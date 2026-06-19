El Museo de Cerámica reconoce la trayectoria de Enric Mestre
El Museo homenajea la memoria del ceramista recientemente fallecido en honor a su aportación a la historia reciente de las artes suntuarias
El Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias ‘González Martí’ ha homenajeado a Enric Mestre Estellés, una de las figuras más importantes de la historia de la cerámica contemporánea. La distinción del valenciano fue acompañada por sus familiares, discípulos y colegas que han compartido recuerdos y anécdotas con el artista durante las más de cinco décadas que duró su trayectoria.
A lo largo de su carrera, Mestre desarrolló una obra marcada por el rigor formal, la investigación técnica y una constante búsqueda estética. Su producción, centrada en la escultura cerámica, forma parte de colecciones públicas y privadas de todo el mundo y está muy presente en el paisaje urbano valenciano a través de numerosas intervenciones en espacios públicos. Su labor docente marcó a varias generaciones de artistas que encontraron en la cerámica un medio de expresión y experimentación artística.
La relación de Enric Mestre con el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias ‘González Martí’ se remonta a 1979. Desde entonces, ha estado vinculado a la institución a través de exposiciones, proyectos y colaboraciones que han contribuido a difundir y poner en valor la cerámica contemporánea. En reconocimiento a esta trayectoria, la Asociación de Amigos del Museo le concedió en 2024 el Premio a la Excelencia Profesional, a propuesta de la propia institución que ha incorporado recientemente dos obras del artista a sus colecciones permanentes.
Sobre el homenaje
El acto ha sido inaugurado por Jaume Coll Conesa, director del museo, junto a la presidenta de la Asociación de Amigos del Museo, Inmaculada Hernández-Mompó, y Javier Mestre, hijo del homenajeado. A continuación, el catedrático y crítico de arte Romà de la Calle ha ofrecido una semblanza sobre la figura de Enric Mestre y su aportación al arte contemporáneo. La ceramista e investigadora Rafaela Pareja ha presentado la proyección ‘Enric Mestre, la impronta del paisaje’, dedicada al análisis de su obra y trayectoria. El homenaje ha concluido con la proyección del audiovisual ‘Enric Mestre, testimonios personales’ y un debate abierto con los asistentes.
Con este homenaje, el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias ‘González Martí’ ha querido reconocer la extraordinaria contribución de Enric Mestre al desarrollo de la cerámica artística contemporánea, así como su decisivo papel en la formación de nuevas generaciones de creadores y creadoras, y en la proyección internacional de la cerámica valenciana.
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