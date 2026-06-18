Manuel Fernández, diseñador: "El arte tiene el poder de persuasión para que la gente se conciencie"

Creatividad y compromiso social pueden ser las dos banderas que mejor ilustren las más de cuatro décadas de trayectoria que atesora Manuel Fernández (1962), una figura que va más allá del diseño y la moda. Después de conquistar a inicios de siglo la Fashion Week de Nueva York, fundar el Fashion Art Institute y de colaborar desde ahí con muchas oenegés cuyas causas le sirven también de "inspiración", el artista -Premio Aguja Brillante del Gremio Artesano de Sastres y Modistas de la Comunitat Valenciana en 2022- inaugura hoy en el MuVIM 'Què tinc al cap?', una exposición de imágenes, reflexión visual de sus pensamientos, en el que la denuncia se entrelaza con Asia o unas "falleras galácticas" para hacer una muestra con la que "he quedado muy satisfecho".

Inaugura un proyecto muy personal en el MuVIM, ‘Què tinc al cap?’. ¿Qué se va a encontrar el visitante?

Un resumen de todo lo que está en mi cabeza, que no es poco. Los creadores, diseñadores, artistas, pues la cabeza la tenemos llena de pájaros, a veces no muy en el suelo. Y eso es lo que nos hace crear y dar rienda suelta a nuestra imaginación. Este proyecto viene un poco por esa necesidad de intentar contar muchas cosas a través de las imágenes. Hay una parte que inicia la exposición, que es una gran denuncia hacia los animales en peligro de extinción y que es muy impactante. Luego ya voy hacia otros mundos con los que me siento muy identificado, que es por ejemplo Asia, que en mis colecciones de moda siempre ha estado muy presente; los rojos, que en moda no he utilizado apenas nunca pero en la fotografía me parecía muy interesante; un tema que me apetecía muchísimo trabajar que eran las falleras un poco galácticas o una parte más mística. Y la verdad es que me he quedado muy satisfecho del resultado. Hemos creado una exposición que creo que va a ser muy visitada y que la puede entender cualquiera.

Un concepto tan amplio como la imaginación centra su exposición. ¿Cómo se convierte en arte una idea tan abstracta?

Me gustaría saberlo, pero simplemente sale. No hay un esquema concreto. Al meterme en este mundo, ya no tengo tiempo de nada. Toda mi cabeza siempre está pensando en imágenes. Voy por la calle y cualquier cosa me provoca una. Con la moda y con el mundo del arte, con el que yo llevo 30 años con Fashion Art, todo va más despacio, pero esto va a toda leche. Estoy muy pendiente de lo que me pasa, de cuándo te viene la inspiración, de cómo podría hacer esto y lo otro, y lo estoy disfrutando mucho. Además, he conseguido atraer la atención de grandes coleccionistas del mundo del arte, que eso es muy difícil. Pérez Simón, que es el segundo coleccionista más importante del mundo, me ha comprado mucha obra. Y que gente tan importante reconozca mi trabajo es fascinante.

'Japofallera', una de las obras de la muestra. / Levante-EMV

La importancia de lo social

En ese trabajo, tras tantos años, ¿dónde encuentra uno nuevas inspiraciones?

Muchas veces entra en lo social. Colaboro con muchas oenegés con diferentes temas, desde la trata a violencia de género, niños, etc. Y ellos me inspiran mucho para crear proyectos. Ahora estoy trabajando para México con dos iniciativas que tratan precisamente sobre la violencia de género. Y es que donde más llego a pensar en un proyecto en concreto es cuando hay algún elemento social alrededor.

Ha hablado de esta faceta de apoyo a los más vulnerables, de resiliencia. ¿Se sigue sorprendiendo del papel que puede jugar el arte allá donde va?

Es vital. La gente cada vez se conciencia más y a través del arte tenemos el poder de persuasión para que la gente se conciencie. Con una imagen tú puedes sensibilizarte sobre un problema en concreto. Es importantísimo que se hable de conciencia social a través del arte y es fundamental en estos momentos en los que vivimos. Cuando hay tanta imagen y tanta información necesitamos que la gente se pare un momento que diga, ‘wow, ¿qué pasa aquí?’ Y eso es lo que intento hacer.

Su nueva etapa creativa va más vinculada a ese relato biográfico. ¿Una forma de dejar constancia de su legado o va más allá?

Hay un poco de todo. Obviamente, son muchos años ya en este mundo. Cuando me inicié en la moda a finales de los 80 ves la vida de una manera totalmente distinta a como la puedes ver ahora. Lo bueno que te da la edad y el trabajo constante es el crear legados alrededor de tu vida y de tu trabajo. Tu forma de ver las cosas es gracias a todo lo que ha ido detrás de ti. En mi caso ha sido así. He estado involucrado en proyectos sociales sobre todo desde que empecé a viajar por Latinoamérica. Y la primera vez que sentí que estaba haciendo algo importante fue en Colombia con una oenegé que se llamaba Tejido Humano, en la que trabajábamos con las viudas de los soldados en un momento convulso, en 2005. Y aproveché todo ese año para estar en ayudando y montando talleres para ayudar a estas mujeres a coser. Y lo que hay que intentar es que ellas aprendan a poder ser independientes algún día.

'Serenidad', una de las obras de la muestra. / Levante-EMV

Después de todas estas experiencias que comenta, de haber mostrado su creatividad en la Fashion Week de Nueva York, de acumular una longeva trayectoria, ¿qué momento le queda en la memoria?

Me quedo siempre con lo último que hago porque si no no haría mucho. He hecho tantas cosas en tantos sitios que al final lo que me preocupa y me ilusiona es vivir el momento. Siempre he intentado ser así, no pensar nunca en la nostalgia, porque si no al final acabas como siendo mayor y no queremos ser mayores. Queremos ser siempre lo último. Y creo que esa es la manera, por lo menos la que a mí me funciona para estar siempre alerta y siempre haciendo cosas que me emocionen y me diviertan.

Me quedo siempre con lo último que hago porque si no no haría mucho

Un gran dilema

Además, ha sido valedor de esa fusión entre moda y arte. ¿Qué aspecto artístico tiene la moda inalcanzable para el resto de disciplinas?

La moda en sí misma también es muy amplia, entonces estamos en un gran dilema. ¿Qué es creatividad?, ¿qué es copia?, ¿qué es industria?, ¿qué es artesanía? Todo como que se pelea entre sí y yo por eso me decliné más hacia el mundo del arte después de todas mis experiencias. Salí de Nueva York en 2005, estuve cinco años y dije ‘¿y ahora qué?’ Era muy complicado elegir mi destino. Y al final creo que la combinación entre la moda, el arte, la cultura general es el destino final de todo. Y es como que todo puede casar entre sí.

La multidisciplina.

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Exacto. Creo que ahí nos hemos liberado y eso es muy bueno, el liberarte y el que todo el mundo pueda conseguir lo que quiera si tiene talento.