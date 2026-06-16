270 músicos se unirán para celebrar la 'germanor'

270 músicos se unirán el 26 de junio para, como mejor saben, ensalzar la cultura valenciana. Será, ha anunciado la Federación de Sociedad Musicales de la Comunitat Valenciana, en un concierto 'de germanor' gratuito en la explanada de la Estación del Norte. Músicos procedentes de bandas de València, Castelló y Alicante se unirán para buscar trasladar la pasión que transmite la música y el arraigo de la cultura musical de la Comunitat Valenciana a todos aquellos que se asistan al concierto, demostrando que València tiene una melodía que va mucho más allá de los pasodobles más famosos.

Ainoa de Olazábal, Marketing Manager Amstel, y Daniela González, presidenta de la FSMCV, en la presentación de bandas / Miguel Angel Montesinos

La finalidad, que cuenta con el respaldo de Amstel es clara, reunir a músicos valencianos para valorar la tradición musical de la ciudad y el espíritu de ‘germanor’ que despierta la música. Un intento de unir las tradiciones festivas de las tres provincias de la Comunitat Valenciana en una nueva iniciativa que busca volver a las tradiciones musicales que unen a los valencianos, recordando que el patrimonio musical de las provincias está lleno de riqueza y variedad. Una imagen que simbolizará la unión entre los valencianos y una celebración de la 'germanor' que dará la bienvenida al verano al ritmo de la música. Un espectáculo que se suma a los ya tradicionales conciertos de Viveros.

La mezcla de bandas

Tanto las bandas de música de Alicante, Castelló y València tocarán canciones típicas de las otras provincias valencianas. Un evento “para los valencianos y para todo el mundo” que se realizará en el exterior de la emblemática estación. Sin entrada, sin reserva, solo las ganas de escuchar algunas de las canciones más típicas de las fiestas populares de las tres provincias. Músicos alicantinos tocarán 'El Fallero', los valencianos 'Rotllo i Canya' o los castellonenses 'A la llum de les fogueres'. Una mezcla de la cultura de las tres ciudades que refuerza el mensaje que se quiere transmitir, cuando se trata de unión, la Comunitat Valenciana es una sola.

Será Sergio Díaz, el director de la Joven Banda Sinfónica de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana, quien se pondrá al frente de la multitudinaria banda de música, según ha confirmado Daniela González, presidenta de la Federación. Tanto ella como Ainoa de Olazábal, Marketing Manager de Amstel, se han mostrado muy ilusionadas de poder repetir una unión que junta a la Federación de Sociedades Musicales después de ya haberse unido el pasado mes de marzo para crear la canción 'Valencia está hecha de Germanor', canción que ha sido adaptada para ser tocada por las bandas de música el próximo viernes 26.

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Un espectáculo que volverá a poner la voz en el cielo por València. La Comunitat, que posee la mayor concentración de bandas de música y asociaciones musicales de España, demostrará que el acompañamiento de las bandas durante las celebraciones es una tradición que se lleva realizando desde hace generaciones.