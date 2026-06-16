La exposición de Sorolla estará en el Museu de la Ciutat como mínimo tres años

La exposición de Joaquín Sorolla en València empieza a tomar forma administrativa. Los fondos procedentes de la The Hispanic Society Museum, con más de 200 piezas cedidas, se instalarán en el Museo de la Ciudad de València de manera temporal hasta que el espacio previsto para acogerla, el Palacio de las Comunicaciones, esté listo para albergarla. Ese plazo, que hasta hace semanas se preveía que fuera de en torno a seis meses, se alargará, por lo menos, durante tres años, tiempo en el que se mostrará en las instalaciones municipales.

Pese a que todo apuntaba a que el Museo de la Ciudad sería una transición corta, fuentes de toda solvencia apuntan ahora a que se alargará mucho más de lo previsto a tenor de las obras de adecuación que se deben hacer en el histórico edificio de Correos para convertirlo en un museo con todos los requisitos en conservación que eso requiere. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) rechazó en febrero el recurso del Colegio de Arquitectos de la Comunitat Valenciana (COACV), permitiendo que continuara la licitación para rehabilitar el inmueble.

Así, con la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat del 15 de junio, se da un paso más en el camino administrativo para comenzar a aterrizar ya el proyecto que impulsó el expresidente Carlos Mazón. La resolución recoge la decisión de la Conselleria de Cultura de delegar en el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana la gestión y ejecución del expediente para el arrendamiento de las 220 obras de Sorolla para realizar "las múltiples contrataciones y tareas", tal como publicó este diario y que ahora se confirma de manera oficial.

De esta forma, se traslada al ente museístico esta función que debería acometer la dirección general de Patrimonio Cultural que dirige Blanca Camarena y que no pueden asumir "con la agilidad que este expediente requiere por insuficiencia de medios personales". Cultura confía en el consorcio "por su gran experiencia en la producción de exposiciones de arte" y esperan que esta delegación repercuta "en una mayor eficiencia en la prestación del servicio".

En consecuencia, el consorcio será el organismo encargado de tramitar y gestionar las actuaciones necesarias vinculadas al contrato de arrendamiento de la colección Sorolla de la Hispanic Society, mientras que todo lo relacionado con el cánon se mantiene en Presidencia, tal como firmó Mazón en el acuerdo de julio de 2025.

La intención a partir de hoy es enviar ya los contratos, que están listos para ser firmados. El primero de ellos, el del transporte aéreo que traerá las obras y que, tal como publicó este diario, el coste asciende a los 400.000 euros. Con él se espera también cerrar el montaje de la sala y el diseño museográfico, que estará a cargo de Francisco Bocanegra, cuyo trabajo podría empezar en septiembre.

Aunque hablar de plazos cuando se trata de trámites administrativos siempre es arriesgado, todo indica que esos trabajos comenzarán tras el verano y las obras llegarán en octubre a València. La intención es que para cuando lleguen, los espacios estén listos y las obras solo tengan que ser colgadas y distribuidas por las salas del Museo de la Ciudad para abrir sus puertas al público entre la última semana de noviembre y la primera de diciembre.

Los trabajos los liderará el Consorcio de Museos pero lo hará de la mano del propio museo municipal, en una codirección de Marta López Ricarte -directora del Museo de la Ciudad- junto a un representante del ente museístico que será, con casi total probabilidad, el presidente, Nicolás Bugeda. En caso de no ser él, la responsabilidad podría recaer en la coordinadora de exposiciones, Lucía González.

En esta suerte de 'UTE', el Museo de la Ciudad se ocupará de todo lo relacionado con las instalaciones mientras que el consorcio hará lo propio con la gestión de personal, recepción, diseño museográfico e instalación de las obras.

Una unidad fija de restauradores

A los trabajos se suma una tercera institución. Según ha podido saber este diario, al proyecto se va a adscribir una unidad del Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació que se encargará de la conservación de las obras de arte cedidas por la institución americana y que estarán con ellas tanto tiempo como la exposición resida en València, garantizando que todas las condiciones ambientales son las adecuadas para su preservación.

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Con este movimiento administrativo, la Generalitat busca despejar los últimos obstáculos para que las obras de Sorolla emprendan el viaje hacia la ciudad natal del pintor. Tras meses de recursos, trámites y negociaciones, el proyecto entra ahora en una fase decisiva para convertir el Museo de la Ciudad en la primera parada valenciana para acoger una colección que será uno de los grandes reclamos culturales de la capital durante los próximos años.