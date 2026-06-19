El Museo de la Seda de Valencia celebra su décimo aniversario

El Museo de la Seda de Valencia está de celebración. La de su décimo aniversario. Desde su inauguración, se ha consolidado como un referente cultural de la ciudad acercando a los más de 425.000 visitantes la historia de la industria sedera valenciana y el legado del antiguo gremio de velluters. A través de sus casi 20 exposiciones temporales, actividades educativas y propuestas culturales, el museo ha contribuido a preservar una tradición que forma parte esencial de la identidad de València. Cabe mencionar también la organización del I Congreso Internacional de Museos de la Seda, en 2028, y el I Encuentro de Museos de València, el pasado 2025.

Entre los asistentes, destacó la presencia de Hortensia Herrero, Presidenta de la Fundación Hortensia Herrero, junto a Juan Roig. Asistieron también al acto Carmen Ortí Ferre, Consellera de Educación, Cultura y Universidades; José Luis Moreno Maicas, Concejal de Cultura; Maribel Sáez Martínez, Directora General de Comercio, Artesanía y Consumo; y Blanca Camarena Garcí, Directora general de Patrimoni Cultural. Todos ellos, tuvieron la posibilidad de conocer en primera persona cómo está funcionando el primer curso de Tejedor Artesanal, puesto en marcha por el Colegio del Arte Mayor de la Seda a finales del pasado año, y cuyo objetivo principal es la formación de tejedores artesanales para que no se pierda este oficio centenario.

Hortensia Herrero, Presidenta de la Fundación Hortensia Herrero / Levante-EMV

La celebración tuvo lugar en el Huerto del Colegio del Arte Mayor de la Seda, donde intervinieron Alberto Catalá, Presidente del Colegio del Arte Mayor de la Seda, que dio la bienvenida a los asistentes, y Vicente Genovés, Presidente de la Fundación del Colegio del Arte Mayor de la Seda, que afirmó “hoy hace 10 años tuvimos la enorme satisfacción de ver cumplido el sueño de la rehabilitación del Colegio del Arte Mayor de la Seda, así como la inauguración del Museo de la Seda. Sueño que fue realidad gracias a la intervención de la Fundación Hortensia Herrero, sin la cual, no hubiéramos podido alcanzar tan ansiado fin.

Se hizo una restauración ejemplar, devolvió el edificio a su esplendor del siglo XVIII y lo transformó en un espacio museístico moderno sin perder su autenticidad histórica. Si hace diez años aprendimos a caminar solos, hoy estamos seguros y preparados para decidir hacia dónde queremos ir”.

Siguió Fernando Aranda, arquitecto responsable de la rehabilitación indicó que “vivimos un proceso muy largo y tortuoso hasta el inicio de la restauración. El edificio sufría el paso del tiempo hasta el punto de que entró en ruinas, y lo mejor que nos pudo pasar fue que la Fundación Hortensia Herrero se hiciera cargo del proyecto”.

Tras él, la consellera Carmen Ortí Ferre declaró que “cuando hablamos del Museo de la Seda hoy, hablamos de preservación, pero también de proyección. La recuperación de este edificio y su apertura como museo en 2016, tras la ejemplar restauración impulsada por la Fundación Hortensia Herrero, supuso devolver a la ciudadanía un patrimonio de enorme valor y activar un polo cultural en el corazón del barrio de Velluters. Supuso también demostrar que la colaboración entre instituciones y sociedad civil es capaz de transformar nuestro patrimonio y situarlo al lado de cada familia valenciana”.

Cerró el turno de palabra Hortensia Herrero, Presidenta de la Fundación Hortensia Herrero, que manifestó: “Hoy es una fecha muy especial para mí. Hace 10 años sentí que se me independizaba un hijo, que pensaba que podía vivir por sí solo. No me equivocaba. Entre los factores que me animaron a realizar este proyecto estaban mi admiración por las telas que aquí se fabricaban, y el entusiasmo y el cariño que percibía por parte del Colegio del Arte Mayor de la Seda, cuando me planteaba esta restauración. Hoy en día, puedo comprobar que el Museo de la Seda, y todo lo que representa, está en buenas manos”.

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Una vez finalizadas las intervenciones, se realizó una visita guiada a una exposición dedicada al proceso de rehabilitación del edificio, de la mano de Don Fernando Aranda, arquitecto de la restauración del Museo de la Seda de Valencia. La jornada concluyó con un vino de honor que permitió compartir este aniversario en un ambiente de encuentro y celebración junto a colaboradores, instituciones, profesionales y amigos del museo.