El 'esmorzar' y el 'cremaet' llegan para conquistar Madrid

Gastroadictos abrirá el próximo mes de septiembre Bar Mistela Chamartín, su primer establecimiento fuera de la ciudad de València. El proyecto, ubicado en la zona de Chamartín y próximo al estadio Santiago Bernabéu, supondrá un nuevo paso en la trayectoria del grupo valenciano, que busca acercar a Madrid su particular forma de entender el bar, la mesa y la cultura gastronómica valenciana.

Con más de 400 metros cuadrados y capacidad para cerca de 200 comensales, el local de Chamartín ha sido concebido manteniendo el espíritu de bar que define a Bar Mistela. La llegada a Madrid coincide con un momento de madurez para el grupo, que abrió las puertas de su primer local en el barrio de Torrefiel en 2019. Tras siete años de trayectoria, Gastroadictos afronta su primer proyecto fuera de València y lo hace más allá de su área metropolitana, su provincia y su comunidad autónoma: desembarca directamente en Madrid.

El ritual valenciano junto al Bernabéu

La propuesta gastronómica de Bar Mistela Chamartín buscará trasladar a Madrid algunos de los rituales y productos más representativos de la cultura gastronómica valenciana. Como no podía ser de otra forma, el ‘esmorzar’ ocupará un papel destacado desde primera hora de la mañana, trasladando a la capital una costumbre profundamente arraigada en la Comunitat Valenciana y poco habitual en la hostelería madrileña.

Los productos y sabores estrechamente ligados al territorio, como la sepia, la longaniza de Pascua, las alcachofas, así como parte del recetario valenciano tendrán un papel destacado, tal como lo tienen en todos los establecimientos de Gastroadictos en València, donde han hecho del 'esmorzar' y el 'cremaet' un emblema. A estos platos se sumarán los arroces, encabezados por la receta tradicional de paella valenciana y otras elaboraciones características de la cocina mediterránea y que en Mistela han ido implementando a lo largo de sus siete años de vida.

Los socios de Gastroadictos en Bar Mistela. Juanjo Masip, Néstor Vaccaro, Rafa Recuenco e Israel Baquero. / GGA

Un nuevo reto para Gastroadictos: salir de València

La apertura de Bar Mistela Chamartín supone el primer proyecto de Gastroadictos fuera de València. Actualmente, el grupo cuenta en la capital del Túria con siete locales. Algunos tan reconocidos como La Sastrería, Bar Cassalla, Adicto y Adicta o Barecito.

La decisión de abrir en Madrid responde a la voluntad de Gastroadictos de llevar fuera de València una manera de entender la gastronomía construida alrededor del bar, el producto y las costumbres locales. "Es muy ilusionante, tenemos mucha responsabilidad y algo de miedo. Espero que hagamos las cosas bien y que disfrutemos del proceso", afirma Rafa Recuenco, socio y director de Expansión.

Para Néstor Vaccaro, socio y director de Producto, la dimensión del reto se nota en un "hormigueo en el estómago” que, ante el reto, admite sentirse “convencido de que es bueno tenerlo". El socio y director general de Gastroadictos, Israel Baquero, apunta que la hostelería de Madrid "ha sido siempre un referente, así que poder llevar parte de nuestra cultura gastronómica es un reto, pero lo afrontamos con ilusión”.

La apertura estará liderada por Rafa Recuenco, Israel Baquero, Néstor Vaccaro y Juanjo Masip, los socios fundadores del grupo, quienes incorporan a este proyecto a Víctor Mateos como nuevo socio. Con su incorporación, Gastroadictos refuerza su preencia en Madrid.