als escriptors en la nostra llengua, acostar-los als lectors dels altres territoris de l’àmbit lingüístic, afavorir la circulació de les seues obres i fomentar la descoberta de noves veus per a consolidar un espai literari comú.
Els escriptors i escriptores que s’incorporen en l’edició 2026-2027 de Lletres Compartides representen una mostra rica i diversa de la creació literària contemporània, amb obres que aborden qüestions com la memòria, la identitat, els paisatges culturals, la transformació social, la salut mental, la llengua i les relacions humanes, des de diferents gèneres literaris que inclouen novel·la, poesia, literatura infantil i juvenil, teatre o assaig.
En aquesta convocatòria s'han adherit al programa els autors Joan Borja i Sanz (Altea, 1968), Victòria Cremades (Novelda, 1966), Joan Deusa Dalmau (Gandia, 1993) i Joan Nave (Benissa, 1978), que es sumen als escriptors ja participants: Maria Jesús Bolta i Bronchú (Meliana, 1958), Natàlia Gisbert Abad (Alcoi, 1990), Enric Lluch Girbés (Algemesí, 1949), Purificació Mascarell (Xàtiva, 1985), Lourdes Toledo Lorente (València, 1970) i Vicent Usó (Vila-real, 1963).
El programa Lletres Compartides és una iniciativa conjunta de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, la Institució de les Lletres Catalanes, la Fundació Mallorca Literària, l’Institut Menorquí d’Estudis, l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, la Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà, l’Oficina Pública de la Llengua Catalana, el Govern d’Andorra, l’Oficina de l’Alguer de la Delegació del Govern a Itàlia i l’Ateneu Alguerès.
Per eixe motiu hi participen autors catalans com Mònica Batet Boada (el Pont d’Armentera, 1976), Maria Isern Ordeig (Vic, 1994), David Nel·lo (Barcelona, 1959), Eduard Olesti (Barcelona, 1994), Núria Parera Ciuró (Barcelona, 1972), Marta Pasqual i Llorenç (Girona, 1983), Carles M. Sanuy (Balaguer, 1959), Victoria Szpunberg (Buenos Aires, 1973), Antoni Veciana Ribes (Reus, 1977) i Enric Virgili (Barcelona, 1965), i també autors illencs: Iolanda Bonet (Eivissa, 1955), Carme Cloquells Tudurí (Maó, 1963), Pau Coya Santandreu (Palma, 1990), Miquel Àngel Llauger (Palma, 1963), Laia Malo (Berga, 1984), Lucia Pietrelli (Candelara, 1984), Ponç Pons (Alaior, 1956), Joan Pons Bover (Santanyí, 1972), Joan Rotger Julià (Ciutadella de Menorca, 1995), i Irene Zurrón (Palma, 1990).
A més, participen también l'escriptor nord-català, Joan-Francesc Castex-Ey (Perpinyà, 1977), l'autor algurès Gavino Balata (l’Alguer, 1979) i l'autor andorrà David Gálvez Casellas (Vilanova i la Geltrú, 1970).
Visites d’autors
Com en edicions anteriors, un dels punts forts del programa Lletres Compartides són les visites d’alguns dels autors que formen part del projecte a altres territoris. Així, cada una de les entitats impulsores de Lletres compartides acollirà alguns escriptors itinerants, que participaran en activitats literàries en equipaments culturals com biblioteques, escoles i instituts o llibreries.
Les visites previstes per a la tardor de 2026 són de Joan-Francesc Castex-Ey, Laia Malo i Joan Rotger a la Comunitat Valenciana. La participació al programa Lletres Compartides és biennal. Per tant, els autors que formen part del programa i que enguany no fan visites a altres indrets ho faran al llarg del 2027.
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