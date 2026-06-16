VAIVÉN
Inestabilidad en el equipo comunicativo de Carmen Ortí
Nuevo movimiento en el equipo de la Conselleria de Educación, Universidades y Cultura. El departamento que dirige Carmen Ortí ha resuelto el cese de Patricia Orduna como personal eventual con funciones de asesora de asuntos generales de miembros del Consell, con efectos del 16 de junio de 2026, apenas dos semanas después de su incorporación.
La periodista había sido nombrada para ocupar uno de los puestos que quedaron vacantes a principios de mes tras la salida de Marc Agliata. Este último fue fichado en enero, coincidiendo con la llegada de Ortí al Gobierno valenciano, inicialmente como jefe de prensa. En abril fue reubicado como asesor de asuntos generales después de la incorporación de Vanessa Sanchis como nueva jefa de prensa, y un mes después acabó también cesado de esas funciones.
El relevo se produce en un momento especialmente delicado para la Conselleria, tras cuatro semanas de huelga indefinida en el ámbito educativo y con el departamento sometido a una fuerte presión política y sindical.
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