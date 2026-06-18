Las 25 sesiones de ‘Notes d’este estiu són, sarsueles en el camió’

‘Les Arts Volant’ inicia su décima gira por la Comunitat Valenciana el 19 de junio en Alginet. Por primera vez, ofrecerá 25 funciones de la zarzuela ‘Notes d’este estiu són, sarsueles en el camió’, con música de José Serrano.

Tras tres ediciones consecutivas con producciones de ópera (‘Bastià i Bastiana’, de Mozart; ‘El tutor burlat’, de Martín i Soler, y ‘La Ventafocs’, de Viardot), el camión-escenario estrena una nueva creación de zarzuela. Durante los meses de junio, julio, septiembre y octubre, Les Arts representará este montaje, que adopta el formato del sainete lírico en un acto de principios del siglo XX, en las diferentes plazas públicas de las tres provincias de la Comunitat Valenciana

Enrique Viana firma la idea original, la dramaturgia, la dirección de escena y el vestuario de la zarzuela, con escenografía de Daniel Bianco y coreografía de Cristina Arias. La propuesta integra la música de Serrano en escenas de la vida cotidiana de un pueblo valenciano, con humor e ironía.

Según Viana, la idea surge con el propósito de rendir homenaje a los grandes compositores valencianos de zarzuela, que finalmente se concretó en la figura de José Serrano, al que define como un “excelente inventor de melodías” con una especial conexión con el público. “’Notes d’este estiu són, sarsueles en el camió’ es un espectáculo colorido y refrescante, con muy buenos cantantes y dos bailarines magníficos, construido sobre diálogos breves y escenas que van tejiendo la trama con humor de astracanada”, ha explicado.

‘Les Arts Volant’ pretende acercar la lírica a municipios con menor actividad musical o sin infraestructuras escénicas adecuadas. El proyecto es fruto de la colaboración de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de la ciudad.

El Palau de les Arts Reina Sofía ha acogido la presentación del nuevo espectáculo, en la que han participado la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso; el diputado de Cultura de la Diputación de Valencia, Francisco Teruel; el concejal de Cultura del Ayuntamiento de València, José Luis Moreno; y el director artístico de Les Arts, Jesús Iglesias Noriega.

Marta Alonso ha subrayado el alcance autonómico del proyecto, que acerca la lírica a la ciudadanía. “La alta cultura no puede circunscribirse únicamente a las grandes ciudades. Es necesario que los medios públicos garanticen el acceso a la excelencia cultural y el camión de ‘Les Arts Volant’ es una herramienta fundamental para este cometido”.

Les Arts Volant 2026

La gira de 'Les Arts Volant 2026' comienza el 19 de junio en Alginet y se prolongará hasta el mes de octubre con un total de 25 funciones distribuidas entre las tres provincias de la Comunitat Valenciana y los barrios de la ciudad de València.

La Diputación de Valencia financia 14 representaciones por la provincia, que recorrerán los municipios de Alginet (19 de junio), Oliva (21 de junio), Castelló (22 de junio), Vilamarxant (25 de junio), Foios (27 de junio), la Font de la Figuera (28 de junio), Requena (4 de julio), Serra (5 de julio), Ontinyent (11 de julio), Guadasséquies (12 de julio), Xeraco (15 de julio), Torrent (16 de julio), Beniflá (18 de julio) y Museros (19 de julio). Todas las funciones se celebrarán a las 22.00 horas.

La Generalitat extiende el circuito a las tres provincias con cinco funciones que llevarán el espectáculo a Orihuela (1 de julio), la Villajoyosa (2 de julio), Elche (8 de julio), Finestrat (9 de julio) y Segorbe (30 de septiembre), también a las 22.00 horas, garantizando así la presencia del camión-escenario en territorio alicantino y castellonense.

Noticias relacionadas

Tras el paréntesis estival, València acogerá el cierre de la gira con seis funciones en distintos barrios de la ciudad, programadas los días 25, 26 y 27 de septiembre y 2, 3 y 4 de octubre, en el marco de la campaña municipal ‘Cultura als barris’.