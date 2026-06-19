Félix Sabroso, ganador de 'La Luna de València': "Busco la comedia en la vida como forma de sobrevivir"

Anualmente, el premio Luna de València distingue "una mirada creativa caracterizada por su versatilidad en géneros y formatos de la industria audiovisual". En este 2026, Cinema Jove distingue al director Felix Sabroso. Un reconocimiento que va mucho más allá de una carrera plagada de proyectos como 'Perdona bonita, pero Lucas me quería a mi', 'La isla interior' o 'Furia', serie que acaba de terminar el rodaje de la segunda temporada y que ya ha firmado para la realización de una tercera. Un galardón que da de lleno con un creador capaz de retratar en todo momento las contradicciones y las transformaciones de una sociedad española cambiante durante las últimas décadas, pero en todo momento sin perder el sentido del humor.

Valencia VLC Premio 'Luna de València' de la 41ª Edición de Cinema Jove a Félix Sabroso / Francisco Calabuig / LEV

El director, que mira al pasado apreciando toda su trayectoria, afirma que está "como nunca" pero que "hubiera madurado un poco antes", dejando menos espacio al ensayo y error que la ha perseguido durante los más de 30 años que lleva en activo.

Premio a una trayectoria observadora

Las películas de Felix Sabroso son, en cierto modo, la forma con la que se puede apreciar a través del cine la evolución cultural que ha sufrido España en los últimos años, siempre con el humor como herramienta. Mientras el país se acostumbraba a los cambios televisivos, Sabroso iba mucho más allá del humor. Diálogos rápidos y conversaciones, en muchas ocasiones absurdas, que dan lugar a una crítica encubierta y una reflexión sobre la identidad y las relaciones personales. "Elijo la ironía y el sarcasmo, todo el rato busco la comedia en la vida como forma de sobrevivir", afirma el director, que se toma la forma de escribir y dirigir películas de la misma forma que plantea la vida.

Es ahí donde reside una de las claves de su éxito. Un humor un tanto exagerado a la vez que cercano, en el que se entremezclan deseos, inseguridades y contradicciones. Una capacidad de convertir el entretenimiento en una observación social que es capaz de plasmar el presente y pasado.

Su capacidad de adaptación, tanto para la pantalla grande, el escenario de teatro o ahora las plataformas de streaming, es la muestra clara del cambio experimentado. En sus inicios, la presentación en sala resultaba una parte fundamental de la exposición de la película. Sabroso recuerda aún su primer estreno, en 1996. Fue en València también, la primera vez que estrenó una película con público, y fue galardonado con el 'Premio a Mejor Guión' de 'La Mostra', una bonita forma de retroceder al pasado y mirar con perspectiva todo lo que ha conseguido en los 30 años que han pasado. "Tenía un sentido que fuera este año, que me premien a toda mi trayectoria en la misma ciudad le da mucho significado', ha recordado el director.

En su visita a València no ha querido olvidarse de las mujeres, pieza clave de su carrera cinematográfica. "Vengo de un matriarcado, me acostumbré a ver los tejemanejes de las mujeres para apañarse en un mundo de hombres y aprendí la fortaleza que tienen", sostiene. Es por eso mismo que siempre ha preferido representar mujeres "de armas tomar" alejadas del estereotipo de la maternidad y la crianza. Personajes femeninos a los que le otorga un protagonismo, una profundidad y una capacidad de decisión fuerte dentro de una industria en la que parece que cuesta darle un rol protagonista a la mujer.

Reconocimiento a la adaptación y transformación.

El premio le llega en un momento en el que la comedia atraviesa un difícil momento. El género, en constante evolución y encarrilándose hacia el futuro, se debate entre los límites del humor, la influencia de las redes sociales y la discrepancia cultural han cambiado la manera de entender la ironía, el sarcasmo e incluso la sátira. "Nunca he sentido la necesidad de medirme para que tenga la dosis necesaria de comercialidad, de comedia, de interés... prefiero ir paso a paso", sostiene Sabroso. El premio 'La Luna de València' es un reconocimiento a un guionista que no quiere reducir solo a él el trabajo de todo un equipo. "Estoy muy en contra de que los que hacemos la obra artística seamos continuamente reconocidos", admite Sabroso.

Valencia VLC Premio 'Luna de València' de la 41ª Edición de Cinema Jove a Félix Sabroso / Francisco Calabuig / LEV

El reconocimiento de cinema jove no premia únicamente el nivel de Félix Sabroso a lo largo de su carrera. Premia una filmografía, una trayectoria entera que ha sido capaz de adaptarse y reivindicar una manera de entender el audiovisual basada en la forma de entender a una sociedad que atraviesa una situación crítica. Más de tres décadas guionizando y dirigiendo películas en las que ha cogido al humor de la mano y no lo ha soltado. Un humor lleno de contradicciones y situaciones ridículas, que sigue resultando actual. Detrás de cada personaje extravagante, de cada diálogo afilado y de cada situación absurda, siempre aparece una situación en la que verse reflejado.

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Por su parte, María Albiñana, directora del festival, ha subrayado “la versatilidad y la capacidad de reinvención sin perder la esencia” de un director que sirve de referente para las cuatro secciones oficiales del festival. “Félix es un observador de la vida que ahonda en la resistencia frente la exclusión, la rabia, el resentimiento, el deseo insatisfecho, la soledad y la necesidad de ser vistos, y no sólo desde el drama, sino con la comedia, que quizá sea a veces la única forma de digerir tales emociones”, ha explicado.