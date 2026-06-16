El mundial siempre ha sido para listos

Llega el verano, terminan las clases y empieza la época de amigos, piscina y mundial. Son las 18 horas, la televisión lleva una hora encendida con la previa del primer partido de la selección, datos por todos lados, cada uno diciendo porque cree que Alemania, Francia, Argentina o España ganará y contando anécdotas curiosas, cada cual más surrealista que el anterior. "¿Sabías qué en un partido se metieron 12 goles?" dice uno, "Pues hubo un mundial en el que eliminaron a un equipo sin perder ningún partido" replica otro. Y de repente, silencio, está a punto de comenzar el mundial, está a punto de escribirse un nuevo capítulo en el libro 'El Mundial es para listos'

En una época en la que dominan los vídeos cortos de quince o veinte segundos, los móviles desaparecen cuando el pitido que da comienzo al mundial suena a través de la televisión. La prioridad es el fútbol, animar a la selección. Si hay algo por lo que la competición puede pasar a la historia no es por la selección que campeonó o el jugador que anotó más goles, es por sus historias, anécdotas y recuerdos. Miguel Gutiérrez, Carlos Marañón y Antonio Pacheco son los autores de 'El Mundial es para listos', un libro que propone algo que cada vez es menos común, pero que sigue teniendo su pequeño nicho entre la juventud: sentarse a leer fútbol. Casi un siglo de historias mundialistas para que los más pequeños descubran que el Mundial es mucho más que un resultado al final de los noventa minutos.

Parte de la portada de el libro 'El Mundial es para listos' / Redacción Levante-EMV

Es la magia del libro 'El mundial es para listos', repleto de anécdotas graciosas, historias rocambolescas y curiosidades al alcance de muy pocos erúditos del fútbol. Hecho para los niños y niñas amantes del fútbol, trata de mostrar la magia del mundial, una competición que tan solo ocho selecciones han sido capaces de ganar y que tiene sus orígenes en 1930. 224 páginas llenas de la mística que rodea la historia del deporte rey en la competición internacional más importante jamás creada. Los autores, acompañados de las ilustraciones de Fernando Del Hambre, buscan fomentar la curiosidad por las aventuras más relevantes de los fanáticos mundialistas.

Las anécdotas del libro

Un pitido final mientras el balón volaba desde el córner, el robo del trofeo semanas antes de empezar el mundial, el pulpo que era capaz de leer el futuro, la histórica 'mano de Dios', el mordisco de Luis Suárez... Son solo algunas de las anécdotas que los autores cuentan durante el transcurso del libro. La finalidad es clara, dar a conocer a aquellos que no saben quienes fueron Muller, Garrincha o Maradona a través de relatos breves a la par de absurdos "para saber más que los mayores", según reza la portada. Es la historia del fútbol mundialista contada desde una perspectiva infantil y humorística, pero sin dejar atrás los episodios más surrealistas y los personajes inolvidables que ha dejado el mundial.

Gerd Muller celebra un gol en 1972 / Mike Wall

Su éxito va mucho más allá de la nostalgia futbolera o la curiosidad infantil. Durante años, muchas personas han aprendido quien era Pelé por los recuerdos de un abuelo nostálgico que ve como se transforma el fútbol, o saben de la existencia de Di Stéfano porque de repente sale una imagen de un partido de los años 50 en la pantalla mientras la están mirando. Hoy en día, la 'nostalgia' de los jóvenes se encuentra en Neymar haciendo una 'lambretta' con el Barcelona, pero no recuerdan que uno de los predecesores de ello fue Ronaldinho, o en la chilena de Cristiano contra la Juve, sin saber que era casi el día a día de Hugo Sánchez.

El contexto desaparece, solo queda la jugada -o la recopilación de ellas- a través vídeos que agrupan los 'highlights' en Youtube, Instagram o TikTok. Ahí es donde 'El Mundial es para listos' encuentra su lugar. Explicar que el 'Maracanazo' fue mucho más que una derrota de Brasil en la final del mundial, por qué el cabezazo de Zidane sigue siendo una de las imágenes más recordadas de la historia del deporte o quién es Dani Jarque y porque la celebración de Iniesta fue emocionante y efusiva a partes iguales.

Andrés Iniesta celebra el gol de la victoria del Mundial de España en Johannesburgo el 11 de julio de 2010 / LAVANDEIRA JR.

Un deporte para la historia

Se trata de la tercera entrega de la colección, después de 'El fútbol es para listos' y 'El básquet es para listos', que siguen con la misma línea de contar historias y anécdotas a nivel general de dos de los deportes más importantes del mundo. Mismo objetivo, mismo formato, diferentes historias. Las ilustraciones cercanas y desenfadadas de Fernando Del Hambre alejan al libro del tono más tradicional que un ejemplar deportivo suele adoptar. La recopilación de Gutiérrez, Pacheco y Marañón quiere despertar la curiosidad de los lectores, que pregunten por quien era Beckham o que busquen en Youtube el legendario gol de Maradona regateando a media selección inglesa.

El libro llega en el mejor momento. Cerca del centenario de la competición mundialista, con el primer campeonato Mundial que se presenta con 48 selecciones y con una selección española que vuelve a ilusionar a los más fanáticos del deporte rey. Porque el fútbol cambia constantemente, pero las historias siguen siendo las de siempre. A lo largo de casi 100 años han tenido lugar miles de historias difíciles de creer, y todavía quedan escépticos que dudan de su certeza. Personas que no conocen los motivos por los que un gol, una celebración o una camiseta forman parte de la memoria colectiva de una sociedad que sigue encontrando en el fútbol una vía de escape para la rutina diaria.

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Quizás ahí reside el valor de 'El Mundial es para listos', en enseñarle a una parte de la población, todavía joven e inexperta, que la frase "el fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes" tiene un significado que va mucho más allá, que forma parte de la identidad y fuerza de una sociedad, que rie y se abraza cuando su selección gana, pero que llora y sufre en conjunto cuando pierde. Que el significado que tiene un balón va mucho más allá del deporte físico, que es esperanza, unión y valentía, porque pase lo que pase, "la pelota no se mancha".