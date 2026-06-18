La obra de Gustavo Torner vuelve a València en su centenario con una exposición que es "un refugio para el silencio"

Gustavo Torner ha vuelto a València 37 años después de la última vez que su obra pudo verse íntegramente en la ciudad. Lo hace, de forma póstuma, solo nueve meses después de su fallecimiento, en septiembre de 2025, cuando cumplió 100 años. Ese centenario se celebra con 'La armonía secreta del pensamiento', la pimera exposición en la capital que acoge la Fundación Bancaja con 42 obras del considerado padre de la abstracción en España que abordan 60 años de su trayectoria artística.

Formado como ingeniero forestal, esa disciplina marcó enormemente la obra del artista conquense, que mezcla en su trabajo la naturaleza, el misticismo y la espiritualidad materializados en diferentes formas y soportes, desde la pintura a la escultura pasando por los collages. Una evolución que va desde la figuración de sus primeras creaciones para saltar a la abstracción, terminando en una simplificación extrema de sus piezas en la fase final de su vida.

Las obras han sido cedidas por una decena de instituciones de todo el país entre las que destacan el Museo Reina Sofía, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando o el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid. El presidente de la Fundación Bancaja -propietaria de cuatro obras del artista también expuestas - Rafael Alcón, ha introducido a Torner no tanto como artista, sino como "creador e intelectual". Ambas características le permitieron eregirse como un renovador del arte español de mitad de siglo, el de la posguerra, y posicionarse como uno de los impulsores del Museo de Arte Abstracto de Cuenca, referente en España.

Con él estuvieron otros como Fernando Zóbel o Gerardo Rueda, coetáneos a Torner, con quien formó el 'Grupo de Cuenca'. Alcón también ha subrayado que su obra no responde tanto a la estética, sino que estaba destinado a ser una herramienta de conocimiento porque, como ha apuntado la comisaria Alicia Vallina, "Torner no ofrece respuestas, sino preguntas, y esa curiosidad ha sido la clave de su carrera". La exposición podrá visitarse desde este jueves hasta el 20 de septiembre.

La muestra se compone de 42 obras, desde 1955 a 2004, y se inaugura meses después de su fallecimiento a los 100 años / Miguel Ángel Montesinos

En esa prolífica producción converge la ciencia, la naturaleza y la filosofía, lo que permite que su obra siga siendo actual más de 60 años después de empezar a trabajar. De hecho, la comisaria ha matizado que no se trata de una exposición retrospectiva, porque la primera obra expuesta data de 1955 pero la última es de 2004, pero todas vertebradas por la reflexión y el planteamiento de preguntas constante.

La exposición no se plantea como un recorrido cronológico a través de sus obras, sino que se trata "de un recorrido estético, muy curioso, porque para Torner no existía el arte, sino las obras de arte", ha dicho Vallina. En ese sentido, ha explicado que hay cuatro secciones en la muestra que abordan el diálogo entre la materia y el vacío, la geometría y pureza de las líneas, la poética del silencio y la multidisciplina que desarrolló con proyectos como la museografía del Museo del Prado.

Descifrar la naturaleza

Una de las líneas de trabajo que más investigó fue la naturaleza, siempre presente en su arte. "Se dio cuenta de que la naturaleza tenía leyes e intentó descifrarlas, desde la figuración hasta la ruptura cuando introdujo texturas influenciado por el grupo El Paso", ha señalado Vallina, quien ha añadido que explotó también las tensiones visuales que la propia naturaleza ofrecía. Todo eso se materializó en una armonía que da nombre a la exposición, porque son "un refugio para el silencio" donde el espectador debe interpretar lo que ve, sin que el propio autor haya condicionado la percepción de la obra.

La exposición se completa con un documental que ha cedido la UNED donde se recogen entrevistas con el artista y aspectos relevantes sobre su figura, así como una línea cronológica de sus principales hitos y reconocimientos, entre los que figura la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes