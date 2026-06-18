La rehabilitación del Palacio de Comunicaciones para el museo Sorolla en València vuelve a encallar

El proyecto para convertir el Palacio de Comunicaciones de València en la futura sede del museo Sorolla vuelve a encallar. La mesa de contratación de la Generalitat ha propuesto excluir a la UTE encabezada por ERRE Arquitectura, la empresa que había quedado como propuesta adjudicataria del contrato para redactar el proyecto y dirigir las obras de rehabilitación del antiguo edificio de Correos. Al no quedar ninguna otra licitadora admitida, la mesa plantea declarar desierta la licitación.

El nuevo revés administrativo adelantado por Culturplaza amenaza con retrasar de nuevo el calendario de uno de los proyectos culturales más ambiciosos del Consell. La actuación sobre el Palacio de Comunicaciones es la pieza imprescindible para que el edificio pueda acoger, con garantías museísticas, las más de 220 obras de Joaquín Sorolla procedentes de la Hispanic Society of America. Sin proyecto técnico ni dirección de obra adjudicados, la transformación del inmueble queda de nuevo en el aire.

El acta de la mesa, reunida el pasado 16 de junio, analiza la documentación aportada por ERRE Arquitectura Diseño, SLP, en compromiso de UTE con otras empresas. La UTE había sido requerida para subsanar la documentación presentada conforme al artículo 150.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, pero la mesa concluye que no ha acreditado correctamente ni la solvencia económico-financiera por la no disposición de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales, ni parte de los medios personales exigidos por los pliegos.

El rechazo se apoya en varios incumplimientos. Uno de ellos afecta al seguro de responsabilidad civil vinculado al perfil de arqueología. La mesa sostiene que no ha quedado acreditado que la cobertura profesional exigida estuviera vigente al término del plazo de presentación de ofertas. La licitadora aportó un certificado posterior de la aseguradora, pero el órgano de contratación interpreta que la póliza existente era inicialmente personal y que fue ampliada durante el plazo de subsanación para incluir las actuaciones de Arqueox Patrimonio.

Tampoco prosperan todos los argumentos sobre la solvencia técnica. Aunque la mesa da por acreditadas algunas obras, rechaza que puedan sumarse trabajos de sociedades vinculadas a ERRE Arquitectura si esa voluntad de recurrir a medios externos no se manifestó en el sobre inicial de la oferta. También considera insuficiente la documentación presentada por TYPSA respecto a actuaciones como el Hospital Gregorio Marañón y la sede de Redeia.

El acta entra además en el equipo profesional propuesto. En el caso del arquitecto director del proyecto y director de obra, la mesa solo admite dos de lasa cinco obras del mismo tipo y naturaleza que ha realizado. También se cuestiona la documentación del ingeniero técnico responsable de instalaciones y se rechaza la experiencia de los ingenieros técnicos industriales.

Con todo ello, la mesa acuerda por unanimidad proponer al órgano de contratación la exclusión de ERRE Arquitectura y sus socios. Acto seguido, plantea declarar desierta la licitación, ya que no existe ninguna otra empresa admitida en el procedimiento. La resolución definitiva corresponde ahora al órgano de contratación, pero la propuesta supone, en la práctica, un nuevo frenazo para la rehabilitación del Palacio de Comunicaciones.

El golpe llega después de meses de obstáculos. Primero fue el recurso del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana contra la licitación, que paralizó cautelarmente el procedimiento hasta que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales lo rechazó. Superado ese bloqueo, la Generalitat esperaba reactivar la tramitación para que las obras de adaptación del antiguo edificio de Correos pudieran avanzar en los próximos meses. Ahora, sin adjudicatario, el calendario vuelve a quedar comprometido.

La consecuencia más inmediata es que gana peso la solución provisional de que la colección de la Hispanic Society permanezca al menos tres años en el Museo de la Ciudad, mucho más de los seis meses que inicialmente se manejaban como periodo de transición.

La Generalitat y la Hispanic Society mantienen el acuerdo para trasladar a València más de 220 obras durante al menos ocho años, con un canon anual de 1,15 millones de euros. También está previsto asumir los costes del transporte aéreo, los seguros, la museografía y la conservación. Para agilizar esa parte, Cultura delegó en el Consorci de Museus la gestión de las contrataciones vinculadas al arrendamiento de la colección, mientras el Museo de la Ciudad prepara las salas para recibir las primeras pinturas y mostrarlas a partir de la última semana de noviembre.

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Pero la sede definitiva vuelve a alejarse. La rehabilitación del Palacio de Comunicaciones, cifrada en más de 17 millones de euros, requiere adaptar el edificio a exigencias de conservación, seguridad, climatización y control ambiental propias de una gran colección internacional. Si la licitación queda finalmente desierta, la Generalitat tendrá que decidir si convoca un nuevo procedimiento o reformula el contrato.