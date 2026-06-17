Arranca "Llegir en Valencià" 2026: un viatge literari pels territoris de Jaume I
La Fundació Bromera i Levante-EMV inicien una nova edició de la campanya el pròxim 21 de juny, amb una col·lecció d’11 llibres que commemoren el 750é aniversari de la mort del Conqueridor
La ciutat d’Alzira ha sigut hui l’escenari de la presentació de la nova campanya de "Llegir en Valencià", una iniciativa que, des de fa més de dues dècades, uneix la Fundació Bromera i Levante-EMV en l’objectiu de difondre la cultura i la llengua valenciana a través de la lectura. L’edició d’enguany cobra un significat especial en coincidir amb el 750é aniversari de la mort de Jaume I, figura central d’una col·lecció d'onze llibres que convida a recórrer la geografia valenciana.
La directora de la Fundació Bromera, Rosa Mengual, ha explicat que la proposta combina "memòria, patrimoni i creació contemporània" a través d’històries de "lectura fàcil" que recorren els paisatges de l’antic Regne de València. Segons Mengual, recordar la figura del Conqueridor és fonamental per a "entendre què va passar i també allò que continua explicant-nos qui som", reafirmant el compromís de l'entitat amb la cultura i l'educació.
Mengual ha destacat que este projecte és possible gràcies a un esforç col·lectiu que suma suports d'institucions, ajuntaments, biblioteques i empreses des de fa més de 20 anys. En un context on la reivindicació de l'ús del valencià i l'educació pública està molt present, ha subratllat que "apostar per la lectura en la nostra llengua reforça el compromís social i ajuda a mantindre viu un patrimoni que ens fa més lliures i crítics davant els reptes de futur".
Per la seua banda, Isabel Olmos, subdirectora de Levante-EMV, ha manifestat que per al diari "és un honor participar en una iniciativa que connecta amb la convicció que la llengua no és un element secundari, sinó una part essencial del que som". En este sentit, ha assenyalat que els mitjans de comunicació tenen una responsabilitat que va més enllà d’informar sobre l’actualitat, ja que també contribuïxen a preservar i difondre el patrimoni cultural i lingüístic, així com a construir una "memòria col·lectiva" per a les generacions futures.
Olmos ha reivindicat el valencià com una llengua viva que connecta la societat amb la seua història i les seues arrels, i ha recordat figures fonamentals del passat que formen part de la identitat del poble valencià, com Jaume I o Na Violant d'Hongria. A més, ha subratllat que la llengua es manté viva en els carrers, les escoles, les famílies, els llibres i els mitjans de comunicació. La periodista també ha expressat la seua satisfacció per continuar col·laborant amb la Fundació Bromera en una campanya que, segons ha afirmat, contribuïx a fomentar la lectura, enfortir la cultura pròpia i construir una societat més crítica, culta i cohesionada.
Visibilitat per als autors valencians
L’escriptor Josep Antoni Fluixà, que ha parlat en nom dels onze autors i autores de la col·lecció, ha agraït que esta campanya permeta als escriptors valencians ser "un poc menys invisibles". Fluixà ha destacat que, gràcies a esta iniciativa, els llibres ixen del circuit comercial habitual per a arribar a més persones a través dels quioscos, punts de venda de premsa i, fins i tot, sales d’espera d’hospitals.
Fluixà ha compartit una reflexió sobre la "gran qualitat de la literatura valenciana actual", la qual considera "equiparable a qualsevol altra literatura europea" en tots els seus gèneres. No obstant això, ha lamentat la falta de presència social i ha fet un prec per a fer més visible la nostra cultura en els mitjans de comunicació, biblioteques i programacions culturals, encoratjant al públic a llegir i parlar més sovint d'autors i llibres valencians.
Els 11 llibres de la col·lecció
El cicle s'obri el diumenge 21 de juny amb L’amant del rei, ambientat en Alzira i escrit per Josep Antoni Fluixà, este primer llibre serà gratis amb la compra de Levante-EMV o Información. La resta de la col·lecció es distribuirà successivament, pel valor simbòlic d'1 euro, durant els mesos de juny i juliol amb els següents títols, autors, i cada u ambientat en una ciutat diferent: Rodolf Sirera (Jaume I va al teatre, València, 27 de juny), Marta Moreno Pizarro (Nàixer de la fam, Borriana, 28 de juny), Ximo Cerdà (La promesa, Xàtiva, 4 de juliol), Magda Añon Espert (D’un temps, Ontinyent, 5 de juliol), Manel Joan i Arinyó (Si Jaume I alçara el cap..., Cullera, 11 de juliol), Ivan Carbonell (Un castell sobre la mar, Peníscola, 12 de juliol), Lourdes Boïgues (Tu em vas donar la terra, La Valldigna, 18 de juliol), Gràcia Jiménez (L’oasi revoltat, Elx, 19 de juliol), Lluís Miret (Crònica de la Fundació, Gandia, 25 de juliol) i Marta Meneu, qui tancarà la sèrie amb El robatori (Torrent) el pròxim 26 de juliol.
A l'acte també han participat representants de l'àmbit educatiu i institucional, entre els que estaven Mercedes Herrero, de Florida Grup Educatiu; Ferran Isabel, de la Universitat d'Alacant; Josep Antoni Claver, de la Universitat Politècnica de València; Jordi Vila, de la UNED; Jordi Puig, president de la Mancomunitat de Municipis de La Safor; José María Lozano, president del Consell Valencià de Cultura; Israel Pérez, regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Alzira; i Inma Miravalles, directora de l'oficina de Caixa Popular en Alzira, entre altres.
Concurs sobre Jaume I
A més a més, per a demostrar el coneixement dels valencians sobre Jaume I, aquesta edició proposa un concurs amb un test que combina diferents preguntes relacionades amb la campanya i al qual es pot accedir a través de la pàgina web oficial de "Llegir en valencià". Entre les persones que encerten les respostes, se sortejaran vals de compra per a usar-los als supermercats Consum i a les botigues de Casa Planes, carrets d’anar a comprar de la marca Rolser, lots de productes Café Silvestre amb vals de descompte, entrades per a Bioparc i per a assistir a una obra de teatre de Produccions Albena, així com un lot de marxandatge de Teika.
Gràcies a la col·laboració d'estes marques és possible fer la campanya "Llegir en valencià" any rere any. També participen altres empreses com Caixa Popular i institucions com la Universitat d'Alacant, la Universitat Politècnica de València, la Universitat de València, la Universitat Jaume I, Florida Grup Educatiu, UNED, l'Ajuntament d'Alzira, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Consell Valencià de Cultura, Escola Valenciana, el Ministeri de Cultura del Govern d'Espanya, Aviva- Agència de Promoció del Valencià, la Mancomunitat de Municipis de La Safor i la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats de la Generalitat Valenciana.
- Un joven mata al psicólogo de su hijo de dos años en València al creer que había abusado del niño
- Un hombre mata a otro a cuchilladas en una reyerta multitudinaria en Aldaia
- El profesorado denuncia que la Conselleria de Educación pretende controlar su horario en julio tras cinco semanas de huelga
- El Palmar llora al presidente de la falla de la Sequiota, fallecido en el accidente de Moixent
- Adiós al Chernóbil de Campanar: 200 toneladas de basura y 10 años de okupación
- Dimite Amparo Orts como alcaldesa de Moncada
- El misterioso 'ser' que ha aparecido en la orilla y apesta la playa del Saler de València
- Ha sido una de las etapas más bonitas de mi vida': Vicent Grimalt dimite tras 11 años de alcalde de Dénia y repite en su discurso las palabras 'estima corazón pálpito' y 'latido