Ya es verano oficialmente

Tengo la teoría de que el verano no empieza cuando lo dice el calendario. Empieza cuando una sube a una terraza, le ponen un cóctel en la mano y alguien aparece tocando el saxo mientras cae la tarde sobre el skyline valenciano.

Eso fue exactamente lo que me ocurrió esta semana en la apertura de la terraza de verano del Hotel Palacio Santa Clara, uno de esos lugares que consiguen que durante unas horas olvidemos que vivimos pendientes del móvil, de las reuniones y de las obligaciones cotidianas.

Todo estaba precioso, la piscina brillaba junto a la espectacular cúpula del hotel, el salón interior (revestido de madera y decorado con un precioso papel estampado) invitaba a quedarse horas sentado en sus mullidos sofás conversando, y una agradable sensación de reencuentro flotaba en el ambiente.

Quizá sea eso lo que más me gusta de este tipo de eventos, no los cócteles, ni la barra de gin tonics, ni siquiera la música en directo. Lo que realmente disfruto es encontrarme con personas a las que hace tiempo que no veo y retomar conversaciones que quedaron pendientes meses atrás.

Todo ello gracias a la magnífica organización de Alfonso Caballero, director del hotel, junto a mi querido Alfonso Gómez Sempere, que ejercieron de anfitriones perfectos.

Por allí pude saludar a una siempre efervescente Mayrén Beneyto, el joyero Vicente Gracia, Macarena Gea acompañada de David Quesada, Marta Nagore, Laura Fitera, Adrián Salvador, Eva Marcellán (con un precioso caftán plateado de Zara), Sigfrido Serra, Nerea Alós, Andrea Marí, Omar Ortiz, Samantha Semur, Miriam Martínez Carbonell, Majo Martínez Carbonell, Sol Bauzá y Clara Beltrán. Por cierto, estas últimas, con un proyecto muy bonito para ir a Calcuta a ayudar.

Mientras contemplaba la cúpula con la piscina iluminada a sus pies, pensaba que tenemos una capacidad extraordinaria en València para reinventar espacios históricos y convertirlos en escenarios llenos de vida.

Sigo con el que creo que a estas alturas ya saben ustedes que es mi tema favorito en el mundo mundial, los libros (vean sino mi Instagram, que más parece una biblioteca que una red social). El Club de Lectura del Casino de Agricultura fue el escenario elegido por Victoria Daboise para presentar su nueva novela, 'Sólo las novias de mayo pueden llevar peonías'. Reconozco que me gusta asistir a encuentros con escritores porque, entre otras muchas cosas, me permiten descubrir no sólo las historias que cuentan sino también las obsesiones que las originan, así como los procesos de escritura (cada escritor, un mundo).

La charla estuvo dirigida por Margarita Quesada, directora del Club de Lectura y con la capacidad de formular preguntas inteligentes sin necesidad de convertirse en protagonista de la conversación.

La novela, de tono costumbrista, habla de mujeres valientes, de supervivencia, de vínculos invisibles y de historias que terminan encontrándose en tierras valencianas. Durante la conversación se habló mucho de lucha, pero no de esa lucha épica que solemos imaginar cuando escuchamos la palabra. Se habló de otra más silenciosa, más cotidiana y, probablemente, más difícil, la de seguir adelante cuando la vida se complica.

Entre las asistentes pude saludar a Pilar Ineba, Amparo Ballesteros, Ana Puchades y Ana Ibáñez, además de otros miembros habituales de este club que ha conseguido convertir la lectura en una experiencia compartida. Me parece fascinante que personas que no se conocen, puedan acabar hablando durante horas gracias a una novela. La literatura obra milagros.

Precisamente de luchas silenciosas trata también el final de esta crónica de hoy, ya que con motivo del Día Mundial de la Miastenia, la Asociación Miastenia de España (AMES) impulsó la campaña 'Protagonistas desconocidos', una iniciativa que utiliza el lenguaje cinematográfico para explicar algo que a menudo permanece invisible.

Porque la Miastenia es una de esas enfermedades que muchas personas desconocen hasta que les toca de cerca y ese desconocimiento tiene consecuencias reales.

Las jornadas pusieron el foco en algo tan sencillo como importante, que las personas que conviven con esta enfermedad realizan cada día esfuerzos extraordinarios para llevar a cabo actividades que para la mayoría resultan completamente rutinarias.

Me gustó especialmente el enfoque elegido, ya que en lugar de presentar únicamente cifras o datos médicos, la campaña recurre a la narrativa, a las imágenes y a las historias personales para generar empatía. Algo que, en mi opinión, sigue siendo la herramienta más poderosa para comprender la realidad de los demás.

Gracias a Raquel Pardo, presidenta AMES, y Gino Ruso, director campaña, por organizar unas jornadas de concienciación tan bien organizadas, y donde pudimos ver también a Paula Serrano, Ignacio Fernández, Ana María González, Pilar Jaén y Bienvenida Ruix.

Vivimos en una época donde todos queremos ser protagonistas. Las redes sociales nos han convencido de que debemos contar constantemente lo que hacemos, lo que pensamos, o lo que sentimos. Quizá por eso me pareció tan acertado el nombre de la campaña, porque hay muchísimos protagonistas desconocidos a nuestro alrededor.

Personas que luchan cada día sin grandes titulares, sin focos y sin reconocimiento, que simplemente siguen adelante con gran fuerza de voluntad, pero que necesitan apoyo y ayuda.

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Les dejo esta semana con el placer de reencontrarse, de compartir conversaciones, de leer, de aprender y de acompañarnos unos a otros. Pequeñas cosas aparentemente sencillas, que terminan siendo las que de verdad sostienen la vida.