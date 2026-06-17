La cuatribarrada en la plaza de toros de València desata la polémica antes de la Feria de Julio
La empresa gestora del coso taurino ha atribuido lo ocurrido a "un error de impresión" y se ha comprometido a subsanarlo
Todos los carteles taurinos de la Feria de Julio de Valencia con Roca Rey, Román, Diego Urdiales o Samuel Navalón
La presencia de la bandera cuatribarrada en la publicidad instalada en la fachada de la plaza de toros de València ha abierto una polémica entre aficionados y algunos sectores taurinos, que han mostrado su malestar al ver las lonas colocadas para promocionar la próxima Feria de Julio.
La enseña aparece como base de las imágenes de los toreros Andrés Roca Rey y Morante de la Puebla en dos grandes lonas verticales desplegadas sobre la fachada del coso de la calle Xàtiva.
"No debemos permitirlo"
La bandera no ha pasado inadvertida entre los aficionados taurinos y, tras difundirse la publicidad, varios de ellos han expresado sus críticas y han cuestionado la elección de la simbología utilizada en la campaña. Algunos se preguntaban si los actuales empresarios de la plaza de toros de València "eran conocedores de nuestros signos de identidad", mientras otros reclamaban una rectificación inmediata del cartel. "Habría que presionar para que lo cambien. No debemos permitirlo", señalaba uno de los comentarios difundidos tras conocerse la instalación de las lonas.
Según ha podido saber Levante-EMV, la empresa gestora del coso, Espacios Nautalia 360, se ha comprometido a subsanar la situación "mañana mismo" y ha atribuido lo ocurrido a "un error de impresión". Insisten que no existía intención de generar controversia y que la imagen será corregida.
El error viene por la utilización de la cuatribarrada, una bandera formada por cuatro barras rojas sobre fondo amarillo. Aunque habitualmente se identifica en el debate público con la bandera catalana, su simbología no es exclusiva de Cataluña. Está vinculada históricamente a la Corona de Aragón y forma parte, con distintas variantes, de los emblemas de territorios como Cataluña, Baleares, Aragón y la Comunitat Valenciana.
En el caso valenciano, la cuestión adquiere una especial sensibilidad por el peso de los símbolos identitarios. La bandera oficial de la Comunitat Valenciana incorpora, además de las barras rojas sobre fondo amarillo, una franja azul, elemento que la diferencia de otras enseñas de la tradición. Por ello, la aparición de una cuatribarrada sin esa franja azul en una campaña publicitaria vinculada a un espacio emblemático como el ruedo valenciano ha provocado el rechazo de parte de los aficionados.
Los carteles
Así que València se prepara estos días para la Feria de Julio, una de las citas taurinas tradicionales del calendario valenciano que contará precisamente con toreros de la talla de Andrés Roca Rey, Daniel Luque o Diego Urdiales y también los valencianos Román Collado, Samuel Navalón y Nek Romero.
El serial contará este año con tres corridas de toros (una de ellas con carácter mixto) y una novillada con picadores del 16 al 19 de julio, además del primer certamen de clases prácticas en honor a Vicente Ruiz 'El Soro' los próximos 11 y 12 de julio en la plaza de toros de València. La Feria de Octubre, además de la corrida de toros con Morante y Roca Rey del viernes 9 d'Octubre, se completará con dos novilladas el fin de semana.
La venta de entradas comenzará el 25 de junio online en plazadevalencia.es y en las oficinas de Nautalia en Valencia. La taquilla de la plaza abrirá para entradas a partir del 7 de julio.
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