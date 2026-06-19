La Feria de Julio retrasa el inicio de los festejos en la plaza de toros de València

La empresa gestora de la plaza de toros de València, Espacios Nautalia 360, ha anunciado una actualización en el horario de los festejos de la Feria de Julio.

Según el aviso difundido, las corridas de toros y la novillada picada comenzarán finalmente a las 19.00 horas, mientras que la tradicional 'desencaixonà' del miércoles será a partir de las 22 horas junto también a un desafio Arriazu vs Comunitat Valenciana, con los seis mejores capones de Arriazu vs las seis mejores vacas de Fernando Machancoses, La Paloma y Germán Vidal.

Ajuste horario

La modificación se adopta, según explica la organización, "con el objetivo de facilitar la asistencia del público y favorecer los desplazamientos al término de los festejos". La medida afecta a los espectáculos taurinos previstos dentro del ciclo de julio en el coso de la calle Xàtiva.

El cambio horario supone un ajuste respecto a la planificación inicial de la feria y busca adaptar el desarrollo de los festejos a las condiciones de asistencia y movilidad de los aficionados, ya que muchos de ellos regresan a sus casas a través del transporte público como metros y trenes de cercanías.

Carteles

El ciclo arrancará el jueves 16 de julio con una corrida mixta en la que se lidiarán toros de José Enrique Fraile de Valdefresno para los valencianos Román Collado y Nek Romero, y novillos de Montalvo para Olga Casado.

El viernes será el turno de una de las citas principales del serial, con toros de Juan Pedro Domecq para José María Manzanares, Alejandro Talavante y Andrés Roca Rey. La programación continuará el sábado con reses de El Torero para Diego Urdiales, Daniel Luque y Samuel Navalón. El domingo cerrará la feria una novillada picada con novillos de Talavante para Álvaro Serrano, Julio Norte y Marco Polope.

El serial contará este año con tres corridas de toros (una de ellas con carácter mixto) y una novillada con picadores del 16 al 19 de julio, además del primer certamen de clases prácticas en honor a Vicente Ruiz 'El Soro' los próximos 11 y 12 de julio en la plaza de toros de València.

Andrés Roca Rey es una de las figuras centrales del final de temporada en la plaza de toros de València / E.Press

Morante y Roca Rey

La temporada incluirá también la Feria de Octubre, que tendrá como principal reclamo la corrida de toros prevista para el viernes 9 d’Octubre a las 17.30 horas, con Morante de la Puebla y Andrés Roca Rey en el cartel junto a Tomás Rufo frente a toros de Álvaro Núñez. La programación continuará el sábado 10 de octubre, a las 17.30 horas, con una novillada sin picadores en la que se lidiarán reses de Daniel Ramos. El festejo reunirá a alumnos de las escuelas taurinas Yiyo de Madrid, Albacete, Alicante, Navas del Rey y a dos representantes de la Escuela de Tauromaquia de València.

El domingo 11 de octubre, también a las 17.30 horas, se celebrará una novillada con picadores con novillos de Casa de los Toreros para Juan Alberto Torrijos, Javier Cuartero e Ignacio Garibay.

Entradas

La venta de entradas comenzará el 25 de junio a través de la web plazadevalencia.es y en las oficinas de Nautalia en València. Las taquillas de la plaza de toros abrirán a partir del 7 de julio. Todo ello después de que la empresa gestora de la plaza también rectificara en menos de 24 horas la publicidad de la Feria de Julio, en la que parte de la cartelería se imprimiera "por error" con la cuatribarrada en lugar de con la Senyera, error ya subsanado.

Programación

Miércoles 15 de julio, 22.00 horas

Desencajonada y desafío Arriazu-Comunidad Valenciana. Los seis mejores capones de Arriazu se medirán a las seis mejores vacas de F. Machancoses, La Paloma y Germán Vidal.

Jueves 16 de julio, 19.00 horas

Corrida mixta con toros de José Enrique Fraile de Valdefresno para Román y Nek Romero, y novillos de Montalvo para Olga Casado.

Viernes 17 de julio, 19.00 horas

Corrida de toros con reses de Juan Pedro Domecq para Manzanares, Alejandro Talavante y Andrés Roca Rey.

Sábado 18 de julio, 19.00 horas

Corrida de toros con toros de El Torero para Diego Urdiales, Daniel Luque y Samuel Navalón.

Domingo 19 de julio, 19.00 horas

Novillada picada con novillos de Talavante para Álvaro Serrano, Julio Norte y Marco Polope.