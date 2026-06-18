Tardor anuncia el seu gran concert de retorn amb un nou senzill
La banda valenciana publica ‘L’instint’, l'himne vitalista que obri el volum roig del seu nou àlbum, titulat 'La vida com un joc'
Tardor ha publicat "L'instint", l'himne vitalista que obri el volum roig del seu nou àlbum, titulat 'La vida com un joc'. La presentació oficial serà el 20 de novembre a la sala Repvblicca i les entrades ja estan a la venda. El volum blau, la segona part del disc, vorà la llum a la tardor i completarà el seu cinquè disc d’estudi. El llançament s'acompanya d'un emotiu videoclip que repassa els més de 15 anys de trajectòria del grup.
"Què ens espenta a seguir endavant quan estem a punt d'abandonar? L’instint és la resposta", explica la banda valenciana en un comunicat. Després de més de quinze anys de trajectòria (2010-2026), Tardor continua desgranant el seu esperat cinqué àlbum d'estudi, ‘La vida com un joc’, un ambiciós disc dividit en dos parts. Hui presenten ‘L'instint’, el quart avançament i la cançó encarregada d’obrir la primera meitat del disc: el volum roig. A més, el grup ha confirmat que la segona meitat de l'àlbum, el volum blau, vorà la llum a la tardor d'enguany.
Coincidint amb esta estrena, Tardor ha volgut marcar en roig una data clau al calendari dels seus seguidors: el gran concert de presentació del nou àlbum serà el pròxim 20 de novembre a la Sala Repvblicca de València. Les entrades ja han eixit a la venda per a una cita on la banda promet desplegar el directe més consolidat que mai han dut a terme, en una nit inoblidable.
Amb ‘L’instint’, el grup firma un himne vitalista sobre la importància de conservar la il·lusió, en este cas a través de la música i les cançons. Àlex Blat, autor de la lletra, ens convida a entendre la vida com un joc. En paraules de la pròpia banda: “No és només una cançó, és una declaració d’intencions. Un manifest, un crit. És un relat sobre nosaltres, sobre el temps i la supervivència de les il·lusions. Potser siga la cançó sobre la qual es construïx tota esta nova etapa, apassionant i incerta”. Un tema madur, produït per Pau Paredes, que naix per a ser cantat a ple pulmó.
El llançament ve acompanyat d’un videoclip molt especial, obra de Raül Solves. El director ha navegat durant dies per tot l’arxiu de la banda per a confeccionar un repàs audiovisual a la seua trajectòria. “Quan vam vore les imatges per primera volta vam plorar d’emoció. Era just el vídeo que volíem per a una cançó com esta”, confessa la formació. “Tenim la sensació que hem viscut moltíssimes coses amb vosaltres, sense renunciar mai a fer les cançons que volíem fer. I aixina seguirem, almenys un disc més, ara que encara ens queden ganes de seguir escrivint melodies”.
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