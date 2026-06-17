El MuVIM analiza la mutación de la tipografía con un proyecto creativo de la UPV

El MuVIM inaugura esta tarde la exposición 'Captcha, no soy un robot', un proyecto de investigación del Máster en Diseño Gráfico y Tipografía de la Universitat Politècnica de València (UPV) que analiza la mutación de la tipografía en el contexto digital contemporáneo.

La propuesta, comisariada por Begoña Jordá y Nereida Tarazona, gira en torno al concepto de “tipografía hostil”, término que define aquellas formas tipográficas que, lejos de facilitar la lectura, imponen una resistencia visual deliberada. Los artistas participantes han transformado estos filtros de seguridad en composiciones de gran impacto visual. Así, mediante técnicas plásticas y digitales, las obras presentadas cuestionan la función tradicional de la letra como vehículo transparente de información. En su lugar, la tipografía adquiere un papel protagonista como herramienta expresiva de gran personalidad.

El diputado de Cultura, Paco Teruel, señala que esta exposición, que podrá visitarse en el MuVIM, Museu d'Art de la Diputació, hasta finales de septiembre con entrada gratuita, "convierte un elemento cotidiano de nuestro entorno digital en una oportunidad para la investigación y la creación". Asimismo, subraya que desde la Diputación "apostamos por proyectos que generan conocimiento y que acercan la investigación a la ciudadanía de una manera accesible y atractiva".

Obra Boke Bazán / L-EMV

Por su parte, las comisarias destacan la relevancia de esta iniciativa como un proyecto que “analiza la mutación de la tipografía en la era digital tanto para el ámbito académico como para su transferencia a la sociedad”. La exposición convierte la ilegibilidad programada de los CAPTCHA en un reto creativo, explorando la tensión existente entre la claridad comunicativa y la seguridad tecnológica.

Noticias relacionadas

'Captcha, no soy un robot' invita además a reflexionar sobre la naturaleza del glifo en el siglo XXI y plantea si es la legibilidad una propiedad intrínseca de la palabra o una convención que la tecnología nos obliga a romper. Las obras expuestas presentan esta cuestión desde múltiples perspectivas, evidenciando que, frente a la automatización del mundo, la capacidad humana para reconocer patrones y formas continúa siendo un acto de identidad único.