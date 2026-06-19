La Sociedad de Estudios Clásicos premia a la Fundación Hortensia Herrero por la restauración de los restos del circo romano
La entidad es reconocida por integrar los restos del antiguo circo romano en el Centro de Arte Hortensia Herrero, fusionando historia y vanguardia
La delegación valenciana de la Sociedad Española de Estudios Clásicos (SEEC) ha otorgado su máximo galardón anual a la Fundación Hortensia Herrero. Este reconocimiento subraya la labor de la entidad en la recuperación y puesta en valor de los restos del circo romano de Valencia, un patrimonio fundamental que cimenta la identidad y cultura valencianas.
El premio destaca la sensibilidad que viene mostrando la Fundación hacia todos los estratos de la historia local. En un esfuerzo excepcional, los vestigios del antiguo circo romano, hallados en el subsuelo del Palacio Valeriola, no solo han sido preservados, sino que han quedado integrados en el Centro de Arte Hortensia Herrero. Esta convivencia entre el legado clásico y el arte contemporáneo internacional demuestra que la historia antigua y la vanguardia artística pueden dialogar en un mismo espacio, enriqueciendo la experiencia museística de forma extraordinaria.
Además de este reconocimiento, la SEEC ha distinguido, en el marco de sus premios anuales, a otras figuras de la cultura clásica. Entre los galardonados figuran Carmen Morenilla Talens y Vicente Bañuls Oller, este último a título póstumo. Ambos son considerados referentes ineludibles y auténticos pilares en el estudio del teatro griego y su trascendencia en la cultura occidental. Sus investigaciones han dejado una huella profunda en el ámbito académico y teatral.
La empresa castellonense Aurart también ha sido galardonada por su trabajo de mediación cultural. A través de sus dramatizaciones y visitas teatralizadas, Aurart contribuye a poner en valor los restos arqueológicos valencianos, facilitando su comprensión y acercando la historia a la ciudadanía de una manera viva y emocionante.
La gala, que celebrará el 25 de junio en el Salón de Grados de la Facultad de Geografía e Historia a las 18.00 horas, servirá de escenario para reconocer la excelencia académica de jóvenes estudiantes de diversos niveles educativos. Estos premios, otorgados a las nuevas generaciones, celebran su implicación, esfuerzo y dedicación al estudio de la cultura clásica, asegurando que el legado grecolatino continúe vivo en el futuro.
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