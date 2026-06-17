Joan Cerveró, nuevo director del Centro Nacional de Difusión Musical

El valenciano Joan Cerveró como nuevo director del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM). Se incorporará al cargo el próximo 2 de octubre. La designación de Cerveró (Manises, 1961) se ha realizado tras un proceso de selección al que concurrieron 33 candidaturas y Cerveró, director adjunto de Música con Vicente Barrera (VOX) como conseller de Cultura ha recibido el respaldo unánime de todos sus miembros.

El Consejo Artístico ha destacado del proyecto presentado su visión plural de la música española, entendida como un patrimonio diverso que abarca tradición, creación contemporánea y otros géneros específicamente vinculados a la cultura de nuestro país. Su apuesta, dicen, defiende un equilibrio necesario entre la música histórica y la actual, integrándolas como partes de un mismo legado vivo.

Desde este punto de partida reivindica el papel de la cultura musical española en el contexto global y su presencia en todo el territorio, pero también como tarjeta de presentación en otros países. Su propuesta plantea un CNDM que siga afrontando sus compromisos fundacionales, pero la vista puesta en la evolución y ampliación de horizontes de la institución.

El proyecto, asimismo, tiene el objetivo de mantener y mejorar la calidad, sostenibilidad y transparencia en la programación. Para ello, fomentará una escucha continua al sector, asumiendo de una manera activa la presencia de la música española dentro y fuera de nuestras fronteras. También buscará atender a los repertorios más especializados sin descuidar los genéros y estilos mayoritarios, y concebirá la música como un espacio de unión, formación, conocimiento y disfrute compartido.

El nuevo director del CNDM ha ocupado diferentes responsabilidades en instituciones como la Orquesta Sinfónica de Valencia (OSV), donde fue gerente durante casi 20 años, y el Ballet de los Teatros de la Generalitat (BTGV), del que fue director musical entre 2004 y 2014. En esta etapa dirigió ballets clásicos y contemporáneos, y colaboró con compañías como el Ballet Nacional de España y coreógrafos como Jiří Kylián, Nacho Duato, Goyo Montero, Patrick de Bana, Thierry Malandain, Ohad Naharin y José Carlos Martínez. También estuvo vinculado a los primeros años del ciclo Series 20/21 del Centro Nacional de Difusión Musical, programa que dirigió entre 2011 y 2013.

Ha dirigido 19 ediciones del Festival Internacional de Música Contemporánea ENSEMS, así como el Festival Moderna de Música –en colaboración con el Palau de la Música de Valencia– desde 2012 hasta la actualidad. Asimismo, en 2024 fue nombrado director de música del Institut Valencià de Cultura, gestionando entidades como el Coro de la Generalitat Valenciana y la Jove Orquestra. Es también evaluador especialista para proyectos culturales y musicales de la Comisión Europea y ha sido durante 20 años gerente de Moderna Música, empresa de producción y gestión.

Compositor, director de orquesta, catedrático

Cerveró es compositor, director de orquesta, catedrático del Conservatorio Superior de Música de Valencia y divulgador. Además, ha producido y gestionado numerosos eventos culturales, organizado exposiciones y participado en programas de divulgación radiofónica y televisiva.

Formado en percusión, clarinete, violín y piano, inicialmente en la banda de viento de Manises y posteriormente en los conservatorios de Valencia, Madrid, Barcelona y en la Guildhall School of Music & Drama de Londres, Cerveró es licenciado en Música, máster en Estética y Creatividad por la Universidad de Valencia y doctor en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia.

Cerveró mantiene además una larga trayectoria vinculada al Grup Instrumental de València, del que es director musical desde 1994. En 2005, en reconocimiento a su significativa contribución a la música española, esta formación recibió el Premio Nacional de Música del Ministerio de Cultura en la modalidad de Interpretación.

Como director, se ha puesto al frente de numerosas orquestas de prestigio y solistas como Sophie Wieder-Atherton, Irvine Arditti, Hansjörg Schellenberger, Jane Manning, Omar Ebrahim, Iris Vermillion e Isabel van Keulen. Su compromiso con otros géneros musicales se extiende al jazz y el flamenco, terrenos en los que ha colaborado con artistas como Miguel Poveda, Massud Naderi, Carmen Linares, Pitingo, Arcángel, José Luis Montón, José Manuel Cañizares y Carles Santos, y con actores y directores de escena como Irene Papas, José Luis Gómez, Carles Alfaro, Núria Espert, Dario Fo y La Fura dels Baus entre otros.

Como compositor y arreglista, ha realizado más de cuarenta obras para teatro y danza. Además, sus composiciones instrumentales y vocales incluyen más de treinta obras para orquesta, música de cámara, solos, así como diversas bandas sonoras para cine.

Profesor desde 1984 en el Conservatorio Superior de Música de Valencia, desde 2017 es Catedrático en esta institución. Ha sido también tutor responsable del Máster en Música Contemporánea de la Universidad Politécnica de Valencia y profesor del Máster en Gestión Cultural de la Universidad de Valencia.

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Actualmente, su actividad artística y profesional se divide entre la docencia, la composición, la promoción de eventos de música contemporánea, la dirección musical del Grup Instrumental de València y su nuevo reto, el Finnmark Project, un conjunto que interpreta exclusivamente sus propias composiciones.