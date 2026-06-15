Ocho conciertos gratuitos y un ciclo de recitales en la cuarta edición del Festival de Piano Iturbi

El Festival de Piano Iturbi vuelve a abrir sus puertas. El martes 16 de junio comenzará la que ya es la cuarta edición del festival con ocho conciertos en los que el piano será el instumento protagonista. El Palau de la Música acogerá los ocho conciertos que reunirán sobre el mismo escenario a pianistas de renombre internacional con intérpretes españoles para honrar el legado del pianista valenciano José Iturbi. El prestigio de figuras como Pierre-Laurent Aimard, Josep Colom, Josu de Solaun, Yulianna Avdeeva, Olivier Gardon, las hermanas Labèque, Martín García García y el Trío Z.E.N. se subirán al escenario del Palau de la Música para deleitar al público con recitales que combinarán la excelencia artística y la proyección internacional con el objetivo de seguir difundiendo la música clásica.

Katia i Marielle Labèque / Festival de Piano Iturbi

La inauguración correrá a cargo del francés Pierre-Laurent Aimard con un concierto dedicado al compositor húngaro György Kurtág, que ha cumplido recientemente 100 años. Su recital tendrá lugar este martes a las 19:30 horas.

Pierre Laurent Aimard / Marco Borgreve

El miércoles 17 de junio a las 19.30 h, tendrá lugar la actuación del Trío Z.E.N, agrupación integrada por la pianista Zee Zee, la violinista Esther Yoo y el violonchelista Narek Hakhnazaryan.

Z.E.N Trio / Marco Borgreve

El valenciano Josu de Solaun actuará el 18 de junio a las 19:30 h con un programa de homenaje a José Iturbi, que incluirá el estreno de su obra '21 Tientos para piano'.

Josu de Solaun / Fernando Frade

El Festival continuará el 23 de junio a las 19:30 horas con el pianista francés Olivier Gardon, galardonado en prestigiosos concursos como el Marguerite Long y el Reina Elisabeth, mientras que el consagrado pianista Josep Colom actuará con el 2º concierto de Brahms el 26 de junio a las 19:30 h junto a la Orquesta de València.

Olivier Gardon / Saya Chontang

El día 27 a las 19:00 h Yulianna Avdeeva, ganadora del Concurso Chopin, dedicará un programa a Frédéric Chopin y Władysław Szpilman. El día siguiente, las hermanas Katia y Marielle Labèque celebrarán junto al público valenciano sus 55 años de trayectoria artística.

Yulianna Avdeeva / Maxim Abrossimow

Cerrará el programa el 30 de junio Martín García García, ganador del tercer premio en el concurso internacional Chopin, quien propondrá un diálogo musical entre las obras de Chopin y Liszt.

Martín García García / Festival de Piano Iturbi

Más allá del Palau de la Música

Además de la programación principal en el Palau de la Música, el Festival Iturbi volverá a extender su actividad a distintos municipios de la provincia mediante el Ciclo de Recitales, que llevará la música de piano a Chelva, Sollana, Ayora, Guadassuar y al Centre Cultural La Beneficència de València con actuaciones de finalistas del Concurso Internacional de Piano José Iturbi.

Así, Ruggiero Fiorella ofrecerá un recital en el Espacio Multiusos de Chelva el 18 de septiembre a las 19.30 h; el 19 de septiembre en el Centre Cultural La Beneficència de València a las 19 h; y el 20 de septiembre en el Centre Cultural de Sollana a las 19 h. Por su parte, Uladzislau Khandohi actuará en Ayora el 24 de septiembre a las 20 h; el 25 de septiembre en la Iglesia de Guadassuar a las 21 h; y el 26 de septiembre en el Centre Cultural La Beneficència de València a las 19 h.

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Ruggiero Fiorella / Festival de Piano Iturbi

El diputado de Cultura de la Diputació de València, Paco Teruel, ha puesto en valor el encuentro musical, que cuenta con la dirección artística de Ana Guijarro: "el Festival de Piano Iturbi se ha consolidado como una referencia cultural para nuestra provincia y para todos los aficionados al piano, y este año regresa con una programación que vuelve a situar a València en el mapa internacional de la música”.