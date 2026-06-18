Del flamenco de Miguel Poveda al asombroso Festival Contorsions: qué hacer en València del 19 al 25 de junio

Junio cada vez está más cerca de acabar y las temperaturas al aire libre siguen subiendo, igual que la oferta cultural que ofrece València. La vida cultural valenciana sigue con su rumbo, ofreciendo una gran variedad de planes culturales en los que la música, los museos o las artes escénicas se convierten en los protagonistas dejando de lado al calor creciente en las calles. Un itinerario que, como cada semana, recopila Levante-EMV.

Los mejores planes con música

Negrita Music Festival Live: Reality - Faenna - Santa Salut. 19 de junio. Auditorio Roig Arena. València moverá los brazos a ritmo de hip-hop con tres de los raperos de la 'nueva generación' más conocidos en el mundo 'underground'. Reality, cantante de temas como 'Me lo pienso', se unirá a Faenna, rapera malagueña, y a Santa Salut, MC y DJ catalana. Los tres pondrán a botar a todo el Auditorio del Roig Arena en lo que será una noche marcada por la música hip-hop y por el buen ambiente que esta genera entre sus fanáticos.

Turia Music Fest: 20 de junio. Auditorio Roig Arena. El auditorio del recinto valenciano pasará del rap al techno y hard techno de la noche a la mañana. DJs de la talla de Amygdala, Alignment o James Owl llegan a València acompañados de un cartel revolucionario que mezcla artistas nacionales e internacionales para poner a vibrar a la ciudad con 'la música infinita'. Un festival para que los amantes disfruten al máximo de la música rave.

Miguel Poveda: 20 de junio. Plaza de toros. El cantante de flamenco alumbrará la Plaza de Toros de València con el concierto homenaje a los quince años de su disco 'Coplas del Querer'. Un concierto en el que el cantaor barcelonés, considerado como una de las voces más virtuosas e influyentes del flamenco contemporáneo, deleitará al público con sus canciones más famosas como 'Embrujao por tu querer' o 'Primaveras en el pelo' a ritmo de guitarra y cajón.

Miguel Poveda / Web Miguel Poveda

Festival de Piano Iturbi: Palau de la Música. Hasta el 30 de junio. El homenaje al idolatrado pianista valenciano abre sus puertas para realizar la cuarta edición con un total de ocho conciertos gratuitos. El piano será el protagonista en un escenario por el que pasarán pianistas de la talla de Pierre-Laurent Aimard, Olivier Gardon o Josep Colom con la intención de seguir expandiendo la música clásica. A los ocho conciertos se sumarán un ciclo de recitales a manos de los finalistas de la anterior edición en Chelva, Sollana, Ayora, Guadassuar y al Centre Cultural La Beneficència de València.

Josep Colom / May Zirkus

Festival Serenates: Claustro de La Nau. Hasta el 2 de julio. La 39ª edición del festival de La Nau, coproducido junto al Institut Valencià de Cultura, abre sus puertas para deleitar con doce actuaciones nocturnas en las que la variedad de estilos musicales, entre los que se encuentran el jazz, la música clásica o el flamenco, serán uno de los aspectos a resaltar. Destaca la actuación de Christina Rosenvinge el jueves 25 de junio.

Así respiran los teatros

Terror, humor, música y drama. El teatro tiene mil caras y he aquí una pequeña selección de ellas.

Teatro Olympia

Mamma mia!: Hasta el 28 de junio. Uno de los musicales internacionales más populares ya está brillando en València con 23 grandes éxitos de ABBA -desde 'Dancing Queen' a 'Gimme Gimme Gimme', 'Chiquitita' o 'The Winner Takes It All', entre otros- como sonido emblemático. Un homenaje a las madres y a sus hijas, al amor y a los viejos amigos. Ha sido galardonada como Mejor Coreografía por los Premios Teatro Musical.

Valencia Comedy. Óscar Tramoyeres, Rafa Alarcón, Jesús Manzano, Álex Martínez, Darío Piera, Pablo Carrascosa y Pablo de los Reyes se unen para subir al escenario del Teatro Olympia y ofrecer un show repleto de risas y humor. Los siete humoristas se vuelven a juntar para un espectáculo que promete "diversión a lo grande" con varios de los mejores cómicos valencianos que ya cuentan con una trayectoria de cientos de actuaciones a sus espaldas.

Cartel de Valencia Comedy / Teatro Olympia

Teatro Talia

'La Ternura'. Hasta el 28 de junio. La obra de Alfredo Sanzol galardonada con el premio Max a mejor obra teatral en el año 2019 brilla en València. Inspirada en varias obras de William Shakespeare, la pieza habla sobre "la imposibilidad de protegernos del daño que produce el amor" a lo largo de una trama llena de los amoríos del siglo XVI para demostrar de forma alegre que "sin ternura el amor no se ve".

'La ternura' continúa en el Talia. / Talia

Tablao Flamenco. Todos los jueves. Cada semana, las tablas del Talia se convierten en catedral del flamenco en València.

Sala Russafa

La importancia de llamarse Ernesto: 19 y 20 de junio. La famosa obra de Oscar Wilde formará parte del itinerario del Grupo C del XV Festival de Teatro de Grupo Clásico. Una obra dirigida por Raquel Ortells en la que cuyo protagonista, Jack, ha inventado a un supuesto hermano que se llama Ernest y al que usa de excusa para viajar a la ciudad. La última comedia del escritor inglés, considerada como uno de sus mejores trabajos, denuncia las costumbres y la ambigüedad seriosa de la sociedad victoriana.

LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE ERNESTO XV FESTIVAL DE TALLERES DE TEATRO CLASICO GRUPO C / Sala Russafa

Cuatro corazones con freno y marcha atrás: José Zamat adapta la clásica obra de Jardiel Poncela para la representación a cargo del Grupo B del XV Festival de Teatro de Grupo Clásico. La obra, tan disparatada como utópica, trata sobre el dinero, la inmortalidad y la capacidad de ir rejuveneciendo gracias a la ciencia, una vez que los errores son irremediables. Una ironía sobre la avaricia y la inmortalidad.

CUATRO CORAZONES CON FRENO Y MARCHA ATRAS XV FESTIVAL DE TALLERES DE TEATRO CLASICO GRUPO B / Sala Russafa

'Caída Libre'. 19 de junio. Tinglado 2 de la Marina. El espectáculo a cargo de la compañía Bragracadavra mezclará la teoría de la Caída Libre con bucles físicos y emocionales y un amor torpe expresado a través acrobacias que servirán como palabras.

19 de junio. Tinglado 2 de la Marina. El espectáculo a cargo de la compañía Bragracadavra mezclará la teoría de la Caída Libre con bucles físicos y emocionales y un amor torpe expresado a través acrobacias que servirán como palabras. 'Sublunar'. 19 de junio. Tinglado 2 de la Marina. Humor, un payaso y una historia de la llegada a la tierra de un extraterrestre mezclada con acrobacias que lleva a reflexionar sobre las características mortales y cambiantes de un cuerpo que no se acepta a sí mismo. Una innovadora demostración a manos de la compañía 'Botproject'.

19 de junio. Tinglado 2 de la Marina. Humor, un payaso y una historia de la llegada a la tierra de un extraterrestre mezclada con acrobacias que lleva a reflexionar sobre las características mortales y cambiantes de un cuerpo que no se acepta a sí mismo. Una innovadora demostración a manos de la compañía 'Botproject'. Temblors: 19 de junio. TEM. La compañía CREAT recreará, dirigida por Jorge Albuerne, un espectáculo que pretende mostrar "una sacudida de poder, de placer, de miedo" y que reacciona a algunas de las preguntas más cruciales de la vida.

Espectáculo Contorsions / Juan Catalán

Karma Letal. 20 de junio. Tinglado 2 de la Marina. Eddy Eighty y Gilbertástico invitan a asistir a una representación circense con música en vivo que se transformará en una reflexión llena de risas y emociones varias sobre las consecuencias directas e indirectas que pueden llegar a tener nuestras acciones.

20 de junio. Tinglado 2 de la Marina. Eddy Eighty y Gilbertástico invitan a asistir a una representación circense con música en vivo que se transformará en una reflexión llena de risas y emociones varias sobre las consecuencias directas e indirectas que pueden llegar a tener nuestras acciones. Pifia. 20 de junio. Tinglado 2 de la Marina. Un espectáculo de circo contemporáneo todavía "en proceso de creación" que muestra desde un punto de vista disparatado la realidad del mundo laboral. Una demostración que no dejará a nadie indiferente y en la que el público participará de forma activa

20 de junio. Tinglado 2 de la Marina. Un espectáculo de circo contemporáneo todavía "en proceso de creación" que muestra desde un punto de vista disparatado la realidad del mundo laboral. Una demostración que no dejará a nadie indiferente y en la que el público participará de forma activa 3D. 20 de junio. La Mutant. Una pieza de madera curva en forma de arco y sujeta por una barra de metal se convierte en el instrumento de juego principal de la obra. Una mezcla de acrobacias y sonidos graves a manos de H.M.G que transforma al arco de madera en la protagonista de la obra.

20 de junio. La Mutant. Una pieza de madera curva en forma de arco y sujeta por una barra de metal se convierte en el instrumento de juego principal de la obra. Una mezcla de acrobacias y sonidos graves a manos de H.M.G que transforma al arco de madera en la protagonista de la obra. EH ?: 20 de junio. Tinglado 2 de la Marina. Cuatro obreros, cuyo trabajo se basa en levantar y reparar, transformarán su trabajo en un espectáculo en el que las acrobacias imposibles y las situaciones que llegan a su límite estarán a la orden del día. Una misión casi imposible para cualquiera, mantenerlo todo en pie.

Kairós: 20 de junio. Tinglado 2 de la Marina. "Hacer lo correcto en el momento adecuado". Un espectáculo de danza y acrobacia a manos de la compañía 'Fika' que, mediante el lenguaje teatral, busca crear un espectáculo en el que la fisicalidad y el contacto serán protagonistas.

20 de junio. Tinglado 2 de la Marina. "Hacer lo correcto en el momento adecuado". Un espectáculo de danza y acrobacia a manos de la compañía 'Fika' que, mediante el lenguaje teatral, busca crear un espectáculo en el que la fisicalidad y el contacto serán protagonistas. Rèquiem per un pallasso: 21 de junio. Tinglado 2 de la Marina. Un funeral transformado en una fiesta. Risas en vez de lágrimas y monólogos en vez de discursos emotivos caracterizan este curioso funeral en el que Fanfi García construye un universo nuevo en el que la risa es el objetivo de un payaso, incluso después de muerto.

Réquiem per a un pallasso / Contorsions

Multiperspectivas #3. 21 de junio. Tinglado 2 de la Marina. Una improvisación teatral, de danza y circo que fusiona la reflexión con la participación del público para ver hasta donde llegan "los límites de las artes escénicas" en un cara a cara con la vida real.

MUSEOS

Los museos de la ciudad son tan variados como los intereses e inquietudes de sus visitantes. Algunos de ellos ya tienen la programación para las próximas semanas y que se prolongará hasta finales del mes de agosto.

IVAM

'La Colección del IVAM hasta hoy'. Del 17 de junio al 23 de abril de 2028 . Un recorrido contextualizado por la historia del arte moderno y contemporáneo valenciano, nacional e internacional proponiendo una lectura historiográfica de las corrientes fundamentales de los siglos XX y XXI. Más allá de una narración lineal, desde la pinacoteca valenciana se destaca que "se busca propiciar relatos múltiples, generar cruces y abrir espacios de diálogo entre la Historia y las historias a partir de las particularidades de la colección del IVAM, cuya originalidad reside en repensar las nociones de canon y de historia hegemónicos al crear una narrativa en la que se entrelazan las 'grandes figuras' con nombres menos conocidos".

Del 17 de junio al 23 de abril de 2028 Un recorrido contextualizado por la historia del arte moderno y contemporáneo valenciano, nacional e internacional proponiendo una lectura historiográfica de las corrientes fundamentales de los siglos XX y XXI. Más allá de una narración lineal, desde la pinacoteca valenciana se destaca que "se busca propiciar relatos múltiples, generar cruces y abrir espacios de diálogo entre la Historia y las historias a partir de las particularidades de la colección del IVAM, cuya originalidad reside en repensar las nociones de canon y de historia hegemónicos al crear una narrativa en la que se entrelazan las 'grandes figuras' con nombres menos conocidos". 'Apoteosis Now'. Cristina De Middel. Hasta el 12 de octubre. La fotógrafa valenciana presenta en el IVAM sus fotografías en forma de "Catarata". Las imágenes, cargadas con intuiciones, mitos, incertidumbres, visiones y tabús, plantea un mundo posthistórico en una exposición que no tiene ni principio ni final. La exposición tiene la intención de demostrar que "las imágenes no solo pueden servir para someternos, sino también para ofrecernos instrumentos capaces de liberarnos".

La fotógrafa Cristina de Middel inaugura su exposición 'Apoteosis Now' en el IVAM / Celeste Martínez

'Tania Candiani. Radix'. Hasta el 6 de septiembre. El proyecto de la artista imagina un bioma ficticio habitado por entidades que oscilan entre lo científico y lo especulativo, entre lo observable y lo imaginado. "Se presenta como una instalación inmersiva concebida como un ecosistema híbrido, donde conviven plantas vivas, esculturas de vidrio soplado, organismos suspendidos, un raizotrón, proyecciones audiovisuales en diálogo cruzado y una composición sonora octofónica que envuelve el espacio".

José Manuel López

'La mujer en la obra de Julio González'. Hasta el 28 de febrero de 2027. El tema de la mujer domina por completo la obra de Julio González. Esta selección sin precedentes de la colección del IVAM sobre el tema lo confirma. Retratos familiares o de mujeres de la vida moderna, desnudos académicos o abstractos, figuras reales o idealizadas, alegorías históricas y políticas: todos forman parte de su evolución estilística de las formas plenas a las vacías, de la figuración a la abstracción. Sus esculturas también están cargadas de significado. Reflejan la emancipación de las mujeres contemporáneas, su tránsito de la esfera privada a la pública, del silencio a la palabra.

Exposición "La mujer en la obra de Julio González" en el IVAM / Miguel Ángel Montesinos

'Territorios en tránsito / Solo dúo : Anna Talens & Mar Guerrero'. Hasta el 28 de junio. Esta exposición propone pensar el mar no como un límite, sino como territorio: un cuerpo vivo, cambiante, donde la cartografía se disuelve y las fronteras no se trazan con líneas fijas, sino con corrientes, mareas y temporalidades. Más que horizonte líquido, el mar aparece como una geografía inestable, un espacio que no se pisa pero que sostiene la movilidad de cuerpos, memorias y materiales.

Parte de la exposición 'Territorios en tránsito'. / Juan García/IVAM

'El aura de una saga moderna: Ignacio, José y Marisa Pinazo'. Hasta el 7 de febrero de 2027. El gran maestro Ignacio Pinazo Camarlench (1849-1916) tuvo dos hijos que se dedicaron al arte, José e Ignacio Pinazo Martínez, el primero pintor y el segundo escultor, aunque también practicó la pintura y fue cantante. Aunque Ignacio Pinazo Martínez es un gran escultor, se ha optado ahora por mostrar la obra de Marisa Pinazo Mitjans (1912-1990), hija de José Pinazo Martínez (1879-1933), ya que es ella quien da continuidad al arte de la pintura dentro de la tercera generación.

Fundación Bancaja

La armonía secreta del pensamiento. Gustavo Torner. Hasta el 20 de septiembre. La exposición del artista monográfico, fallecido en septiembre del mes pasado, reúne más de 40 obras de entre 1955 y 2004, casi 50 años en los que uno de los grandes referentes del arte abstracto nacional estuvo en activo. A través de ellas, se podrá apreciar la evolución del pintor y escultor desde la figuración hasta la simplificación pasando por la abstracción.

La muestra se compone de 42 obras, desde 1955 a 2004, y se inaugura meses después de su fallecimiento a los 100 años / Miguel Ángel Montesinos

'Compromiso con el arte. De Miró a Barceló'. Hasta el 6 de septiembre. Picasso, Kandinsky, Juan Gris, Georges Braque, Sean Scully, Giorgio de Chirico, Cristina Iglesias, Eduardo Chillida, Joan Miró, Miquel Barceló, Manolo Valdés, Carmen Calvo, Soledad Sevilla, Miquel Navarro, José María Yturralde, Carlos Alcolea, Urbano Lugrís, Antón Lamazares, Manolo Millares, Francisco Leiro o Menchu Lamas son algunos de los 60 artistas que estarán presentes en una de las muestras más ambiciosas de la Fundación Bancaja. De la mano de ABANCA, la institución valenciana presenta la exposición 'Compromiso con el arte. De Miró a Barceló', que reune una variedad de las obras de arte contemporáneas de ambas instituciones. La muestra, comisariada por Fernando Castro Flórez, planteará un diálogo entre ambas colecciones en un recorrido por la evolución del arte durante los siglos XX y XXI.

Fundación Bancaja y ABANCA presentan la exposición 'Compromiso con el arte. De Miró a Barceló' / Miguel Ángel Montesinos y Celeste Martínez

'Tàpies. Última década (2002-2012)'. Hasta el 30 de agosto. La muestra monográfica de Antoni Tàpies, uno de los grandes artistas españoles de la segunda mitad del siglo XX y hasta su muerte en 2012, profundizará en la última etapa de su trayectoria artística con obras especialmente representativas que revelan su esencia como artista. Su obra se incluye en numerosas colecciones públicas y privadas como la Tate Gallery en el Reino Unido, el MOMA en New York, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna en Roma, el Musée de Arte Moderne y el Centro Georges Pompidou en Paris, el Stedelijk Museum de Amsterdam, el Museo de Arte Contemporáneo de Los Angeles, entre otros.

La Fundación Bancaja inaugura la exposición 'Tàpies: Última década 2002-2012' / Daniel Tortajada

Centre del Carme

'Breve historia de una pasión. Colección Avelino Marín'. Hasta el 27 de septiembre. Rembrandt, Matisse, Manet o Pascin formarán parte de una colección que cuenta con más de 1800 obras de arte entre las que se encuentran piezas de cerámica, esculturas, cuadros y fotografías. Una mezcla de "lo antiguo con lo contemporáneo" y "lo próximo con grandes firmas internacionales" que se muestran en una exposición con más de un centenar de obras "que recrean el carácter abigarrado y ecléctico" de la colección 'Avelino Marín'.

Cartel de la exposición 'Breve Historia de una pasión' / Consorci de Museus

Teatro Magnético'. Hasta el 13 de septiembre. El artista mexicano Pablo Helguera llega al Centre del Carme con su 'Teatro Magnético', una exposición que toma como punto de partida el fenómeno histórico del magnetismo animal —una teoría propuesta en el siglo XVIII por Franz Anton Mesmer— para "explorar una pregunta profundamente contemporánea: ¿por qué seguimos siendo atraídos por sistemas que prometen explicar el mundo de manera total, simple y convincente?".

Hasta el 13 de septiembre. El artista mexicano Pablo Helguera llega al Centre del Carme con su 'Teatro Magnético', una exposición que toma como punto de partida el fenómeno histórico del magnetismo animal —una teoría propuesta en el siglo XVIII por Franz Anton Mesmer— para "explorar una pregunta profundamente contemporánea: ¿por qué seguimos siendo atraídos por sistemas que prometen explicar el mundo de manera total, simple y convincente?". Genealogies del Territori. Hasta el 1 de julio. Barro, seco y cuarteado, como el que miles de voluntarios ayudaron a retirar de la 'zona cero' tras la dana del 29 de octubre. Una red colorida evocando quizás esos restos que el agua dejó tras su paso. O, simplemente, la catástrofe natural -y su posterior reconstrucción física, pero también social- contada desde esa perspectiva que solo las alturas pueden narrar. Estas, junto a otras obras firmadas por 60 artistas cuyos lugares de trabajo se encontraban en los municipios golpeados por la tragedia, son las protagonistas de 'Genealogies del Territori', la macroexposición del Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) que utiliza el desastre y la herida del 29-O como una oportunidad artística de esperanza y de futuro.

Germán Caballero

Ateneo Mercantil

Frida Kahlo by Woman Experiences: Hasta el 27 de septiembre. La historia de Frida Kahlo llega a València con una exposición a través de su universo interpretado desde un lenguaje moderno y actual. "Un recorrido teatralizado por actores y actrices" en el que la colección de cartas manuscritas será la joya de la corona que será acompañada por una serie de joyas de la época y a las fotografías de su padre, Guillermo Kahlo, realizadas a su propia hija. Una experiencia que también contará con un documental audiovisual que sirve para conocer más a fondo los pensamientos y la vida de la artista mexicana.

Olympia Metropolitana

Centro de Arte Hortensia Herrero

Anselm Kiefer. Hasta el 25 de octubre. Una fusión de arte, literatura, pintura y escultura del pintor alemán Anselm Kiefer que trata de expresar los eventos históricos más relevantes y complejos contemporáneos y algunos de los mitos ancestrales más antiguos, como la vida, la muerte o el espacio exterior. Una mezcla de historia, actualidad, disciplinas artísticas y materiales que ocupa seis salas del Centro de Arte.

Cuadro Bose Blumen de Kiefer, expuesto en el CAHH hasta el 25 de octubre / Centro de Arte Hortensia Herrero

CaixaForum

'Los mundos de Alicia. Soñar el país de las maravillas'. Hasta el 12 de octubre. La exposición en el Caixaforum, trazada en colaboración con el Victoria and Albert Museum, permite apreciar como la obra del Lewis Carroll y su Alicia se ha convertido en un fenómeno que ha alcanzado e impactado no solo en las pantallas, sino también en ámbitos como la gastronomía, la música, la moda o la fotografía, entre otros. Creatividad y curiosidad que queda reflejada a través de los 255 objetos y obras de arte.

"Los mundos de Alicia. Soñar el país de las maravillas" llega a CaixaForum València. / Celeste Martínez / Celeste Martínez

'Música y matemáticas, un viaje sonoro del caos al cosmos'. Hasta el 23 de agosto. Esta exposición brinda un viaje sonoro que, partiendo del silencio absoluto, indaga la sonoridad de la naturaleza: la música de la materia y las matemáticas que rigen los patrones musicales.

Uno de los 'vínculos' de Música y Matemáticas en la exposición del CaixaForum. / Fernando Bustamante

L'ETNO

'L'or roig. La ruta del safrà'. Hasta el 27 de septiembre. Esta exposición temporal explora la historia de esta especia y exhibe 'tesoros' como los cuadernos de viaje y las latas personalizadas que transportaban este azafrán desde Novelda o València a territorios como India, China o Japón. Además, la muestra también reivindica el papel de la mujer recolectora o la vinculación de este condimento con la ciencia o la espiritualidad.

La exposición 'L'Or Roig. La ruta del Safrà'. / Miguel Ángel Montesinos

'Catálogo de Vallas. Escif'. Hasta el 4 de octubre. Reflexionar sobre las fronteras como un espacio de conflicto -físico y simbólico-, pero también como un enclave de encuentro. Con esa misión el Museo Valenciano de Etnología, L'ETNO, tiene en marcha 'Catálogo de vallas' de Escif, un artista especialista en arte urbano. Comisariada por el antropólogo y profesor de Estética de la Universitat de València, Hasan López, y por el mismo artista- esta muestra invita a reflexionar sobre "como el miedo se desplaza del plan físico al simbólico, y de como el arte puede convertirse en un lugar para reconocer, tensar y redefinir los límites de nuestra identidad".

'Catálogo de vallas', la exposición de Escif en L'ETNO. / ETNO

'La Mar Épica'. Hasta el 13 de septiembre. Monstruos marinos, la magia oculta debajo del mar. La exposición presenta una serie de imágenes realizadas por el pionero de la fotografía submarina Jesús Navarro. Las imágenes, tomadas entre 1959 y 1969, muestran algunas de las primeras fotografías submarinas de la historia que presentan " un universo acuático —tan fascinante como hostil— de sal, arena, hierro, madera y sangre".

L'ETNO mostra l'art de pescar la tonyina dels 'almadravers' de Benidorm en 'La mar èpica' / José Manuel López

Bombas Gens

'La Leyenda del Titanic'. Más que una exposición, es un viaje inmersivo sin precedentes al corazón de uno de los relatos más fascinantes y conmovedores de la historia. Tras su éxito en Madrid, Londres, Zúrich, Múnich y Viena, llega ahora a Bombas Gens Centre d’Arts Digitals la mayor exposición itinerante del mundo dedicada al legendario transatlántico, enriquecida con nuevas instalaciones interactivas creadas especialmente para su estreno en València.

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'La Leyenda del Titanic', en Bombas Gens. / Bombas Gens

Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias 'González Martí'

'La festa grossa. El corpus en el museo'. Hasta el 6 de septiembre. Más de 100 obras presididas por un gran friso de azulejos que cuenta la historia de la evolución del Corpus Christi desde sus inicios hace 700 años hasta el día de hoy. Indumentarias, instrumentos musicales, imágenes, cuadros y documentación oficial acompañan al friso como algunas de las piezas que se podrán ver para comprender la festividad religiosa del Corpus, que celebra su 700 aniversario.