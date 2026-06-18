La plaza de toros de València rectifica en menos de 24 horas la publicidad de la Feria de Julio tras imprimirse "por error" con la cuatribarrada

La empresa gestora de la plaza de toros de València, Espacios Nautalia 360, ha rectificado en menos de 24 horas la publicidad de la Feria de Julio después de que parte de la cartelería se imprimiera "por error" con la cuatribarrada, tal y como avanzó este miércoles Levante-EMV.

La rectificación se produce apenas un día después de detectarse la imagen en las lonas promocionales del ciclo en honor a San Jaime y hoy, jueves 18 de junio, sobre las 10 horas, ya aparecía corregida.

Dos lonas verticales

La enseña se mostraba en dos grandes lonas verticales desplegadas sobre la fachada del coso de la calle Xàtiva, utilizada como base gráfica de las imágenes de los toreros Andrés Roca Rey y Morante de la Puebla, dos de los principales reclamos del ciclo taurino tanto ahora para la Feria de Julio como para la próxima Feria de Octubre, en la que torearán juntos el viernes 9 d'Octubre.

La presencia de las cuatro barras rojas sobre fondo amarillo generó sorpresa y malestar entre los aficionados por el contexto identitario que suele acompañar el uso de este emblema en la Comunitat Valenciana.

Fuentes de la empresa han insistido en que no existía ninguna intención de generar controversia y atribuyen lo ocurrido a un fallo en el proceso de diseño o impresión de la campaña por parte de la empresa de publicidad que se encarga de ello.

Las dos grandes lonas verticales desplegadas sobre la fachada de la plaza de toros de València / Levante EMV

En el caso valenciano, el error adquirió una especial sensibilidad política y social por la diferencia entre la cuatribarrada y la Real Senyera, la bandera oficial de la Comunitat Valenciana -que incorpora la franja azul junto al asta- y que explica la rápida reacción ante la presencia de la enseña en la publicidad de un recinto tan visible como la plaza de toros de València.

Nuevo horario

Así que València ya se prepara estos días para la Feria de Julio, una de las citas taurinas tradicionales del calendario valenciano que contará precisamente con toreros de la talla de Andrés Roca Rey, Daniel Luque o Diego Urdiales y también los valencianos Román Collado, Samuel Navalón y Nek Romero.

El serial contará este año con tres corridas de toros (una de ellas con carácter mixto) y una novillada con picadores del 16 al 19 de julio, además del primer certamen de clases prácticas en honor a Vicente Ruiz 'El Soro' los próximos 11 y 12 de julio en la plaza de toros de València. La Feria de Octubre, además de la corrida de toros con Morante y Roca Rey del viernes 9 d'Octubre, se completará con dos novilladas el fin de semana.

La venta de entradas comenzará el 25 de junio online en plazadevalencia.es y en las oficinas de Nautalia en Valencia. La taquilla de la plaza abrirá para entradas a partir del 7 de julio.

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La empresa gestora de la plaza de toros de València también ha anunciado una actualización en el horario de los festejos de la Feria de Julio. Según el aviso difundido, las corridas de toros y la novillada picada comenzarán finalmente a las 19.00 horas.