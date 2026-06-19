Modelo de Respuesta Polar lanza el EP ‘Una ilusión’ en el décimo aniversario de ‘Dos amigos’

Tras anunciar una gira especial por salas de todo el país y presentar la canción ‘Una ilusión’, Modelo de Respuesta Polar sigue con las celebraciones del décimo aniversario de ‘Dos amigos’, el álbum que marcó un punto de inflexión en la trayectoria del grupo, con el lanzamiento de ‘Una ilusión’, un EP especial en formato vinilo de 7 pulgadas ya disponible.

Publicado originalmente a través de una campaña de crowdfunding, ‘Dos amigos’ fue un salto decisivo para la banda, consolidándolos como una de las propuestas más sólidas y respetadas del circuito nacional. Diez años después, el disco regresa en una edición física limitada y exclusiva que revisita aquel momento fundacional desde la perspectiva del tiempo.

En palabras de Borja Mompó, cantante del grupo, esta vuelta supone «tener esa sensación de que la maquinaria vuelve a ponerse en marcha. Tiempos, decisiones por doquier y ese gusanillo en el estómago que marca un inicio de etapa».

El artista explica que esta reedición no estaba inicialmente en los planes de la banda. Celebrar el décimo aniversario con una versión física «era algo que no estaba en nuestros planes». «Teníamos claro que si lo hacíamos no podía ser una reedición al uso, por eso hemos querido que sea una mezcla entre lo nuevo y ese sonido de antes. Más que rebuscar en la nostalgia queríamos encontrar un balance entre la ilusión de lo que está por venir y la mirada agradecida a todos estos años», explica.

El resultado es una edición concebida en formato de cara A y cara B, una estructura que, según la banda, resume la esencia del proyecto: «Algo aparentemente sencillo pero que contiene la esencia de un proyecto que nos ha llevado la vida en él. Una edición limitada que únicamente podrá conseguirse en nuestros conciertos de la gira aniversario y a través de nuestros canales. Algo bonito, modesto y hecho desde el corazón, siempre ha sido esta nuestra manera de hacer las cosas».

Este aniversario no solo celebra un disco, sino todo lo que ocurrió a su alrededor: giras, escenarios compartidos, emociones y una conexión con el público que ha permanecido intacta a lo largo de la década. Canciones como 'Momentos similares', 'La juventud y el tiempo' o 'Cosas increíbles' siguen formando parte esencial del imaginario del grupo y volverán a cobrar vida en la gira conmemorativa.

Conciertos de Modelo de Respuesta Polar. / L-EMV

La gira llevará esta celebración a algunas de las principales salas del país. Madrid, Valencia, Oviedo, Barcelona y Málaga serán los escenarios de este reencuentro, donde la banda revisitará en directo los temas más representativos de su carrera en unas fechas concebidas como celebración y retorno a la esencia del proyecto. Las entradas ya están a la venta en la web www.hookmanagement.net

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