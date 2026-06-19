La pelota postal descascarillable, el delirante 'invento' de El Persa convertido en homenaje

Pelota postal descascarillable. Casi seguro que estos términos, unidos, no suenan. Quizás evocan a algún deporte nuevo y, probablemente, importado. O a una ‘moda’ que se ha hecho famosa como un reto en redes sociales. Pero nada más lejos de la realidad. Se trata de un peculiar invento centrado en la comunicación y reflejado en un libro. Pelotas con un destino fijado que son chutadas por personas anónimas hasta que, una vez alcanzan su punto de llegada, pierden una ‘capa’ -sí, como si de una cebolla se tratara- para así comenzar un nuevo viaje. La mente tras esta idea, ejemplo de que remando juntos se puede conseguir un objetivo, es la de un valenciano singular como José Cardona, ‘El Persa’. Una figura que, con esta ‘alternativa’ al correo comercial como eje vertebrador de sus proyectos, volverá a ser protagonista este sábado en el III Congreso Mundial de la Sociedad de Amigos y Difusores de la Pelota Postal Descascarillable (SADPPD).

La cita, que en esta edición vuelve al Jardín Botánico de València de manera gratuita, se erige así de nuevo “como un homenaje lúdico y cultural” a este valenciano fallecido en 2012 que “escribió libros, hizo recortables y su presencia está en muchos lugares de la ciudad”. Lo explica así Vicente Ferrer, editor de Media Vaca y uno de los principales impulsores de este evento que nació hace doce años con la presencia de amigos de ‘El Persa’. “El tenía esa capacidad de inventiva, era un excelente dibujante y al nacer al lado de un kiosco, pues estaba muy contagiado de aquella estética de los tebeos clásicos”, destaca por su parte Manuel Peris, periodista y participante también en unos anteriores congresos que han llegado a reunir a más de un centenar y medio de ‘socios’.

De un libro, al homenaje

Pero, ¿cómo acaba trascendiendo una ocurrencia como la de una pelota de voleibol que se deshace mensaje tras mensaje y destino tras destino en la época de la mensajería instantánea y de las redes sociales? La respuesta retorna a un libro del propio Cardona, concretamente a ‘El Persa, ese desconocido’ (Media Vaca, 2007). Un texto -que está ahora mismo agotado y que, en palabras de Ferrer, se pretendía volver a editar de cara a este tercer congreso, algo que finalmente no será posible- donde se dedica todo un capítulo a explicar cómo funciona este método de comunicación. “Al final es una dignificación del sistema postal y, al contar esto, se inventa cinco conferencias que dan cinco personas diferentes y que son las que se encargan de visualizar que es la pelota postal”, añade.

El programa del III Congreso Mundial de la Sociedad de Amigos y Difusores de la Pelota Postal Descascarillable. / SADPPD

Esas cinco ponencias -entendidas de forma teatral, ya que se hacen mediante la interpretación de los personajes de Mariano Álvarez, Esperanto Martínez, Beatrix Permeke, Daniel McDermott y Arsenio Navarro que ‘El Persa’ plasmó en su libro- se repetirán en este tercer congreso gracias a Salvador Albiñana, Jaime Canales, Carmen Martí, Rafa Rodríguez y José Verde. Junto a ellas, la presencia de Tarsicia Molés, presidenta -dentro de esta ficción interpretativa- de la Organización de las Naciones Unidas, la proyección de imágenes en el espacio, una propuesta sorpresa a resolver en el Congreso -y que no dejará a nadie indiferente- o el himno del PPD, la melodía que volverá a clausurar este evento que, incide Peris, es “en realidad un encuentro para celebrar la memoria literaria y personal de ‘El Persa’".

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‘Premios Bowerbräu’

En esta ocasión, eso sí, esa presencia de Cardona será aún más visible. Porque, por primera vez, se van a entregar los ‘Premios Bowerbräu’, otro nombre peculiar que se relaciona con la ‘mascarilla masticadora’ que diseñó -aunque nunca puso en práctica- este valenciano. “En un folleto que tuvo mucho éxito sale la explicación de en qué consiste este invento, que es una especie de buche de pelícano que se aplicaba en la boca para que las personas muy trabajadoras no perdieran el tiempo comiendo”, recuerda Peris. Una réplica de esa delirante mascarilla -sin posibilidad de masticar, eso sí- será el galardón que se otorgará tanto a la cineasta valenciana Avelina Prat como al fallecido galerista -y fundador del Café Malvarrosa- Tomás March, siendo su mujer Salomé Cadenas la encargada de recoger este último premio. Una muestra más de cariño y recuerdo a una figura única de la sociedad valenciana.