La Historia del Arte se materializa en el IVAM: La colección permanente expone 150 años de corrientes y vanguardias

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) inaugura este miércoles la exposición más importante y esperada de los últimos años. Por primera vez y atendiendo a la reivindicación histórica, el museo abre dos salas para albergar de forma permanente su colección de arte contemporáneo, un archivo de primer nivel en España, solo por detrás de los fondos del Museo Reina Sofía. En las galerías 4 y 5, un total de 500 obras se despliegan por sus paredes y ofrece una materialización de la Historia del Arte a través de sus obras y autores. Desde principios del siglo XX hasta 2025, la muestra recorre las vanguardias, la abstracción, el pop art y las nuevas figuraciones.

Así, las dos salas albergan los nombres más trascendentes de cada periodo, que conviven con otros artistas emergentes coetáneos. Antoni Tàpies, Marcel Duchamp, Joan Miró, Adolph Gottlieb junto artistas valencianos como Amparo Segarra, Andreu Alfaro o Carmen Calvo aterrizan cada corriente artística encajada en el contexto histórico donde la desarrollaron. Junto a grandes pinturas y esculturas aparecen libros, dibujos, fotomontajes, publicaciones, obra gráfica o maquetas que permiten atender aquello que durante mucho tiempo "fue considerado secundario"”, según la directora, Blanca de la Torre. El visitante encuentra obras emblemáticas de Sonia Delaunay, una escultura móvil de Alexander Calder y las pinturas de Equipo Crónica conviviendo con los paisajes matéricos de Jean Dubuffet, fotografías de Cindy Sherman o con piezas de la vanguardia soviética del museo.

Se busca, en palabras de su directora, esa vertiente pedagógica para que el público, sea cual sea, pueda comprender la evolución del arte en el último siglo, desde las primeras vanguardias históricas hasta las prácticas contemporáneas más vinculadas a la fotografía documental, la crítica social y los efectos del capitalismo global.

De ahí que el recorrido artístico sea también historiográfico, pero convive con una propuesta del museo para encajar en todos los gustos: se han diseñado cuatro itinerarios alternativos que guían al visitante a través del color, las ecologías, las identidades y los conflictos.

Miguel Angel Montesinos

Se busca romper con la narración lineal tradicional para propiciar relatos múltiples y cruces críticos, abriendo conversaciones entre la Historia -I y II Guerra Mundial, Franquismo, guerra de Vietnam, de Afganistan- con microhistorias que surgen de las particularidades de los fondos del IVAM.

La nueva presentación permanente responde a una iniciativa que las diferentes direcciones del museo han tratado de llevar a cabo, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha hecho realidad. Blanca de la Torre ha podido sacarla adelante como planteó en su candidatura para dirigir el IVAM, y lo ha hecho de la mano de ocho comisarios encargados de seleccionar medio millar de obras de entre las 14.000 piezas que conserva la pinacoteca. Un trabajo titánico de Teresa Millet, Josep Salvador, Sandra Moros, Ramón Escrivà, Mart Arroyo, María Jesús Folch y Yolanda Franco.

Los ocho comisarios junto a Marta Alonso y Blanca de la Torre. / Miguel Lorenzo

Esa mirada colectiva sobre los fondos donde cada uno ha aportado una visión y un relato que se entrelazaba con el siguiente se mantendrá a lo largo de los años. La intención de De la Torre es que la exposición sea permanente pero dinámica. Habrá obras que podrán cambiarse por otras que se han quedado en el banquillo, se sustituirán piezas que sean cedidas a otros museos o instituciones -como la de Lee Krasner, 'Abstract no. 2 ca', que viajará próximamente al Metropolitan Museum de Nueva York para una exposición - y se invitará a comisarios externos que propongan otros recorridos o miradas sobre la muestra.

La exposición también incorpora criterios de sostenibilidad en su diseño museográfico, tal como publicó este diario. El estudio Smart & Green Design ha sido el encargado del diseño museográfico que ha apostado por simular el propio almacén donde se guardan esas obras, con elementos que recuerdan a los 'peines' tradicionales donde se cuelgan las obras cuando no están expuestas. Para ello se han empleado estructuras modulares y sistemas de almacenaje reutilizables que, además, permitirán introducir cambios en las salas fácilmente.

La base sobre la que se sustenta la colección permanente del IVAM y que determinó la identidad del museo fue la obra de Julio González y de Ignacio Pinazo. El primero de ellos permitió conectar la modernidad internacional con el contexto español, mientras que Pinazo subrayó la conexión de la escena valenciana con la modernidad gracias a sus pinturas impresionistas de finales del siglo XIX.

La colección, que empezó a crearse a partir de 1984, tomó a González y Pinazo como ejes iniciales y los fondos se estructuraron siguiendo el relato canónico de la historia del arte desde las vanguardias hasta las nuevas figuraciones, tanto a nivel internacional como local, porque de la misma manera que todas las direcciones del museo han aspirado a tener obras referenciales de autores internacionales, se ha tenido especial cuidado en atender la escena local valenciana, desde el Grupo Parpalló o Estampa Popular hasta Ana Esteve, artista alicantina cuya obra es la más reciente que se expone en la sala, adquirida en el verano de 2025, que se basa en el uso de holografías.

El recorrido histórico: un libro abierto

Los movimientos vanguardistas que surgieron entre 1905 y 1930 son los encargados de abrir el recorrido. A través del futurismo, el el cubismo, el dadaísmo, el surrealismo o el constructivismo se revisita la historia, porque con ellos quedó plasmada la revolución tecnológica, la industria, la urbanización ilimitada, la caída de imperios, las revoluciones políticas y las guerras, además de movimientos sociales como el protofeminismo. Para todo ello se usó el collage, la abstracción, el automatismo o el fotomontaje; nuevas técnicas que representaban nuevos tiempos.

Exposición permanente 'La Colección del IVAM hasta hoy'. / Miguel Lorenzo

De ahí se pasa al arte soviético del que el IVAM ha creado un gran fondo, de los más importantes de Europa. Se trata de una compilación de cartelismo y diseño de libros que copa la segunda parte de la sala y que da paso a la escuela Bauhaus y la nueva experimentación artística, donde destacó Lázsló Moholy-Nagy o Paul Klee.

Los años 30 quedaron marcados por la grave crisis económica, el ascenso del fascismo y el exilio forzado de creadores al ser perseguidos por los diferentes regímenes totalitarios que instumentalizaron la cultura. Ese fenómeno dio paso al arte como arma ideológica, de propaganda, mientras en Paris se establecieron todos esos artistas expulsados, donde confluyeron autores como Sophie Taeuber-Arp.

En España, la Guerra Civil transformó prácticas artísticas y paralizó buena parte de la creación, dando paso a un arte comprometido con la movilización, la denuncia y la propaganda, con ejemplos en sala de Joan Miró con 'Aidez l'Espagne, 1937) o las obras de Josep Renau.

A continuación, se exploran las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial a través del Informalismo europeo y el Expresionismo abstracto, corrientes que apostaron por la gestualidad, la materia y la experimentación con materiales como arena, serrín o polvo de vidrio.

La quinta sala se centra en el Informalismo español y el Arte Normativo, dos tendencias surgidas en el contexto de la apertura internacional del franquismo. Aquí también se muestra el arte geométrico y la importancia que desempeñó el Centro de Cálculo en figuras como Soledad Sevilla e Yturralde. Incluye también un espacio dedicado al fotógrafo valenciano Gabriel Cualladó y a autores como Henri Cartier-Bresson, Robert Frank, Miguel de Miguel o Joaquín Collado, que renovaron la fotografía documental y humanista.

La muestra avanza con el nacimiento del arte pop, ligado al auge del consumo de masas y a las transformaciones sociales de las décadas de 1950 y 1960.

Las salas séptima y octava recorren las décadas de 1960 y 1970, marcadas por el Mayo del 68, el feminismo o el movimiento Black Power. El recorrido muestra el paso del minimalismo al arte conceptual, la performance y el arte corporal, así como la consolidación del vídeo y la fotografía como medios artísticos autónomos y el desarrollo del apropiacionismo como crítica a los estereotipos y a las relaciones de poder.

La exposición también se centra en las décadas de 1980 y 1990, cuando la instalación se consolida como uno de los lenguajes fundamentales del arte contemporáneo y surgen nuevas reflexiones en torno a la identidad, la memoria, el cuerpo y la globalización.

Nuevo milenio

Finalmente, la última sala reúne obras realizadas a partir del año 2000 y plantea cuestiones esenciales de nuestro presente: la crisis ecosocial, los conflictos contemporáneos, las identidades, los feminismos y las nuevas formas de representación, abriendo el recorrido hacia los interrogantes y desafíos del futuro.

La exposición trasciende los límites de las salas expositivas y se expande por distintos espacios del museo, donde el visitante encontrará obras de Natividad Navalón y Tom Otterness distribuidas por los vestíbulos y tres esculturas de Miquel Navarro situadas en la explanada, prolongando la experiencia de la muestra más allá de la visita convencional.

Cuatro recorridos temáticos

Junto al itinerario principal de carácter cronológico, se proponen cuatro recorridos temáticos paralelos que giran en torno al color, las ecologías, los feminismos y los conflictos.

El primero de ellos analiza el conflicto como una constante de la historia contemporánea y muestra cómo el arte ha servido para denunciar la violencia, construir memoria y cuestionar los relatos oficiales. Incluye obras que van desde la exaltación bélica del futurismo, representada por Guerrapittura (1915), de Carlo Carrà, hasta la crítica política de los fotomontajes de John Heartfield o la propaganda de la Guerra Civil española con piezas de Pere Català Pic y de Josep Renau.

Exposición permanente 'La Colección del IVAM hasta hoy'. / Miguel Lorenzo

El eje ‘Ecologías’ reflexiona sobre la relación entre ser humano y naturaleza y sobre las consecuencias de la explotación del territorio y la crisis ambiental a través de obras de Gerhard Richter, Gilles Aillaud, Hamish Fulton o José Saborit. La conciencia ecológica se hace visible también en las piezas de Robert Rauschenberg y en el 'land art' de Robert Smithson.

El recorrido sobre ‘Cromatismos’ explora el color como un elemento autónomo capaz de generar emociones, estructuras visuales y experiencias perceptivas. Comienza con obras de las vanguardias de María Blanchard y Hans Richter, y continúa con las investigaciones cromáticas de Robert y Sonia Delaunay, František Kupka o Bart van der Leck. También aborda el uso matérico del color en el Informalismo, con obras de Manolo Millares y las investigaciones ópticas y cinéticas de Eusebio Sempere.

El itinerario ‘Identidades’ recorre la colección del IVAM desde una perspectiva de género para analizar cómo distintos movimientos, del surrealismo y el constructivismo al arte pop y las prácticas feministas y queer, han cuestionado las nociones de identidad y representación. A través de obras de artistas como Claude Cahun, Grete Stern, Lee Krasner, Cindy Sherman, Sanja Iveković, Pepe Espaliú o Zanele Muholi, el recorrido aborda la construcción social del género, las relaciones de poder y las identidades no normativas, entendiendo el arte como un espacio de crítica y transformación.

Durante la inauguración, la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, reivindicó el valor de una colección que calificó como motivo de "orgullo nacional y valenciano". Alonso destacó la visión de quienes impulsaron la creación del museo y de los historiadores y especialistas que han ido configurando unos fondos que hoy sitúan al IVAM como una institución de referencia en el ámbito europeo. "Queremos un IVAM fuerte", señaló, subrayando que la colección debe seguir siendo una de las principales señas de identidad del museo.

Reivindicación histórica

El IVAM posee una de las colecciones de arte moderno y contemporáneo más importantes de España, construida desde mediados de los años ochenta alrededor de los fondos de Julio González, Pinazo y posteriormente Renau, las vanguardias históricas europeas y el arte español contemporáneo. Sin embargo, a diferencia de otros grandes museos, nunca ha contado de forma estable con una gran exposición permanente que mostrara una visión global de sus fondos.

Durante décadas, distintas direcciones apostaron por un modelo basado principalmente en exposiciones temporales y en presentaciones parciales de la colección. El museo sí mantuvo espacios más o menos permanentes dedicados a Julio González y, en determinados periodos, a Pinazo, pero no existía un recorrido continuo que permitiera al visitante comprender la evolución del arte del siglo XX y XXI a través de los propios fondos del museo.

Esta ausencia fue objeto de críticas recurrentes por parte de historiadores del arte, patronos y visitantes habituales porque la paradoja era evidente: el IVAM custodiaba miles de obras de primer nivel internacional, pero gran parte de ellas permanecían guardadas o aparecían únicamente en exposiciones temporales. La comparación con instituciones como el MoMA, la Tate o el Reina Sofía, donde la colección constituye la columna vertebral del museo, aparecía con frecuencia en los debates sobre el futuro del centro, teniendo el museo valenciano unos fondos a la misma altura que el resto.

En los últimos años la reivindicación se hizo todavía más visible. Con motivo del 35 aniversario del museo, en 2024, la dirección impulsó varias exposiciones específicamente dedicadas a revisar y mostrar los fondos propios con la voluntad de situar la colección en el centro de la programación.

Noticias relacionadas

Cuando Blanca de la Torre presentó su candidatura a la dirección del IVAM, una de sus propuestas centrales fue precisamente "relanzar la colección" y convertirla en el eje vertebrador del museo, siguiendo el modelo de las grandes instituciones internacionales. La inauguración de 'La colección del IVAM. Hasta hoy' supone, por tanto, ofrecer por primera vez un relato amplio de los fondos propios del museo, aunque concebido como una exposición viva y en constante transformación.